В Казахстане изменились правила добровольного переселения кандасов и переселенцев

Министр труда приказом от 31 декабря 2024 года внесла изменения в правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы и в правила включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что государственная поддержка добровольно переселяющихся лиц включает:

предоставление лицам и членам их семей материальной помощи в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по найму (аренде) жилья, оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности в порядке, определенном настоящими Правилами;

в порядке, определенном настоящими Правилами; предоставление служебных жилищ или комнат в общежитиях, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение;

профессиональное обучение при наличии потребности работодателя;

содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе на новом месте жительства;

содействие в трудоустройстве у работодателей, участвующих в мерах добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы, с предоставлением субсидий на трудоустройство.

Выпускники из числа участников проектов "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") и "Жарқын Болашақ", имеющие регистрацию в качестве лица, ищущего работу и (или) безработного, а также кандасы участвуют в добровольном межрегиональном переселении независимо от региона/государства выбытия.

В документе указывается, что карьерный центр региона приема в течение пяти рабочих дней после прибытия переселенца на новое место жительства готовит проект социального контракта о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы и направляет для подписания в центр трудовой мобильности.

Центр трудовой мобильности в течение двух рабочих дней подписывает и направляет в карьерный центр подписанный социальный контракт для последующего его заключения с кандасом или переселенцем.

При этом текст социального контракта изложен в новой редакции.

Работодателю региона приема, оказывающему содействие в межрегиональном переселении предоставляется субсидия на трудоустройство, единовременно в размере 400 МРП за каждого работника, принятого при условии трудоустройства на постоянную работу и обеспечения жильем со сроком не менее двух лет либо возмещается часть расходов работодателя в размере 50% от стоимости жилья, но не более 1 160 МРП при условии предоставления служебного жилища работнику и трудоустройстве на постоянную работу со сроком не менее пяти лет.

По истечении пяти лет по соглашению сторон работник в соответствии с договором гражданско-правового характера приобретает жилье согласно жилищному законодательству РК.

Работодатели в течение 30 календарных дней со дня вынесения решения о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев в отношении трудоустроенного им соискателя (ей) подают в карьерные центры региона приема заявление о выплате субсидии на трудоустройство или о возмещении расходов с подтверждающими документами:

решение региональной комиссии о включении в региональную квоту приема переселенцев или решение комиссии по приему кандасов о включении в региональную квоту приема кандасов;

копию трудового договора, заключенного с работником (ами), заверенного подписью и печатью (при наличии) работодателя;

договор купли-продажи жилья с оценкой стоимости приобретаемого недвижимого имущества, уведомление о государственной регистрации в случае обращения с заявлением о возмещении части расходов работодателя;

договор аренды либо безвозмездного пользования в случае обращения с заявлением о выплате субсидии на трудоустройство.

Указанные документы представляются в копиях и оригиналах. После их сверки оригиналы карьерными центрами возвращаются работодателю.

В случае представления работодателем неполного пакета документов и недостоверных сведений, а также документов с истекшим сроком действия, сотрудник карьерного центра отказывает в приеме заявления.

В свою очередь, карьерный центр в течение одного рабочего дня со дня принятия заявления работодателя о выплате субсидии на трудоустройство или возмещение части расходов работодателя направляет заявление и документы, приложенные к заявлению в Центр трудовой мобильности для принятия решения о выплате работодателю субсидий на трудоустройство либо возмещении части расходов работодателя.

Центр трудовой мобильности в течение пяти рабочих дней со дня принятия заявления выносит решение о предоставлении субсидии на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя или об отказе в их выдаче с мотивированным обоснованием причин.

Основаниями для отказа работодателю в предоставлении субсидии на трудоустройство либо возмещения части расходов работодателя являются:

наличие у работодателя задолженности по выплате заработной платы более шести месяцев, а также по начисленным налогам, сборам и обязательным платежам в бюджет более трех месяцев, предшествующих дату выдачи справки, перед банком или его филиалом;

предоставление неполного пакета документов, также документов с истекшим сроком действия, представленных работодателем или несоответствия данных, содержащихся в них;

отсутствие сведений по трудовым договорам, заключенным с соискателем в соответствии с Правилами предоставления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров;

отсутствие документов о предоставлении работодателем жилья соискателю на новом месте жительства в соответствии с установленными сроками.

Трехсторонний социальный контракт, где предусматриваются условия по возмещению части расходов работодателя либо выплате субсидии работодателю, включению в региональную квоту, предоставлению служебного жилища заключается между центром трудовой мобильности, участником добровольного переселения и работодателем в течение двух рабочих дней со дня принятия центром трудовой мобильности решения о выплате субсидии на трудоустройство или возмещении части расходов работодателя.

Для получения денежной выплаты по сертификату экономической мобильности к заявлению предоставляются следующие документы:

при покупке жилья – договора купли-продажи жилья с оценкой стоимости приобретаемого недвижимого имущества и уведомления государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также документов, подтверждающих наличие собственных средств, предназначенных для осуществления предполагаемой сделки либо оплату оставшейся стоимости приобретаемого жилья, в размере не менее 50% от денежной выплаты по сертификату экономической мобильности;

с оценкой стоимости приобретаемого недвижимого имущества и уведомления государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также документов, подтверждающих наличие собственных средств, предназначенных для осуществления предполагаемой сделки либо оплату оставшейся стоимости приобретаемого жилья, в размере не менее 50% от денежной выплаты по сертификату экономической мобильности; при первоначальном взносе по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья – документа, подтверждающего одобрение банком второго уровня выдачи жилищного займа;

при строительстве жилья – документ, подтверждающий наличие земельного участка под индивидуальное жилищное строительство и/или личное подсобное хозяйство в собственности или на праве временного возмездного землепользования (аренды), а также документы, подтверждающие наличие средств, предназначенных для строительства жилья, в размере не менее 50% от денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.

В правила добавлен ряд новых норм:

Карьерные центры обеспечивают качество воспроизведения копий документов и их соответствия оригиналам, представленным заявителем в соответствии с перечнем основных требований, а также осуществляет сверку представленных переселенцем или кандасом документов по объекту недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности на предмет их полноты и достоверности и в течение трех рабочих дней, со дня регистрации заявления направляют заявление кандаса или переселенца о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности на рассмотрение в центр трудовой мобильности.

Дополнительная сверка на предмет достоверности и полноты представленных документой и сведений об объекте недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности осуществляется по решению центра трудовой мобильности о проведении выезда специалиста карьерного центра на объект сделки для его полного и тщательного осмотра.

Карьерный центр после полного и тщательного осмотра объекта недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности представляет заключение с приложением фото и видео материалов и направляет их в центр трудовой мобильности.

В случае выявления расхождений между оценкой стоимости приобретаемого недвижимого имущества и заключением карьерного центра по объекту недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности для оспаривания оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества Центр трудовой мобильности обращается в суд.

Подача искового заявления об оспаривании оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества приостанавливает сроки рассмотрения заявления о выплате сертификата экономической мобильности.

Центр трудовой мобильности в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления рассматривает его и выносит решение о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности заявителю либо принимают решение об отказе в ее выдаче с мотивированным обоснованием причин, а также уведомляет заявителя о принятом решении.

Обновлены основания для отказа в выдаче сертификата экономической мобильности:

непредставление заявителем документов, предусмотренных частью первой настоящего пункта;

выявление недостоверных данных (сведений), содержащихся в представленных документах;

наличие оснований, предусмотренных пунктом 76 настоящих Правил, полученных из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости;

приобретение либо строительство жилья за пределами населенного пункта назначения, указанного в направлении на переселение, выданном кандасу или переселенцу карьерным центром;

покупка жилья, приобретенного ранее переселенцем либо кандасом, а также членом его семьи за счет денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.

Кандас и переселенец в течение пятнадцати рабочих дней после получения денежных выплат по сертификату экономической мобильности уведомляет карьерные центры о начале строительства жилья. Ранее этот срок составлял десять рабочих дней.

40% от суммы сертификата экономической мобильности, в течение пяти рабочих дней (ранее было два рабочих дня) после дня подтверждения районной (городской) комиссией факта начала строительных и монтажных работ. При этом для подтверждения факта начала строительных и монтажных работ заявитель представляет в карьерный центр заявление с фото, видео фиксацией в произвольной форме.

Предусматривается, что при предоставлении арендного или служебного жилья из государственного жилищного фонда и предназначенного для заселения гражданами РК на период выполнения ими обязанностей, связанных с характером их трудовых отношений, в том числе при осуществлении ротации государственных служащих, а также участвующими в активных мерах содействия занятости в соответствии с законодательством РК о социальной защите в соответствии с договором найма, возмещение расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг не предоставляется.

Кроме того, при предоставлении арендного или служебного жилья работодателями в соответствии с договором найма, возмещение расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг кандасам и переселенцам не предоставляется.

Осуществление выплат прекращается при наступлении следующих случаев:

приобретение жилища на праве собственности, в том числе по сертификату экономической мобильности;

выселения получателя из занимаемого жилища, арендуемого в частном жилищном фонде;

в случае выезда получателя в другой населенный пункт на постоянное место жительства, а также за пределами региона приема;

отсутствия проживания кандаса или переселенца по адресу указанному в договоре аренды (найма);

предоставления занимаемого арендного жилища в поднайм;

предоставления фиктивных и ложных сведений.

Материальная помощь предоставляется в случае подачи заявления не позднее шести месяцев с момента включения в региональную квоту.

При этом уточняется, что срок подачи заявления подлежит восстановлению по ходатайству заявителя, поданному в течение трех месяцев после истечения срока.

К заявлению прилагается документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявления о выплате материальной помощи в указанный шестимесячный срок, и (или) документ, подтверждающий наличие этих обстоятельств.

В правила добавлена норма, в соответствии с которой основаниями для отказа в приеме заявления о выплате материальной помощи являются:

представление заявителем неполного пакета документов в соответствии с законодательством РК или документов с истекшим сроком действия, или документов, срок действия которых истекает на день принятия решения о назначении выплаты или отказе в назначении выплат материальной помощи в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по аренде жилья, оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности;

истечение срока, предусмотренного пунктом 73 Правил.

В связи с внедрением цифровизации в Правила включения в региональную квоту приема кандасов внесли соответствующие изменения.

В частности, для включение в региональную квоту приема кандасов документы можно подать только через:

портал "Migration.enbek.kz";

Госкорпорацию "Правительство для граждан";

через веб-портал "электронного правительства" (веб-портал).

Исключена возможность подачи документов в местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты и занятости населения регионов.

Государственная корпорация в день поступления заявления и документов заявителя направляет их услугодателю по средством шлюза "электронного правительства".

Специалист Государственной корпорации, принявший заявление, обеспечивает качество воспроизведения электронных копий документов и их соответствия оригиналам, удостоверяет посредством своего ЭЦП, после чего оригиналы документов возвращает заявителю.

При обращении через Государственную корпорацию, в случае представления услугополучателем неполного пакета документов, а также документов с истекшим сроком действия специалист Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе.

Специалист Госкорпорации, принявший заявление, вручает заявителю уведомление о принятии заявления на включение в региональную квоту приема переселенцев.

Заявления, поданные через веб-портал, подписываются или заверяются ЭЦП заявителя.

При подаче заявления посредством портала "Migration.enbek.kz" или веб-портала в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Заявления поступают в карьерные центры регионов через АИС "Рынок труда".

Карьерные центры регионов в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления, направляют заявления претендентов услугодателю.

При предоставлении полного пакета документов, предусмотренных перечнем основных требований к оказанию государственной услуги, услугополучатель получает уведомление о принятии заявления на включение в региональную квоту приема переселенцев его заявления.

Приказ вводится в действие с 20 января 2025 года.