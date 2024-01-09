Как будет развиваться государственная политика в области промышленной безопасности

МЧС РК разработало Концепцию развития государственной политики в области промышленной безопасности до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Концепция определяет основные цели, принципы, приоритетные направления и задачи государственной политики в области промышленной безопасности.

В целом государственная политика в области промышленной безопасности будет направлена на предупреждение аварий и инцидентов на промышленных объектах, решение правовых, экономических и социальных задач, а также укрепление правопорядка в области промышленной безопасности.

По данным МЧС, аварии на опасных производственных объектах не снижаются.

В частности, произошло в:

2019 году – 28 аварий (пострадало – 24 человека, из них со смертельным исходом – 11);



2020 году – 28 аварий (пострадало – 28 человек, из них со смертельным исходом – 13);

2021 году – 20 аварий (пострадало – 19 человек, из них со смертельным исходом – 10);

2022 году – 28 аварий (пострадало – 32 человека, из них со смертельным исходом – 15);

2023 году – 21 аварий (пострадало – 108 человек, из них со смертельным исходом – 56).

При этом в ряде случаев причинами аварий служат превышение сроков эксплуатации оборудования, некачественное или несвоевременное его обслуживание и ремонт, непродуманные проектные и технические решения, крайне низкая технологическая и трудовая дисциплина, что наглядно выражается в нарушениях правил и приемов безопасного ведения работ, технологических регламентов и требований промышленной безопасности.

Не на должном уровне находится система подготовки и переподготовки специалистов и персонала для опасных производственных объектов. Недостаточна роль науки в разработке способов повышения и поддержания состояния промышленной безопасности.

"Динамика указывает на рост субъектов, обладающих признаками опасных производственных объектов. Это связано потребностью страны в непрерывном развитии экономики, модернизации производств, промышленной индустриализации отраслей. С 2014 года до 2023 года увеличилось количество возложенных на уполномоченный орган в области промышленной безопасности функций с 30 до 45 (увеличение на 50%)", - отмечают в МЧС.

В настоящее время государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности за деятельностью опасных производственных объектов осуществляют 381 инспектор в области промышленной безопасности. Исходя из общего количество опасных производственных объектов, с целью их полного охвата, один инспектор ежегодно должен обследовать 570 объектов, что фактически на практике не представляется возможным.

Вместе с тем в документе отмечается обратная динамика сокращения количества инспекторского состава по отношению к ежегодному росту опасных производственных объектов.

Так, во время становления независимости государства (1991 год) количество инспекторов составляло 1 648 единиц, к 2014 году количество инспекторов было сокращено до 510 единиц, в 2020 году – до 449 единиц, в 2021 году – до 381 единиц (в 4,3 раза).

Кроме того, с 2017 года сокращены полномочия и возможности уполномоченного органа в области промышленной безопасности:

ликвидирован Национальный научно-технический центр промышленной безопасности с 4 отраслевыми институтами в городах Атырау, Караганда, Усть-Каменогорск и Шымкенте;

приватизирован Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности с численностью более 3 тысяч спасателей.

Сложившая ситуация негативно отражается на общем уровне опасности опасных производственных объектов.

За последние десять лет (с 2014 по 2023 годы) зарегистрировано 244 аварии, из них: 40 - на объектах горной отрасли; 54 - на объектах, эксплуатирующих грузоподъемные механизмы; 42 - объектах нефтяной отрасли, что составляет 55,7% от общего их количества.

Как будет развиваться госполитика в области промышленной безопасности

Основной задачей обеспечения промышленной безопасности является предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов, возникающих при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах.

Приоритетными направлениями совершенствования госполитики в области промышленной безопасности определены:



совершенствование нормативно-правового регулирования и государственного управления в области промышленной безопасности;

совершенствование правовых механизмов ответственности владельцев опасных производственных объектов за нарушение требований промышленной безопасности;

разработка и внедрение единых критериев оценки рисков аварий на промышленных объектах и категорирования таких объектов;

совершенствование системы повышения квалификации в области промышленной безопасности;

совершенствование механизмов технического перевооружения опасных производственных объектов;

кадровое обеспечение деятельности в области промышленной безопасности;

развитие культуры промышленной безопасности, осознание личной ответственности за состояние промышленной безопасности и формирование нетерпимого отношения к нарушениям требований промышленной безопасности;

совершенствование деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб;

развитие научно-технического потенциала;

развитие институтов саморегулирования, аккредитации и аудирования по вопросам промышленной безопасности;

внедрение цифровых технологий для обеспечения государственного контроля и надзора;

развитие международного сотрудничества в области промышленной безопасности.

Как считают разработчики концепции, реализация указанных направлений позволит усовершенствовать методы государственного регулирования сфере промышленной безопасности, создать правовые и организационные условия для развития инфраструктуры обеспечения безопасности.

Подходы развития:



осуществление государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности;

осуществление мониторинга состояния промышленной безопасности;

нормативно-правовое регулирование в области промышленной безопасности;

участие центральных и местных исполнительных органов, опасных производственных объектов в соответствии с их компетенцией в организации и проведении мероприятий в области промышленной безопасности;

своевременное обновление и техническое перевооружение опасных производственных объектов;

актуализация требований промышленной безопасности с учетом развития технологий, применяемых на промышленных объектах;

обеспечение научно-технической и методологической поддержки в области промышленной безопасности;

внедрение инновационных технологий для обеспечения промышленной безопасности;

разработка методов анализа и оценки рисков возникновения аварий на промышленных объектах;

внедрение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности и т.д.

Реализация основных направлений совершенствования государственной политики в области промышленной безопасности планируется в два этапа.



Первый этап (2024-2026 годы) предусматривает решение задач по созданию (совершенствованию, актуализации, синхронизации) необходимой нормативно-правовой базы по вопросам промышленной безопасности:

полномочия в сфере промышленной безопасности будут пересмотрены между государственными и местными исполнительными органами.

Объекты социальной инфраструктуры насыщены огромным количеством опасных технических устройств, как грузоподъемными механизмами, так и оборудованием, работающим под давлением. Деятельность местных исполнительных органов за последние годы показала низкий уровень вовлеченности в вопросы обеспечения безопасности на вверенных им объектах.

Соответствующий системный подход будет внедрен при распределении полномочий по обеспечению промышленной безопасности на объектах социальной инфраструктуры;

необходимо: усиление ответственности владельцев опасных производственных объектов за допущенные нарушения требований промышленной безопасности; ужесточение действующих требований безопасности; пересмотр административного производства, мер оперативного реагирования; увеличение сумм штрафов и времени приостановки; введение уголовной ответственности.

Проработана и внедрена система категорийности нарушений требований безопасности, опредены классификаторы мер оперативного реагирования. Прделагается пересмотреть критерии оценки рисков.

Дополнительно планируется усилить роль служб производственного контроля опасных производственных объектов, что позволит им создавать службы с прямым подчинением первым руководителям предприятий, для оперативности принятия мер в целях предупреждения возникновения вредных производственных факторов.

Для вывода из эксплуатации устаревшего, морально и физически изношенного технологического оборудования планируется выработать действенные механизмы по своевременному техническому перевооружению опасных производственных объектов, путем усиления ответственности владельцев опасных производственных объектов при выполнении встречных обязательств в рамках предоставления мер государственного стимулирования промышленности.



Дополнительно будут урегулированы общественные отношения в области признания профессиональных квалификаций в рамках Национальной системы квалификаций, актуализирована отраслевая рамка квалификаций в сфере профессиональных услуг в области промышленной безопасности, созданы правовые и организационные механизмы регулирования данного направления.



Выполнение мероприятий первого этапа позволит:

создать правовую основу регулирования государственной политики в области промышленной безопасности;

усовершенствовать контрольно-надзорную деятельности в области промышленной безопасности.

определить остаточный ресурс эксплуатации основного технологического оборудования опасных производственных объектов;

разграничить ответственность между государством и субъектами экономической деятельности в сфере промышленной безопасности;

создать экономические стимулы для собственников опасных производственных объектов по обеспечению промышленной безопасности.

На втором этапе (2027-2030 годы) будет продолжено осуществление мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности.

Основной акцент будет сделан на развитие инфраструктуры обеспечения безопасности, совершенствование технических требований безопасности, осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью в соответствии с целевыми ориентирами и показателями повышения безопасности опасных производственных объектов.

В частности, будет реализована новая методология анализа причин возникновения происшествий на опасных производственных объектах, позволяющая сформировать реестр опасных производственных объектов, определить уровень опасности, спрогнозировать опасный производственный фактор, примерную дату и время его возникновения на том, или ином участке опасного производственного объекта.



Кроме того, воссоздание научно-технического потенциала по вопросам промышленной безопасности позволит решать необходимые задачи.



Также предлагается проводить мероприятия по повышению культуры производственных отношений, что является неотъемлемой частью единого комплекса превентивных мер, направленных на обеспечение безопасности.

Реализация мероприятий второго этапа, позволит:

снизить уровень опасности опасных производственных объектов, количество аварий и инцидентов, сократить количество нарушений требований промышленной безопасности;

повысить показатели безопасности опасных производственных объектов;

уменьшить долю эксплуатируемого технологического оборудования с истекшими сроками эксплуатации;

обеспечить рынок профессиональных услуг в области промышленной безопасности специализированными организациями и квалифицированными специалистами.

Ожидаемые результаты

Как ожидается, реализация концепции позволит достичь следующих результатов:

ежегодное снижение допускаемых опасными производственными объектами нарушений требований промышленной безопасности на 1% до 2030 года;

ежегодный вывод из эксплуатации 1700 единиц технологического оборудования опасных производственных объектов, отработавшего нормативный срок службы до 2030 года;

ежегодное снижение количества инцидентов на опасных производственных объектах на 1% до 2030 года;

ежегодное снижение количества аварий на опасных производственных объектах на 1% до 2030 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 января.