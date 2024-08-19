Концепцию промышленной безопасности утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 14 августа 2024 года утвердило Концепцию промышленной безопасности в Республике Казахстан на 2024-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Текущая ситуация в сфере промышленной безопасности

Высокие показатели травматизма и аварийности, неэффективность действующей системы управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах являются существенным барьером для обеспечения устойчивости развития экономики, конкурентоспособности отечественных предприятий.

По итогам 2023 года в Казахстане в области промышленной безопасности зафиксировано 10 974 поднадзорных субъектов. Среди них:

2592 предприятия, которые эксплуатируют грузоподъемные механизмы;

1224 предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли;

858 предприятий газового хозяйства;

844 предприятия горнорудной отрасли;

511 предприятия котельного хозяйства;

393 предприятия по хранению и переработке растительного сырья;

383 предприятия химической отрасли промышленности;

222 предприятия нефтегазодобывающей отрасли;

138 предприятий использования атомной энергии;

107 предприятий, ведущих взрывные работы;

105 предприятий металлургической отрасли;

56 предприятий в сфере транспортировки углеводородного сырья по магистральным трубопроводам;

32 предприятия угольной отрасли;

3509 юридических лиц, осуществляющих работы в области промышленной безопасности.

Ежегодно на опасных производственных объектах происходит порядка 20 аварий на объектах, эксплуатирующих грузоподъемные механизмы, а также в горной и нефтяной отрасли. За последние десять лет (с 2014 по 2023 год) зарегистрировано 244 аварии, из них 40 на объектах горнорудной отрасли (16%), 54 на объектах, эксплуатирующих грузоподъемные механизмы (22%), 42 в нефтяной отрасли (17 %), 24 в угольной отрасли (9%), 21 в газовой отрасли (8%), 14 в химической и нефтехимической отрасли (5%), 13 в металлургической отрасли (5 %), 13 на объектах, ведущих взрывные работы (5%), 12 на объектах котельного хозяйства (4%), пять на объектах по хранению растительного сырья (2%), три на объектах, эксплуатирующих магистральные газопроводы (1%), три на объектах, использующих атомную энергию (1%).

Динамика аварий в течение последних трех лет в сопоставлении с данными за последние 10 лет показывает, что их диапазон варьируется от 19-28 аварий в год, но вместе с тем тяжесть этих аварий с каждым годом усиливается.

В ряде случаев причинами аварий служат превышение сроков эксплуатации оборудования, некачественное или несвоевременное его обслуживание и ремонт, непродуманные проектные и технические решения, крайне низкая технологическая и трудовая дисциплина, что наглядно выражается в нарушениях правил и приемов безопасного ведения работ, технологических регламентов и требований промышленной безопасности.

Не на должном уровне находится система подготовки и переподготовки специалистов и персонала для опасных производственных объектов. Недостаточна роль науки в разработке способов повышения и поддержания состояния промышленной безопасности.

Как будет строиться государственная политика в области промышленной безопасности

Целью государственной политики в области промышленной безопасности является содействие устойчивому развитию экономики страны через снижение нарушений, аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве путем ассимилирования промышленной безопасности во всех сферах опасной деятельности в рамках цикличной сервисной модели управления SMART SAFETY с единым центром принятия решений на основе оперативной информации из цифровых систем об опасных производственных объектах.

Видение регуляторной политики в области промышленной безопасности состоит в создании новой цикличной сервисной модели государственного управления всеми компонентами национальной системы промышленной безопасности при верификации опасного производственного объекта и его валидации всем установленным требованиям безопасности.

Акцент будет сделан на установлении всего спектра производственных опасностей, воздействие которых может привести к авариям, инцидентам и несчастным случаям на производстве как в отраслевом, так и региональном аспекте.

Новая цикличная сервисная модель развития промышленной безопасности в Казахстане должна поставить в центр государственных интересов эффективное взаимодействие государственных органов, субъектов производственного контроля, специализированных субъектов рынка при четком разграничении их компетенции, закреплении ответственности и использовании возможностей для недопущения аварий и инцидентов на производстве за счет развития информационных технологий и актуализации законодательства.

Основные принципы развития государственной политики:

системность, цикличность и замкнутость управления, основанного на оценке рисков (эффективное управление безопасностью включает в себя выявление рисков и управление ими, разработку политик и процедур, обеспечение обучения, создание сильной культуры безопасности, также использование средств защиты, регулярные проверки, готовность к чрезвычайным ситуациям и системы сообщения о происшествиях);

прогресс и сбалансированность при гармонизации международных норм, внедрении научных разработок и инновационных решений, модернизации производства и технологий;

взаимодействие и ответственность – активное привлечение специализированных субъектов рынка к вовлеченности в обеспечение безопасности на поднадзорных субъектах за счет долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества и постоянного диалога;

прозрачность, открытость, оперативность и достоверность информации, предоставляемой в полном объеме и открытом доступе при формировании и реализации государственной политики на всех стадиях ее реализации, осведомленности и информированности всех задействованных в обеспечении безопасности ответственных лиц;

дифференцированность и специфичность защиты опасного производственного объекта с учетом уровня опасности, в том числе степень государственного надзора за деятельностью на опасных производственных объектах в зависимости от уровня их опасности;

ESG принципы и "безопасное производство" отражают ориентир на минимизацию воздействия и содействие устойчивому развитию за счет положительного воздействия предпринимательской деятельности на производственную, социальную и окружающую среду. Внедрение безопасных методов и технологий может помочь минимизировать негативное воздействие, повысить репутацию компании и привести к долгосрочной экономии затрат.

В основе концепции заложены три направления

Направление 1. Развитие регуляторной политики в области промышленной безопасности на основе системного подхода

В рамках данного направления будут усилены законодательные нормы, затрагивающие вопросы идентификации опасных производственных объектов, определения общего уровня опасности производственного объекта, отнесения опасных производственных объектов к декларируемым, условий аттестации и допуска и т. д.

Объектом нормотворчества станет пересмотр регуляторных норм по:

оценке уровня опасности конкретного опасного производственного объекта или его вида, объединенных по какому-либо признаку (например, отраслевой принадлежности);

определению критериев отнесения опасного производственного объекта (видов) к одной из групп объектов, для каждой из которых будет установлен оптимальный режим осуществления государственного контроля;

определению порядка и периодичности определения остаточного ресурса оборудования, применяемого на опасных производственных объектах, порядка продления сроков его безопасной эксплуатации и т. д.

Система нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих условия и особенности обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, позволяющих предупредить аварии на них и в случае их наступления обеспечивающих локализацию и ликвидацию негативных последствий, будет полностью систематизирована и актуализирована на основе гармонизации с нормами развитых стран.

Будут максимально гармонизированы с учетом отечественной специфики требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, эксплуатации, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта, а также изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

Направление 2. Цифровая трансформация системы промышленной безопасности

Планируется полная интеграция новых ведомственных цифровых продуктов со всеми основными государственными базами данных. Цифровизация позволит упростить действующие механизмы, оптимизировать и сделать прозрачными все процессы допуска, обеспечив равный доступ для всех субъектов вне зависимости от вида деятельности, размерности, количества производственных объектов.

Этот инструмент станет связующим звеном, который обеспечит дифференцированный подход для встречных обязательств ответственных лиц по обеспечению промышленной безопасности в объеме, соответствующем уровню опасности каждого опасного производственного объекта.

Приоритетом цифрового развития промышленной безопасности является система государственного мониторинга, которая посредством внедрения контрольно-измерительных методов наблюдения, цифровой карты промышленной безопасности и интерактивной карты опасных производственных объектов, технологического аудита и контроля на внутреннем, общественном и государственном уровнях управления должна обеспечить 100% охват опасных производственных объектов.

Одним из главных новшеств в этом направлении будет перевод государственного мониторинга в области промышленной безопасности в проактивный цифровой формат.

Также обязательным компонентом единой информационной системы промышленной безопасности должна стать онлайн-платформа по консультациям в формате 24/7, в том числе по поддержке при наступлении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, использующая возможности искусственного интеллекта и продвижение в открытых информационных системах типичных модельных ситуаций.

Направление 3. Ресурсообеспечение промышленной безопасности с учетом сбалансированности внутренних и внешних потребностей, построение системы его эффективного использования

Повышение культуры безопасности и эффективности системы промышленной безопасности будет достигнуто за счет развития научного потенциала и обеспечения профессионально-кадровой самодостаточности. В рамках этого направления будут приняты меры, направленные на выстраивание национальной системы управления в области промышленной безопасности через общий центр принятия решений и оперативного реагирования по всему спектру деятельности.

На уровне предприятия оперативность принятия мер и предупреждение производственных аварий и инцидентов будут обеспечены посредством создания служб производственного контроля опасных производственных объектов с прямым подчинением первым руководителям предприятий.

Вместе с тем производственный контроль за опасными производственными объектами с низкой и средней степенью риска будет закреплен за специализированными субъектами рынка, а контроль за опасными производственными объектами с высокой степенью риска будет осуществляться государственными инспекторами.

Необходимо пересмотреть экономические механизмы стимулирования обеспечения безопасности опасных производственных объектов, в том числе обновления основных фондов, модернизации и технического перевооружения опасных объектов, вывода из эксплуатации оборудования опасных объектов, отработавших ресурс и имеющих ограниченный запас годности.

Важными инновациями в этом направлении станут проработка, внедрение превентивных программ страхования в области промышленной безопасности и применение дифференцированного страхового тарифа с учетом уровня опасности.

Также будут комплексно проработаны вопросы, связанные с невыполнением требований промышленной безопасности и усилением ответственности владельцев опасных производственных объектов за допущенные нарушения, в том числе пересмотр административного производства, применение мер оперативного реагирования, увеличение штрафов и времени приостановки деятельности, введение уголовной ответственности.

Ожидаемые результаты к 2030 году:

обеспечение полного охвата всех опасных производственных объектов системой государственного мониторинга в области промышленной безопасности до 100%;

обеспечение охвата действующих регуляторных процедур цифровыми продуктами до 100%;

уменьшение числа аварий, обусловленных техногенными причинами возникновения, на 10%.

Постановление введено в действие с 14 августа 2024 года.