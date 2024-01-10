Работодателям субсидируют затраты на строительство арендного жилья в сельской местности
В соответствии с правилами между работодателем и акиматом заключается договор субсидирования затрат работодателей, построивших арендное жилище в селе, поселке, сельском округе, по условиям которого возмещается часть расходов, понесенных работодателями при строительстве жилищ.
Списки сел, поселков, сельских округов, на территории которых работодателями планируется строительство жилищ, определяют акиматы области и утверждают маслихаты.
Строительство жилищ осуществляется работодателями на земельных участках, обеспеченных инженерными сетями.
Основные условия субсидирования:
- субсидирование затрат работодателей в размере не более 5 млн тенге от стоимости введенного в эксплуатацию жилища с общей площадью одного жилища от 75 до 100 кв. м, в том числе в блокированном жилом доме;
- наличие у работодателя трудового договора с работником на 5 лет;
- отсутствие обременений на введенное в эксплуатацию жилище.
Какие документы должен предоставить работодатель в акимат для получения выплаты:
- заявление на субсидирование затрат работодателей, построивших арендные жилища в селе, поселке, сельском округе;
- копии справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- справку о наличии банковского счета с указанием реквизитов;
- копии трудовых договоров, заключенных между работодателем и работниками на 5-летний срок;
- документ, подтверждающий право собственности работодателя или право землепользования на земельный участок с целевым назначением на жилищное строительство, выданный уполномоченным органом по земельным отношениям;
- проектно-сметную документацию с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;
- отчет об оценке стоимости жилища (квартиры в блокированном малоэтажном доме), составленный в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности;
- акт приемки объекта в эксплуатацию;
- справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество для юридических лиц и его технических характеристиках, выданную Госкорпорацией "Правительство для граждан" выданную на имя собственника;
- технический паспорт.
Акимат на основании предоставленных работодателями документов в течение 5 рабочих дней принимает решение об одобрении заявлений или предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.
По каким основаниям могут отказать в субсидировании:
- несоответствие представленных документов утвержденным требованиям;
- предоставление недостоверных сведений.
Далее акимат формирует окончательные списки работодателей, бюджетную заявку с приложением вышеперечисленных документов и направляет их в уполномоченный орган.
В случае одобрения бюджетная заявка включается в сводную бюджетную заявку уполномоченного органа, которая направляется в установленном законодательством порядке в уполномоченный орган по бюджетному планированию.
При одобрении расходов по субсидированию республиканской бюджетной комиссией уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней информирует акимат о лимитах средств, подлежащих выделению каждой области на текущий финансовый год.
Для получения субсидий между акиматом и работодателем в течение 10 рабочих дней заключается Договор субсидирования затрат работодателей, построивших арендные жилища в селе, поселке, сельском округе.
После поступления бюджетных средств акимат в течение 5 рабочих дней перечисляет субсидии на банковский счет работодателя.
Выплата субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год согласно плану финансирования утвержденной бюджетной программы.
Работодатель реализует жилище (квартиру в блокированном жилом доме) в собственность работника по стоимости без учета суммы выплаченной субсидии.
Приказ вводится в действие 20 января 2024 года.