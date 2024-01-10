Работодателям субсидируют затраты на строительство арендного жилья в сельской местности

Министерство промышленности и строительства приказом от 4 января 2024 года утвердило Правила субсидирования затрат работодателей, построивших арендное жилище в селе, поселке, сельском округе, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с правилами между работодателем и акиматом заключается договор субсидирования затрат работодателей, построивших арендное жилище в селе, поселке, сельском округе, по условиям которого возмещается часть расходов, понесенных работодателями при строительстве жилищ.

Списки сел, поселков, сельских округов, на территории которых работодателями планируется строительство жилищ, определяют акиматы области и утверждают маслихаты.

Строительство жилищ осуществляется работодателями на земельных участках, обеспеченных инженерными сетями.

Основные условия субсидирования:

субсидирование затрат работодателей в размере не более 5 млн тенге от стоимости введенного в эксплуатацию жилища с общей площадью одного жилища от 75 до 100 кв. м, в том числе в блокированном жилом доме;

наличие у работодателя трудового договора с работником на 5 лет;

отсутствие обременений на введенное в эксплуатацию жилище.

Какие документы должен предоставить работодатель в акимат для получения выплаты:

заявление на субсидирование затрат работодателей, построивших арендные жилища в селе, поселке, сельском округе;

копии справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

справку о наличии банковского счета с указанием реквизитов;

копии трудовых договоров, заключенных между работодателем и работниками на 5-летний срок;

документ, подтверждающий право собственности работодателя или право землепользования на земельный участок с целевым назначением на жилищное строительство, выданный уполномоченным органом по земельным отношениям;

проектно-сметную документацию с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;

отчет об оценке стоимости жилища (квартиры в блокированном малоэтажном доме), составленный в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности;

акт приемки объекта в эксплуатацию;

справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество для юридических лиц и его технических характеристиках, выданную Госкорпорацией "Правительство для граждан" выданную на имя собственника;

технический паспорт.

Акимат на основании предоставленных работодателями документов в течение 5 рабочих дней принимает решение об одобрении заявлений или предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

По каким основаниям могут отказать в субсидировании:

несоответствие представленных документов утвержденным требованиям;

предоставление недостоверных сведений.

Далее акимат формирует окончательные списки работодателей, бюджетную заявку с приложением вышеперечисленных документов и направляет их в уполномоченный орган.

В случае одобрения бюджетная заявка включается в сводную бюджетную заявку уполномоченного органа, которая направляется в установленном законодательством порядке в уполномоченный орган по бюджетному планированию.

При одобрении расходов по субсидированию республиканской бюджетной комиссией уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней информирует акимат о лимитах средств, подлежащих выделению каждой области на текущий финансовый год.

Для получения субсидий между акиматом и работодателем в течение 10 рабочих дней заключается Договор субсидирования затрат работодателей, построивших арендные жилища в селе, поселке, сельском округе.

После поступления бюджетных средств акимат в течение 5 рабочих дней перечисляет субсидии на банковский счет работодателя.

Выплата субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год согласно плану финансирования утвержденной бюджетной программы.

Работодатель реализует жилище (квартиру в блокированном жилом доме) в собственность работника по стоимости без учета суммы выплаченной субсидии.

Приказ вводится в действие 20 января 2024 года.