Что изменится в Правилах субсидирования затрат работодателей на строительство жилья в сельской местности

Министерство промышленности и строительства разработало проект поправок в Правила субсидирования затрат работодателей, построивших арендное жилище в селе, поселке, сельском округе, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что проект разработан в целях исполнения плана мероприятий по реализации поручений президента Токаева, данных в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область 26 февраля 2024 года, касательно исключения требования о дальности расположения населенного пункта (не менее 30 километров).

Так, сейчас Правилами предусмотрено, что списки сел, поселков, сельских округов, на территории которых работодателями планируется строительство жилищ, определяются местными исполнительными органами области и утверждаются местными представительными органами.

При этом населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости до 30 километров с областными центрами, моно и малыми городами или входящие в состав агломераций, функциональных городских районов, в список для получения субсидий не попадают.

Не подлежат включению в списки села, поселки, сельские округа районных центров и находящиеся в непосредственной близости с областными центрами, моно и малыми городами или входящие в состав агломераций, функциональных городских районов, говорится в проекте.

По мнению разработчиков, данная мера позволит предоставить до 2029 года субсидии 2855 работодателям, построившим своим работникам дома в селе, поселке, сельском округе.

Также, в правилах понятие эскиз (эскизный проект) заменят на проект строительства (строительный проект), под которым понимается проектная (проектно-сметная) документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства. К проектам строительства также относятся проекты консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 июля 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане изменились строительные нормы касательно организации строительства предприятий, зданий и сооружений.