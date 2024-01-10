Нужно ли платить госпошлину при подаче обращения в Конституционный суд

Нужно ли казахстанцам платить госпошлину при подаче обращения в Конституционный суд? На этот вопрос ответили в самом Конституционном суде, сообщает Zakon.kz.

Платить госпошлину при подаче в Конституционный суд не нужно. В 2023 году Конституционный суд инициировал перед законодателем вопрос об установлении госпошлины по нулевой ставке.

В результате 12 декабря 2023 года в Налоговый кодекс были внесены соответствующие изменения. Таким образом, обеспечен доступ всех граждан к дополнительному механизму защиты своих прав путем устранения преградительного условия в виде оплаты госпошлины.

Ранее предполагалось введение в действие с 1 января 2024 года нормы о необходимости уплаты госпошлины в размере 1 МРП при обращении гражданина в Конституционный суд.