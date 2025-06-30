Обращение по индексации денежных сумм рассмотрели в Конституционном суде

Конституционный суд вынес рассмотрел обращение казахстанца в части применения индексации судом взысканных сумм, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Конституционный суд рассмотрел обращение по вопросу соответствия Конституции положения части первой статьи 239 Гражданского процессуального кодекса, регулирующего порядок индексации денежных сумм, взысканных по решению суда.

Заявитель утверждал, что применение данной нормы якобы приводит к повторному возникновению задолженности и допускает взыскание индексации без судебного разбирательства.

Что решил суд

Конституционный суд не согласился с этой позицией.

В постановлении отмечено, что индексация – это предусмотренный законом механизм компенсации потерь взыскателя, вызванных инфляцией при несвоевременном исполнении обязательств. Она не ограничивает права и свободы человека и гражданина, поскольку сумма индексации рассчитывается с учетом базовой ставки Национального банка и применяется строго в рамках действующего законодательства.

Конституционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для принятия обращения к производству.

По мнению КС, заявитель не был лишен возможности защитить свои интересы в суде, воспользоваться отсрочкой или рассрочкой исполнения решения, либо инициировать изменение способа и порядка исполнения.

По сути, обращение основано на несогласии с конкретным судебным актом, исследование и оценка которого не входит в полномочия Конституционного суда.

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