Предоставление образовательного кредита: разработаны правила
Государственный образовательный кредит – целевой кредит, предоставляемый обучающимся для оплаты высшего образования, который выдается на 10 лет.
Периодом освоения государственного образовательного кредита является срок обучения заемщика в ОВПО, в течение которого осуществляется оплата такого обучения за каждый предстоящий академический период (семестр).
Порядок присуждения образовательного кредита
Государственный образовательный кредит присуждается гражданам РК, соответствующим критериям:
- которым присуждены образовательные гранты для частичной оплаты высшего образования на территории РК в ОВПО по образовательной программе высшего образования;
- предоставившим поручительство не менее одного трудоспособного гражданина РК, имеющего постоянный источник дохода. Данный критерий не применяется к заемщикам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- имеющие зарегистрированный договор об образовательном накопительном вкладе или договор образовательного накопительного страхования с совокупными накоплениями в размере не менее 10% от общей стоимости образовательных услуг за весь период обучения в ОВПО.
Для присуждения образовательного кредита заемщик подает поверенному (агенту) заявление с предоставлением следующих документов в электронном формате:
- документ, удостоверяющий личность заемщика;
- договор об оказании образовательных услуг, заключенный между заемщиком и ОВПО;
- согласие заемщика на сбор и обработку его персональных данных;
- согласие заемщика на предоставление поверенным (агентом) сведений о нем в кредитные бюро;
- согласие заемщика на выдачу кредитного отчета поверенному (агенту);
- нотариально удостоверенное согласие законных представителей на подписание заемщиком кредитного договора и (или) связанных с ним договоров в рамках государственного образовательного кредитования (для несовершеннолетних заемщиков);
- документ, удостоверяющий личность поручителя (при наличии поручителя);
- согласие поручителя на сбор и обработку его персональных данных (при наличии поручителя (-ей));
- согласие поручителя на предоставление поверенным (агентом) сведений о нем в кредитные бюро;
- согласие поручителя на выдачу кредитного отчета поверенному агенту (при наличии поручителя);
- справка с места работы поручителя с указанием наименования и реквизитов работодателя и должности поручителя (при наличии поручителя).
При отсутствии возможности предоставления документов в электронном формате, указанные документы направляются заемщиком поверенному агенту в бумажном формате.
Присуждение государственного образовательного кредита осуществляется поверенным (агентом) в пределах объема средств, предусмотренных в бюджетной программе государственного образовательного кредитования Уполномоченного органа.
Поверенный (агент) самостоятельно определяет срок начала приема заявлений заемщиков для присуждения государственного образовательного кредита и размещает информацию о начале приема заявлений на своем официальном интернет-ресурсе.
При образовании экономии по бюджетной программе государственного образовательного кредитования Уполномоченного органа поверенный (агент) повторно размещает информацию о приеме заявлений на своем официальном интернет-ресурсе.
Поверенный (агент) рассматривает заявления заемщиков с приложенными документами для присуждения государственного образовательного кредита в течение 15 рабочих дней по окончании срока приема заявлений.
В случае выявления факта предоставления заемщиком заявления или приложенных к нему документов, не соответствующих павилам, поверенный (агент) в течение трех рабочих дней сообщает заемщику о необходимости устранения выявленных несоответствий.
Поверенный (агент) в течение трех рабочих дней со дня поступления повторного заявления заемщика и документов к заявлению осуществляет их рассмотрение.
Решение о присуждении государственного образовательного кредита оформляется протоколом поверенного (агента) и доводится до сведения заемщика через уведомления на телефонный номер или электронную почту, указанные в заявлении.
В течение 5 рабочих дней после уведомления поверенным агентом заемщика о присуждении государственного образовательного кредита, между заемщиком и поверенным агентом заключаются кредитный договор и связанные с ним договора, содержащие следующие сведения:
- предмет договора;
- планируемый размер государственного образовательного кредита на весь срок обучения в тенге в ценах, предусмотренных договором об оказании образовательных услуг;
- срок действия договора;
- назначение государственного образовательного кредита;
- условия выдачи и сроки погашения государственного образовательного кредита;
- права, обязанности и реквизиты сторон;
- сведения о поручителе (-ях);
- ответственность сторон;
- условия расторжения договора;
- иные положения в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
Затем поверенный (агент) перечисляет сумму кредита по целевому назначению по группе образовательных программ непосредственно на банковские счета ОВПО.
При этом запрещается выдача заемщикам наличных денег в счет государственного образовательного кредита.
Погашение заемщиком государственного образовательного кредита начинается с месяца, следующего за месяцем перечисления средств государственного образовательного кредита со счета поверенного.
В случае досрочного прекращения обучения заемщика в связи с болезнью либо переводом на обучение по образовательному гранту для полной оплаты высшего образования, заемщик уведомляет поверенного о данном факте с последующим заключением дополнительного соглашения к кредитному договору и связанным с ним договорам, и пересмотром графика погашения государственного образовательного кредита.
При прекращении заемщиком обучения по иным причинам он возвращает сумму, затраченную на его обучение, в течение 12-ти месяцев со дня прекращения обучения.
В случае смерти заемщика либо объявления его умершим, требования по государственным образовательным кредитам прекращаются.
При наличии поручителя последним предоставляются поверенному (агенту) нотариально заверенная копия свидетельства о смерти заемщика и заявление, составленное в письменной произвольной форме о прекращении требования по государственному образовательному кредиту.
В случае призыва заемщиков на срочную военную службу, погашение государственного образовательного кредита приостанавливается на период прохождения службы, но не более чем на два года, при этом график погашения подлежит корректировке с увеличением срока погашения государственного образовательного кредита на срок приостановления.
Для корректировки графика погашения заемщик представляет поверенному (агенту) заявление с приложением соответствующих документов, подтверждающих призыв его призыв на срочную военную службу.
При предоставлении ОВПО заемщику академического отпуска срок государственного образовательного кредита продлевается на период академического отпуска с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к кредитному договору и связанным с ним договорам между заемщиком и поверенным (агентом).
В этом случае выделение средств государственного образовательного кредита прекращается на период академического отпуска и начинается вновь после издания приказа ОВПО о возобновлении обучения заемщика.
При переводе заемщика в другой вуз, предоставлении ему академического отпуска, отчислении и других перемещениях заемщика, либо потере связи заемщика с вузом, последний сообщает об этом поверенному в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта ОВПО.
Согласно правилам поверенный (агент) осуществляет контроль за своевременным и целевым использованием государственного образовательного кредита, а также за своевременным возвратом средств.
Он ежеквартально предоставляет Уполномоченному органу сведения в разрезе заемщиков, групп образовательных программ, о суммах, размещенных средств государственного образовательного кредита и его погашения. При этом сведения должны содержать номера и даты кредитных договоров и связанных с ними договоров.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 января.