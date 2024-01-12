Предоставление образовательного кредита: разработаны правила

Министерство науки и высшего образования разработало Правила присуждения и размещения государственного образовательного кредита, сообщает Zakon.kz.

Государственный образовательный кредит – целевой кредит, предоставляемый обучающимся для оплаты высшего образования, который выдается на 10 лет.

Периодом освоения государственного образовательного кредита является срок обучения заемщика в ОВПО, в течение которого осуществляется оплата такого обучения за каждый предстоящий академический период (семестр).

Порядок присуждения образовательного кредита

Государственный образовательный кредит присуждается гражданам РК, соответствующим критериям:

которым присуждены образовательные гранты для частичной оплаты высшего образования на территории РК в ОВПО по образовательной программе высшего образования;

предоставившим поручительство не менее одного трудоспособного гражданина РК, имеющего постоянный источник дохода. Данный критерий не применяется к заемщикам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

имеющие зарегистрированный договор об образовательном накопительном вкладе или договор образовательного накопительного страхования с совокупными накоплениями в размере не менее 10% от общей стоимости образовательных услуг за весь период обучения в ОВПО.

Для присуждения образовательного кредита заемщик подает поверенному (агенту) заявление с предоставлением следующих документов в электронном формате:

документ, удостоверяющий личность заемщика;

договор об оказании образовательных услуг, заключенный между заемщиком и ОВПО;

согласие заемщика на сбор и обработку его персональных данных;

согласие заемщика на предоставление поверенным (агентом) сведений о нем в кредитные бюро;

согласие заемщика на выдачу кредитного отчета поверенному (агенту);

нотариально удостоверенное согласие законных представителей на подписание заемщиком кредитного договора и (или) связанных с ним договоров в рамках государственного образовательного кредитования (для несовершеннолетних заемщиков);

документ, удостоверяющий личность поручителя (при наличии поручителя);

согласие поручителя на сбор и обработку его персональных данных (при наличии поручителя (-ей));

согласие поручителя на предоставление поверенным (агентом) сведений о нем в кредитные бюро;

согласие поручителя на выдачу кредитного отчета поверенному агенту (при наличии поручителя);

справка с места работы поручителя с указанием наименования и реквизитов работодателя и должности поручителя (при наличии поручителя).

При отсутствии возможности предоставления документов в электронном формате, указанные документы направляются заемщиком поверенному агенту в бумажном формате.

Присуждение государственного образовательного кредита осуществляется поверенным (агентом) в пределах объема средств, предусмотренных в бюджетной программе государственного образовательного кредитования Уполномоченного органа.

Поверенный (агент) самостоятельно определяет срок начала приема заявлений заемщиков для присуждения государственного образовательного кредита и размещает информацию о начале приема заявлений на своем официальном интернет-ресурсе.

При образовании экономии по бюджетной программе государственного образовательного кредитования Уполномоченного органа поверенный (агент) повторно размещает информацию о приеме заявлений на своем официальном интернет-ресурсе.

Поверенный (агент) рассматривает заявления заемщиков с приложенными документами для присуждения государственного образовательного кредита в течение 15 рабочих дней по окончании срока приема заявлений.

В случае выявления факта предоставления заемщиком заявления или приложенных к нему документов, не соответствующих павилам, поверенный (агент) в течение трех рабочих дней сообщает заемщику о необходимости устранения выявленных несоответствий.



Поверенный (агент) в течение трех рабочих дней со дня поступления повторного заявления заемщика и документов к заявлению осуществляет их рассмотрение.

Решение о присуждении государственного образовательного кредита оформляется протоколом поверенного (агента) и доводится до сведения заемщика через уведомления на телефонный номер или электронную почту, указанные в заявлении.



В течение 5 рабочих дней после уведомления поверенным агентом заемщика о присуждении государственного образовательного кредита, между заемщиком и поверенным агентом заключаются кредитный договор и связанные с ним договора, содержащие следующие сведения:

предмет договора;

планируемый размер государственного образовательного кредита на весь срок обучения в тенге в ценах, предусмотренных договором об оказании образовательных услуг;

срок действия договора;

назначение государственного образовательного кредита;

условия выдачи и сроки погашения государственного образовательного кредита;

права, обязанности и реквизиты сторон;

сведения о поручителе (-ях);

ответственность сторон;

условия расторжения договора;

иные положения в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Затем поверенный (агент) перечисляет сумму кредита по целевому назначению по группе образовательных программ непосредственно на банковские счета ОВПО.

При этом запрещается выдача заемщикам наличных денег в счет государственного образовательного кредита.



Погашение заемщиком государственного образовательного кредита начинается с месяца, следующего за месяцем перечисления средств государственного образовательного кредита со счета поверенного.

В случае досрочного прекращения обучения заемщика в связи с болезнью либо переводом на обучение по образовательному гранту для полной оплаты высшего образования, заемщик уведомляет поверенного о данном факте с последующим заключением дополнительного соглашения к кредитному договору и связанным с ним договорам, и пересмотром графика погашения государственного образовательного кредита.



При прекращении заемщиком обучения по иным причинам он возвращает сумму, затраченную на его обучение, в течение 12-ти месяцев со дня прекращения обучения.

В случае смерти заемщика либо объявления его умершим, требования по государственным образовательным кредитам прекращаются.

При наличии поручителя последним предоставляются поверенному (агенту) нотариально заверенная копия свидетельства о смерти заемщика и заявление, составленное в письменной произвольной форме о прекращении требования по государственному образовательному кредиту.

В случае призыва заемщиков на срочную военную службу, погашение государственного образовательного кредита приостанавливается на период прохождения службы, но не более чем на два года, при этом график погашения подлежит корректировке с увеличением срока погашения государственного образовательного кредита на срок приостановления.

Для корректировки графика погашения заемщик представляет поверенному (агенту) заявление с приложением соответствующих документов, подтверждающих призыв его призыв на срочную военную службу.

При предоставлении ОВПО заемщику академического отпуска срок государственного образовательного кредита продлевается на период академического отпуска с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к кредитному договору и связанным с ним договорам между заемщиком и поверенным (агентом).

В этом случае выделение средств государственного образовательного кредита прекращается на период академического отпуска и начинается вновь после издания приказа ОВПО о возобновлении обучения заемщика.

При переводе заемщика в другой вуз, предоставлении ему академического отпуска, отчислении и других перемещениях заемщика, либо потере связи заемщика с вузом, последний сообщает об этом поверенному в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта ОВПО.

Согласно правилам поверенный (агент) осуществляет контроль за своевременным и целевым использованием государственного образовательного кредита, а также за своевременным возвратом средств.

Он ежеквартально предоставляет Уполномоченному органу сведения в разрезе заемщиков, групп образовательных программ, о суммах, размещенных средств государственного образовательного кредита и его погашения. При этом сведения должны содержать номера и даты кредитных договоров и связанных с ними договоров.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 января.



