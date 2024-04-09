Предоставление государственного образовательного кредита: утверждены правила

Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 3 апреля 2024 года утверждены Правила присуждения и размещения государственного образовательного кредита, сообщает Zakon.kz.

Государственный образовательный кредит предоставляется обучающимся для оплаты высшего образования, претендовать на него могут граждане РК.

Обеспечение присуждения и размещения государственного образовательного кредита возлагается на оператора, определяемого уполномоченным органом, являющимся администратором бюджетной программы государственного образовательного кредитования.

Государственный образовательный кредит выдается беспроцентно, в тенге сроком на десять лет.

Вместе с тем следующей категории заемщиков государственный образовательный кредит выдается сроком на 15 лет и в течение шести месяцев после завершения обучения:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети из многодетных семей, имеющих четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста);

дети с инвалидностью;

дети из малообеспеченных семей.

Периодом освоения государственного образовательного кредита является срок обучения заемщика в ОВПО, в течение которого осуществляется оплата такого обучения за каждый предстоящий академический период (семестр).

Государственный образовательный кредит присуждается претендентам, соответствующим следующим критериям:

обладателям образовательного гранта с частичной оплатой за обучение в ОВПО на территории РК по образовательным программам высшего образования;

предоставившим поручительство не менее одного трудоспособного гражданина РК, имеющего постоянный источник дохода. Данный критерий не применяется к заемщикам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

С 1 января 2025 года вводится еще один пункт:

претендентам, имеющим зарегистрированный договор об образовательном накопительном вкладе или договор образовательного накопительного страхования с совокупными накоплениями в размере не менее 10% процентов от общей стоимости образовательных услуг за весь период обучения в ОВПО.

Для участия в присуждении государственного образовательного кредита претендент не позднее 30 рабочих дней после размещения информации о начале приема заявлений подает оператору заявление с предоставлением следующих документов в электронном формате:

документ, удостоверяющий личность претендента;

договор об оказании образовательных услуг, заключенный между претендентом и ОВПО;

согласие претендента на сбор и обработку его персональных данных;

согласие претендента на предоставление оператору сведений о нем в кредитные бюро;

согласие претендента на выдачу кредитного отчета оператору;

нотариально удостоверенное согласие законных представителей на подписание претендентом кредитного договора или связанных с ним договоров в рамках государственного образовательного кредитования (для несовершеннолетних претендентов);

документ, удостоверяющий личность поручителя (при наличии поручителя);

согласие поручителя на сбор и обработку его персональных данных (при наличии поручителя);

согласие поручителя на предоставление оператору сведений о нем в кредитные бюро;

согласие поручителя на выдачу кредитного отчета оператору (при наличии поручителя);

справка с места работы поручителя с указанием наименования и реквизитов работодателя и должности поручителя (при наличии поручителя);

справка о пенсионных отчислениях или выписка из индивидуального пенсионного счета поручителя за последние шесть месяцев.

В течение пяти рабочих дней после уведомления оператором претендента о присуждении государственного образовательного кредита между претендентом и оператором заключаются кредитный договор и связанные с ним договоры, содержащие следующие основные сведения:

предмет договора;

планируемый размер государственного образовательного кредита на весь срок обучения в тенге в ценах, предусмотренных договором об оказании образовательных услуг;

срок действия договора;

назначение государственного образовательного кредита;

условия выдачи и сроки погашения государственного образовательного кредита;

права, обязанности и реквизиты сторон;

сведения о поручителе (-ях);

ответственность сторон;

условия расторжения договора.

Оператор осуществляет безналичное перечисление средств государственного образовательного кредита по целевому назначению по группе образовательных программ непосредственно на образовательный накопительный вклад или расчетную сумму по договору образовательного накопительного страхования.

Погашение заемщиком государственного образовательного кредита начинается с месяца, следующего за месяцем перечисления средств государственного образовательного кредита со счета оператора.



Погашение заемщиком государственного образовательного кредита для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из многодетных семей, имеющих четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими 18-летнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста); детей с инвалидностью; детей из малообеспеченных семей начинается не позднее, чем через шесть месяцев после окончания ОВПО.

При досрочном прекращении обучения заемщика возврат суммы, затраченной на его обучение, осуществляется заемщиком в течение 12 месяцев со дня досрочного прекращения обучения, за исключением случаев досрочного прекращения обучения в связи с болезнью заемщика либо его перевода на обучение по образовательному гранту, полностью покрывающему оплату высшего образования, при наступлении которых возврат суммы, затраченной на обучение заемщика, осуществляется в соответствии с графиком погашения государственного образовательного кредита.

В случае смерти заемщика либо объявления его умершим требования по государственным образовательным кредитам прекращаются. При наличии поручителя последним в течение 15 рабочих дней после получения свидетельства или справки о смерти предоставляются оператору нотариально заверенная копия свидетельства о смерти заемщика и заявление, составленное в письменной произвольной форме, о прекращении требования по государственному образовательному кредиту.

В случае призыва заемщиков на срочную воинскую службу погашение государственного образовательного кредита приостанавливается на период прохождения срочной воинской службы, но не более чем на два года, при этом график погашения подлежит корректировке с увеличением срока погашения государственного образовательного кредита на срок приостановления.

Для корректировки графика погашения заемщик представляет оператору заявление с приложением приказа начальника местного органа военного управления области (города республиканского значения или столицы) о призыве заемщика на срочную воинскую службу.

При предоставлении ОВПО заемщику академического отпуска срок государственного образовательного кредита продлевается на период академического отпуска с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к кредитному договору и связанным с ним договорам между заемщиком и оператором. Выделение средств государственного образовательного кредита такого заемщика прекращается на период академического отпуска и начинается вновь после издания приказа ОВПО о возобновлении обучения заемщика.

При переводе заемщика в другую ОВПО, предоставлении ему академического отпуска, отчислении, либо потере связи заемщика с ОВПО, последняя сообщает об этом оператору в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта ОВПО.



Оператор предоставляет уполномоченному органу сведения о присуждении и размещении государственного образовательного кредита в соответствии с заключенным между ними договором поручения.

Приказ вводится в действие с 19 апреля 2024 года.