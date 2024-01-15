Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Госорганам дадут больше времени на согласование законопроектов

Госорганам дадут больше времени на согласование законодательных актов Фото: primerminister.kz
Подготовлен проект постановления правительства, которым вносятся изменения в Правила законотворческой работы Правительства РК и в регламент Правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается, что проекты законодательных актов, за исключением проектов кодексов, согласовываются государственными органами в течение семи рабочих дней (Министерством юстиции в течение девяти рабочих дней). В Прежней редакции на эту работу отводилось пять и семь дней соответственно.

На согласование проектов кодексов РК государственными органами предлагается отводить 10 рабочих дней (Министерством юстиции в течение 12 рабочих дней). В прежней редакции – 7 и 10 дней соответственно.

Как поясняется, согласно Правилам разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов, процесс согласования разработанного проекта нормативного правового акта осуществляется органами юстиции и заинтересованными государственными органами в течение 10 рабочих дней после дня его поступления.

В свою очередь проекты законодательных актов, регулирующие важнейшие общественные отношения и устанавливающие основополагающие принципы, и нормы, предусмотренные Конституцией РК, подлежат согласованию государственными органами в течение 5 рабочих дней.

Разработчики документа также отметили, что одним проектом законодательного акта могут вноситься изменения в несколько законов, регулирующих разнообразные общественные отношения.

При этом согласно правилам законотворческой работы, замечания государственного органа по проекту закона должны быть обоснованными и исчерпывающими, а также содержать предложения по устранению недостатков.

"В связи с вышеизложенным предлагается пересмотреть сроки согласования проектов законодательных актов с учетом увеличения данных сроков", - говорится в обосновании. 

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 января.

Читайте также

Расследование дела в отношении Самата Абиша завершили и передали в суд
Расследование дела в отношении Самата Абиша завершили и передали в суд
В Мангистауской области изменили границы
Границы Мангистауской области изменили в Казахстане
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Лариса Черненко
Открытые НПА Законодательство Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ставки на спорт
"Реал" – "Барселона": смотреть онлайн, прямая трансляция Суперкубка Испании
комментарий акимата
Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате
перевод школьников на дистанционку
Столичные школьники вновь будут учиться дистанционно
закрытые дороги
42 дороги закрыли в Казахстане из-за непогоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: