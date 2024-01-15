Госорганам дадут больше времени на согласование законопроектов

Подготовлен проект постановления правительства, которым вносятся изменения в Правила законотворческой работы Правительства РК и в регламент Правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается, что проекты законодательных актов, за исключением проектов кодексов, согласовываются государственными органами в течение семи рабочих дней (Министерством юстиции в течение девяти рабочих дней). В Прежней редакции на эту работу отводилось пять и семь дней соответственно.

На согласование проектов кодексов РК государственными органами предлагается отводить 10 рабочих дней (Министерством юстиции в течение 12 рабочих дней). В прежней редакции – 7 и 10 дней соответственно.

Как поясняется, согласно Правилам разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов, процесс согласования разработанного проекта нормативного правового акта осуществляется органами юстиции и заинтересованными государственными органами в течение 10 рабочих дней после дня его поступления.

В свою очередь проекты законодательных актов, регулирующие важнейшие общественные отношения и устанавливающие основополагающие принципы, и нормы, предусмотренные Конституцией РК, подлежат согласованию государственными органами в течение 5 рабочих дней.

Разработчики документа также отметили, что одним проектом законодательного акта могут вноситься изменения в несколько законов, регулирующих разнообразные общественные отношения.

При этом согласно правилам законотворческой работы, замечания государственного органа по проекту закона должны быть обоснованными и исчерпывающими, а также содержать предложения по устранению недостатков.

"В связи с вышеизложенным предлагается пересмотреть сроки согласования проектов законодательных актов с учетом увеличения данных сроков", - говорится в обосновании.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 января.