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Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента

Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента Фото: akorda.kz
Сегодня, 6 февраля 2024 года, в 15:00 президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Акорды.

"В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового премьер-министра", – говорится в официальном сообщении.

5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр. Соответствующий указ "О Правительстве Республики Казахстан" был опубликован на сайте Акорды.

Позднее бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прокомментировал отставку правительства и обратился к казахстанцам.

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Кроме того, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, как будут назначать премьер-министра. Согласно Конституции, Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией Amanat.

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Анастасия Московчук
Мажилис Парламента РК Токаев Касым-Жомарт
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