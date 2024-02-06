Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента
Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Акорды.
"В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового премьер-министра", – говорится в официальном сообщении.
5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр. Соответствующий указ "О Правительстве Республики Казахстан" был опубликован на сайте Акорды.
Позднее бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прокомментировал отставку правительства и обратился к казахстанцам.
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Кроме того, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, как будут назначать премьер-министра. Согласно Конституции, Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией Amanat.