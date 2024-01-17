В Казахстане изменится порядок рассмотрения жалоб на действия судебных исполнителей

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 17 января приняли в работу законопроект, который предусматривает совершенствование деятельности судов и обновление судейского корпуса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такие нормы заложены в проекты Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК" и сопутствующий ему законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства".

"Данные законопроекты разработаны по инициативе депутатов. Проект Конституционного закона предусматривает совершенствование деятельности судов, обновление судейского корпуса, повышение гарантий неприкосновенности судей и обеспечение качества отправления правосудия", – сказала депутат Снежанна Имашева.

Она добавила, что в сопутствующем законопроекте предусмотрены поправки в ряд законов, направленные на пересмотр действующего порядка рассмотрения кассационных обращений по уголовным, гражданским и административным делам.

Поправки направлены также на совершенствование деятельности судов, обеспечение реальной независимости судей на местах, изменение порядка рассмотрения жалоб на действия судебных исполнителей.

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