Контроль за работой частных судебных исполнителей усилят в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Депутаты Мажилиса 22 октября 2025 года на пленарном заседании взяли в работу поправки в законодательство по вопросам совершенствования исполнительного производства, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, этот законопроект был инициирован нижней палатой. "Основная цель законопроекта – установить порядок и сроки пресечения суммы взыскателем, регистрация исполнительной деятельности с помощью технических средств, усиление технического контроля за деятельностью ЧСИ, ужесточение их аттестации и лицензирования, введение автоматического распределения исполнительных производств и других мер", – перечислила Имашева. Ожидается, что реализация этих задач будет способствовать дальнейшему совершенствованию сферы исполнения судебных актов и защите интересов населения. Ранее депутаты Мажилиса избрали Асель Жанабилову на должность члена ЦИК.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: