Общество

Контроль за работой частных судебных исполнителей усилят в Казахстане

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 10:56 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса 22 октября 2025 года на пленарном заседании взяли в работу поправки в законодательство по вопросам совершенствования исполнительного производства, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, этот законопроект был инициирован нижней палатой.

"Основная цель законопроекта – установить порядок и сроки пресечения суммы взыскателем, регистрация исполнительной деятельности с помощью технических средств, усиление технического контроля за деятельностью ЧСИ, ужесточение их аттестации и лицензирования, введение автоматического распределения исполнительных производств и других мер", – перечислила Имашева.

Ожидается, что реализация этих задач будет способствовать дальнейшему совершенствованию сферы исполнения судебных актов и защите интересов населения.

Ранее депутаты Мажилиса избрали Асель Жанабилову на должность члена ЦИК.

Азамат Сыздыкбаев
