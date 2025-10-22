Контроль за работой частных судебных исполнителей усилят в Казахстане
Депутаты Мажилиса 22 октября 2025 года на пленарном заседании взяли в работу поправки в законодательство по вопросам совершенствования исполнительного производства, передает корреспондент Zakon.kz.
Как отметила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, этот законопроект был инициирован нижней палатой.
"Основная цель законопроекта – установить порядок и сроки пресечения суммы взыскателем, регистрация исполнительной деятельности с помощью технических средств, усиление технического контроля за деятельностью ЧСИ, ужесточение их аттестации и лицензирования, введение автоматического распределения исполнительных производств и других мер", – перечислила Имашева.
Ожидается, что реализация этих задач будет способствовать дальнейшему совершенствованию сферы исполнения судебных актов и защите интересов населения.
