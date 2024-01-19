Министр обороны обратился к Парламенту Казахстана от имени Токаева

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков на совместном заседании палат Парламента 19 января 2024 года предложил направить казахстанских военнослужащих в миротворческие миссии ООН, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Жаксылыков обратился к депутатам от имени президента Касым-Жомарта Токаева по вопросу направления казахстанских военнослужащих в миротворческие миссии ООН.

"Руководством ООН дана высокая оценка боевой выучке наших военнослужащих и выражена готовность поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в миссиях ООН. Многие казахстанские офицеры награждены медалями за личный вклад в миротворческую деятельность и имеют благодарности от командования миссий. Важно отметить, что поддержка миротворческой деятельности и урегулирование конфликтов всегда находятся в центре внимания мировой общественности. Направление контингента в миротворческие миссии (операции) ООН не только вносит значительный вклад в укрепление международной безопасности, но и способствует повышению роли Казахстана на глобальной арене", – заявил глава Минобороны РК.

Для закрепления позиций Казахстана в рамках миротворческой деятельности ООН предлагается поэтапно расширить географию участия Вооруженных сил РК в миротворческих миссиях в рамках главы VII Устава ООН ("Действие в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии") на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее.

"Следует особо отметить направление первого самостоятельного национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах". Развертывание планируется провести с марта 2024 года. Для этого будет заключен международный договор с ООН, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического обеспечения участия контингента в миссии (подлежит ратификации). Транспортировка контингента и имущества будет осуществлена за счет казахстанской стороны", - отметил Руслан Жаксылыков.

Конкретные подразделения и операции со сроками развертывания, по его словам, будут определены в ходе работы с Секретариатом ООН. Для каждого отдельного развертывания (миротворческой операции) будет разработана соответствующая нормативно-правовая база (меморандум).

Миротворческий контингент Вооруженных сил РК в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН предлагается направить:

1) "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах" (UNDOF, Сирия – Израиль);

2) "Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия" (UNTSO, Палестина – Израиль);

3) "Миссия ООН в Республике Южный Судан" (UNMISS, Южный Судан);

4) "Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее" (UNISFA, Судан).

Отметим, что с 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе миротворческого подразделения.

В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров в Западной Сахаре, 2 офицера в Центральноафриканской Республике, 2 офицера в Демократической Республике Конго, 9 военнослужащих в Ливане.