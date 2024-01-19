Зачем Казахстану участвовать в миротворческой миссии ООН, рассказал министр обороны

Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Парламента 19 января рассказал, для чего Казахстану нужно участвовать в миротворческой миссии ООН, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Руслана Жаксылыкова, для чего Казахстану нужно участие в миротворческих миссиях ООН и не втягивается ли наша страна таким образом в военные конфликты.

"Мы не втягиваемся в военный конфликт, мы выполняем миротворческие функции в соответствии с задачами ООН. Я вам скажу, что это очень почетная миссия для нашего государства и для военнослужащих. В составе нашей роты в первую очередь миротворческие подразделения – разведывательные, инженерно-саперные, технические и медицинские подразделения", – заявил глава Минобороны.

Он также рассказал, какова вероятность, что казахстанские миротворцы погибнут при исполнении миссии. По словам министра, военнослужащим могут представлять угрозу в основном "бытовые случаи".



"Вы знаете, что вообще воинская служба сопряжена с особыми трудностями и сложностями. Мы всегда находимся в зоне риска, в том числе и в мирное время. Никто не может гарантировать, что в ходе выполнения миссии не произойдет бытовой случай", – сказал Руслан Жаксылыков.

По его словам, у военнослужащих, участвующих в миротворческой миссии, будет страховка. Как отметил министр, в соответствии с Законом "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан", каждый военнослужащий, заключая контракт, страхуется государством.

О том, куда направляют казахстанских миротворцев, подробнее читайте здесь.

