В Казахстане установили квоты на вывоз бычков, коз и овец

Министр сельского хозяйства подписал приказ от 18 января 2024 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, вводятся количественные ограничения (квоты) сроком на 6 месяцев:

на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 60 000 голов бычков;

на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков.

Также утверждены Правила распределения количественных ограничений (квот).

После введения в действие данных правил на портале формируется количественный лимит объема квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев.

Количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составляет 60 тысяч голов, из них:

для откормочных площадок – 30 тысяч голов;

для товаропроизводителей – 30 тысяч голов.

Количественный лимит для вывоза баранчиков старше 6 месяцев составляет 120 тысяч голов, из них:

для откормочных площадок – 30 тысяч голов;

для товаропроизводителей – 90 тысяч голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории республики составляет в совокупном количестве не более 4000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 6 месяцев с территории РК составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

Приказ вводится в действие со 2 февраля 2024 года.