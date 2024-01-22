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Законодательство РК

В Казахстане установили квоты на вывоз бычков, коз и овец

В Казахстане устанолвили квоты на вывоз бычков, коз и овец Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 18 января 2024 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, вводятся количественные ограничения (квоты) сроком на 6 месяцев:

  • на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 60 000 голов бычков;
  • на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков. 

Также утверждены Правила распределения количественных ограничений (квот).

После введения в действие данных правил на портале формируется количественный лимит объема квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев.

Количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составляет 60 тысяч голов, из них:

  • для откормочных площадок – 30 тысяч голов;
  • для товаропроизводителей – 30 тысяч голов.

Количественный лимит для вывоза баранчиков старше 6 месяцев составляет 120 тысяч голов, из них:

  • для откормочных площадок – 30 тысяч голов;
  • для товаропроизводителей – 90 тысяч голов. 

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории республики составляет в совокупном количестве не более 4000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 6 месяцев с территории РК составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов. 

Приказ вводится в действие со 2 февраля 2024 года.

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