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Право

В Казахстане ввели новые квоты на вывоз бычков, овец и коз

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 16:26 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 26 апреля 2025 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, вводятся сроком на шесть месяцев количественные ограничения (квоты):

  • на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 60 000 голов бычков старше 12 месяцев;
  • на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков старше 4 месяцев.

Также утверждены правила распределения количественных ограничений (квот).

Распределение квот

Уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса не позднее трех рабочих дней размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале распределения квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 4 месяцев.

Количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составляет 60 000 голов, из них:

  • для откормочных площадок – 40 000 голов;
  • для товаропроизводителей – 20 000 голов.

Количественный лимит для вывоза баранчиков старше 4 месяцев составляет 120 000 голов, из них:

  • для откормочных площадок – 60 000 голов;
  • для товаропроизводителей – 60 000 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории РК составляет в разовом или совокупном количестве не более 30% от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов на весь период действия квоты.

Для откормочных площадок мощностью 13 000 голов и более лимит на вывоз бычков старше 12 месяцев не должен превышать 4000 голов на весь период действия квоты.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 4 месяцев с территории РК составляет в разовом и совокупном количестве не более 30% от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов на весь период действия квоты.

Для откормочных площадок мощностью 5000 голов и более лимит на вывоз баранчиков старше 4 месяцев не должен превышать 1500 голов на весь период действия квоты.

Распределение количества квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 4 месяцев осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров.

На момент распределения квоты фактическое количество поголовья, находящегося на откормочной площадке или у товаропроизводителя, должно составлять в два раза больше от запрашиваемого объема квоты, зарегистрированного при подаче заявки на карантинирование.

Данные о мощностях откормочных площадок формируются по информации местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения.

Животные, планируемые к вывозу, должны быть зарегистрированы в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных за заявителем – откормочной площадкой или товаропроизводителем не ранее чем за 3 месяца до постановки на карантин.

Приказ вводится в действие с 10 мая 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 16:26
В Казахстане продлили ограничения на вывоз бычков, овец и коз

Ранее действовавший приказ от 11 октября 2024 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан" утратил силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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