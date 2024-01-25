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Законодательство РК

В Казахстане отпустят цены на некоторые социально значимые продукты

В Казахстане хотят отпустить цены на социально значимые продукты Фото: gov.kz
Комитет торговли МТИ подготовил поправки в Правила установления пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен на них, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что пороговое значение розничных цен на социально значимые продовольственные товары определяется по каждому отдельному социально значимому продовольственному товару, за исключением муки пшеничной первого сорта, хлеба пшеничного из муки первого сорта (формовой), рожки (весовые), крупы гречневой (ядрица, весовая), риса шлифованного (круглозерный, весовой), картофеля, молока пастеризованного 2,5% жирности в мягкой упаковке, яйца куринного (I категория), соль поваренная пищевая (кроме "Экстра"), на территории города областного и республиканского значения, столицы для каждого квартала.

Как поясняется, ранее глава государства поручил правительству поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование, в том числе на социально значимые продовольственные товары.

Вместе с тем, проектом заключения правительства на поправки депутатов Мажилиса Парламента по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" предусмотрены:

  • отлагательная норма отмены госрегулирования розничных цен на социально значимые продовольственные товары с 31 декабря 2025 года;
  • переориентация государственного контроля предельных розничных цен на контроль за соблюдением торговой надбавки.

Вместе с тем согласно дорожной карте МНЭ РК по исполнению пункта общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года  планируется к 1 полугодию 2024 года отказаться от механизма введения предельных цен на СЗПТ (по 9 продтоварам - соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо куриное (1 категория), по которым наблюдается устойчивое 100% отечественное производство.

К первомуполугодию 2025 года запланирован полный отказ от механизма введения предельных цен на СЗПТ (по 10 продтоварам - морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5%) жирности, без наполнителей и растительных жиров), творог (5-9% жирности), сахар белый-сахар- песок), по которым импортозамещение будет доведено до 100%.

Как отмечается, соответствующие поправки поддержаны заключением правительства и Администрацией Президента и находятся на рассмотрении Сената Парламента.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 февраля.

Сейчас в перечень социально значимых продуктов входят 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль. Цены на них регулируются государством.


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Открытые НПА МТИ РК Казахстан
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