В Казахстане существенно расширят перечень социально значимых продтоваров
Проект приказа предусматривает расширение перечня социально значимых продовольственных товаров с 19 наименований до 33.
В обновленный список социально значимых продовольственных товаров предлагается включить следующие позиции: помидоры, огурцы, яблоки, говядина с костями, говядина бескостная, мясной фарш, баранина с костями, рыба свежая или охлажденная, рыба мороженая, молоко ультрапастеризованное, сметана, сыр твердый, чай черный.
В МТИ пояснили, что каждая позиция будет дополнительно обсуждена с бизнес-сообществом, палатой предпринимателей и госорганами.
Предлагаемый перечень социально значимых продовольственных товаров:
- Мука пшеничная первого сорта
- Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
- Рожки (весовые)
- Крупа гречневая (ядрица, весовая)
- Рис шлифованный (круглозерный, весовой)
- Картофель
- Морковь столовая
- Лук репчатый
- Капуста белокочанная
- Помидоры
- Огурцы
- Яблоки
- Сахар белый – сахар-песок
- Масло подсолнечное
- Говядина с костями
- Говядина бескостная
- Мясной фарш
- Баранина с костями
- Конина с костями
- Рыба свежая или охлажденная (лещ, карась, судак, щука, сазан, рипус)
- Рыба мороженная (судак, минтай, хек, камбала, скумбрия, сазан)
- Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные)
- Куры
- Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке
- Молоко ультрапастеризованное, стерилизованное
- Кефир 2,5% жирности
- Сметана
- Творог: 5 – 9 % жирности
- Сыр твердый
- Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности без наполнителей и растительных жиров)
- Яйцо куриное (I категория)
- Чай черный.
- Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")"
Основная цель временного расширения перечня социально значимых продовольственных товаров – сделать наиболее востребованные продукты питания доступнее для населения и обеспечить их ценовую стабильность", – сказали в министерстве.
В МТИ отметили, что расширение перечня СЗПТ является временной мерой и осуществляется для обеспечения прозрачности ценообразования на эти товары и исключения непродуктивных посредников, накручивающих высокую торговую надбавку. Для производителей товаров, подпадающих под включение в расширенный перечень СЗПТ, это создаст стимулы для увеличения производства и расширения мощностей.
Стоит отметить, что включение товаров в перечень СЗПТ освобождает производителей и импортёров от обязанности выплачивать торговым сетям вознаграждения и ретро-бонусы. Это позволит снизить конечную стоимость продукции для населения и даст бизнесу возможность направлять высвободившиеся средства на развитие.
Производители товаров из перечня получают доступ к мерам государственной поддержки: льготные перевозки СЗПТ, фиксированные коммунальные тарифы, льготные оборотные средства и другие инструменты.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 декабря.