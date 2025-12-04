#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Право

В Казахстане существенно расширят перечень социально значимых продтоваров

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 12:49 Фото: Zakon.kz
Министерство торговли и интеграции подготовило поправки в Перечень социально значимых продовольственных товаров», сообщает Zakon.kz.

Проект приказа предусматривает расширение перечня социально значимых продовольственных товаров с 19 наименований до 33.

В обновленный список социально значимых продовольственных товаров предлагается включить следующие позиции: помидоры, огурцы, яблоки, говядина с костями, говядина бескостная, мясной фарш, баранина с костями, рыба свежая или охлажденная, рыба мороженая, молоко ультрапастеризованное, сметана, сыр твердый, чай черный.

В МТИ пояснили, что каждая позиция будет дополнительно обсуждена с бизнес-сообществом, палатой предпринимателей и госорганами.

Предлагаемый перечень социально значимых продовольственных товаров:

  • Мука пшеничная первого сорта
  • Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
  • Рожки (весовые)
  • Крупа гречневая (ядрица, весовая)
  • Рис шлифованный (круглозерный, весовой)
  • Картофель
  • Морковь столовая
  • Лук репчатый
  • Капуста белокочанная
  • Помидоры
  • Огурцы
  • Яблоки
  • Сахар белый – сахар-песок
  • Масло подсолнечное
  • Говядина с костями
  • Говядина бескостная
  • Мясной фарш
  • Баранина с костями
  • Конина с костями
  • Рыба свежая или охлажденная (лещ, карась, судак, щука, сазан, рипус)
  • Рыба мороженная (судак, минтай, хек, камбала, скумбрия, сазан)
  • Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные)
  • Куры
  • Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке
  • Молоко ультрапастеризованное, стерилизованное
  • Кефир 2,5% жирности
  • Сметана
  • Творог: 5 – 9 % жирности
  • Сыр твердый
  • Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности без наполнителей и растительных жиров)
  • Яйцо куриное (I категория)
  • Чай черный.
  • Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")"

Основная цель временного расширения перечня социально значимых продовольственных товаров – сделать наиболее востребованные продукты питания доступнее для населения и обеспечить их ценовую стабильность", – сказали в министерстве.

В МТИ отметили, что расширение перечня СЗПТ является временной мерой и осуществляется для обеспечения прозрачности ценообразования на эти товары и исключения непродуктивных посредников, накручивающих высокую торговую надбавку. Для производителей товаров, подпадающих под включение в расширенный перечень СЗПТ, это создаст стимулы для увеличения производства и расширения мощностей.

Стоит отметить, что включение товаров в перечень СЗПТ освобождает производителей и импортёров от обязанности выплачивать торговым сетям вознаграждения и ретро-бонусы. Это позволит снизить конечную стоимость продукции для населения и даст бизнесу возможность направлять высвободившиеся средства на развитие.

Производители товаров из перечня получают доступ к мерам государственной поддержки: льготные перевозки СЗПТ, фиксированные коммунальные тарифы, льготные оборотные средства и другие инструменты.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 декабря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане составили перечень социально значимых биржевых товаров
17:34, 04 февраля 2025
В Казахстане составили перечень социально значимых биржевых товаров
В Казахстане расширят перечень существенно важных товаров
13:13, 06 февраля 2023
В Казахстане расширят перечень существенно важных товаров
Перечень социально значимых биржевых товаров утвердили в Казахстане
09:35, 19 марта 2025
Перечень социально значимых биржевых товаров утвердили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: