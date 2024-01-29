Работы по содержанию придомовых территорий не будут разделять на лоты в госзакупках
В Перечень товаров, работ, услуг, по которым разделение на лоты по их однородным видам и по месту их поставки (выполнения, оказания) не требуется, внесли работы по содержанию придомовых территорий.
Поскольку данные работы являются комплексными, нецелесообразно дробить их на лоты в рамках госзакупок, – сказано в пояснительной записке к документу.
Что входит в объем работ по содержанию придомовой территории
Минимально необходимый перечень работ по содержанию дворовых территорий, объектов благоустройства и внутриквартальных проездов, включает ручную и механизированную уборку дворовых территорий и внутриквартальных проездов в теплый и холодный периоды года, текущий ремонт покрытий, содержание малых архитектурных форм, ограждений, площадок для сушки белья, контейнерных площадок, садово-парковой мебели, оборудования детских, спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок, элементов озеленения, осветительного оборудования, беседок, урн. Об этом говорится в Методических рекомендациях по содержанию и уборке придомовых территорий объектов кондоминиума и подъездных путей к ним, утвержденных приказом и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства промышленности и строительства РК от 1 декабря 2023 года № 22-нқ.
В свою очередь министерство индустрии и инфраструктурного развития в 2020 году утвердило Минимальный перечень услуг и работ по управлению объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума. В нем речь идет о том, что не реже чем один раз в месяц должно быть обеспечено санитарное состояние земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума:
- озеленение (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов),
- санитарная очистка мусоропровода,
- очистка выгребных ям,
- уборка и побелка дворовых уборных,
- уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши.
Какие еще товары и работы, не подлежащие разделению налоты, входят в Перечень
Также в Перечень товаров, работ, услуг, по которым разделение на лоты по их однородным видам и по месту их поставки (выполнения, оказания) не требуется, входят 11 видов товаров и 3 вида услуг.
Так, перечень содержит следующие виды товаров:
- Канцелярские товары
- Хозяйственные товары
- Моющие средства
- Продукты питания
- Лекарственные средства и изделия медицинского назначения
- Строительные материалы
- Электротовары
- Сантехнические товары
- Запасные части
- Товары легкой промышленности
- Мебельная продукция
А также услуги:
- Услуги охраны и пожарной сигнализации
- Услуги по техническому обслуживанию зданий (уборка помещений и благоустройство территорий, опрессовка и промывка систем отоплений, электромонтажные и сантехнические работы, услуги плотника)
- Полиграфические услуги
Приказ вводится в действие 6 февраля 2024 года.