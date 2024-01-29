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Законодательство РК

Работы по содержанию придомовых территорий не будут разделять на лоты в госзакупках

Работы по содержанию придомовых территорий не будут разделять на лоты в рамках госзакупок Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра - министра финансов РК приказом от 24 января 2024 года внес дополнения в Перечень товаров, работ, услуг, по которым разделение на лоты по их однородным видам и по месту их поставки (выполнения, оказания) не требуется, сообщает Zakon.kz.

В Перечень товаров, работ, услуг, по которым разделение на лоты по их однородным видам и по месту их поставки (выполнения, оказания) не требуется, внесли работы по содержанию придомовых территорий.

Поскольку данные работы являются комплексными, нецелесообразно дробить их на лоты в рамках госзакупок, – сказано в пояснительной записке к документу.

Что входит в объем работ по содержанию придомовой территории

Минимально необходимый перечень работ по содержанию дворовых территорий, объектов благоустройства и внутриквартальных проездов, включает ручную и механизированную уборку дворовых территорий и внутриквартальных проездов в теплый и холодный периоды года, текущий ремонт покрытий, содержание малых архитектурных форм, ограждений, площадок для сушки белья, контейнерных площадок, садово-парковой мебели, оборудования детских, спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок, элементов озеленения, осветительного оборудования, беседок, урн. Об этом говорится в Методических рекомендациях по содержанию и уборке придомовых территорий объектов кондоминиума и подъездных путей к ним, утвержденных приказом и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства промышленности и строительства РК от 1 декабря 2023 года № 22-нқ.

В свою очередь министерство индустрии и инфраструктурного развития в 2020 году утвердило Минимальный перечень услуг и работ по управлению объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума. В нем речь идет о том, что не реже чем один раз в месяц должно быть обеспечено санитарное состояние земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума:

  • озеленение (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов),
  • санитарная очистка мусоропровода,
  • очистка выгребных ям,
  • уборка и побелка дворовых уборных,
  • уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши.

Какие еще товары и работы, не подлежащие разделению налоты, входят в Перечень

Также в Перечень товаров, работ, услуг, по которым разделение на лоты по их однородным видам и по месту их поставки (выполнения, оказания) не требуется, входят 11 видов товаров и 3 вида услуг.

Так, перечень содержит следующие виды товаров:

  • Канцелярские товары
  • Хозяйственные товары
  • Моющие средства
  • Продукты питания
  • Лекарственные средства и изделия медицинского назначения
  • Строительные материалы
  • Электротовары
  • Сантехнические товары
  • Запасные части
  • Товары легкой промышленности
  • Мебельная продукция

А также услуги:

  • Услуги охраны и пожарной сигнализации
  • Услуги по техническому обслуживанию зданий (уборка помещений и благоустройство территорий, опрессовка и промывка систем отоплений, электромонтажные и сантехнические работы, услуги плотника)
  • Полиграфические услуги

Приказ вводится в действие 6 февраля 2024 года.

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