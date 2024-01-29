Работы по содержанию придомовых территорий не будут разделять на лоты в госзакупках

Заместитель премьер-министра - министра финансов РК приказом от 24 января 2024 года внес дополнения в Перечень товаров, работ, услуг, по которым разделение на лоты по их однородным видам и по месту их поставки (выполнения, оказания) не требуется, сообщает Zakon.kz.

В Перечень товаров, работ, услуг, по которым разделение на лоты по их однородным видам и по месту их поставки (выполнения, оказания) не требуется, внесли работы по содержанию придомовых территорий.

Поскольку данные работы являются комплексными, нецелесообразно дробить их на лоты в рамках госзакупок, – сказано в пояснительной записке к документу.

Что входит в объем работ по содержанию придомовой территории

Минимально необходимый перечень работ по содержанию дворовых территорий, объектов благоустройства и внутриквартальных проездов, включает ручную и механизированную уборку дворовых территорий и внутриквартальных проездов в теплый и холодный периоды года, текущий ремонт покрытий, содержание малых архитектурных форм, ограждений, площадок для сушки белья, контейнерных площадок, садово-парковой мебели, оборудования детских, спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок, элементов озеленения, осветительного оборудования, беседок, урн. Об этом говорится в Методических рекомендациях по содержанию и уборке придомовых территорий объектов кондоминиума и подъездных путей к ним, утвержденных приказом и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства промышленности и строительства РК от 1 декабря 2023 года № 22-нқ.

В свою очередь министерство индустрии и инфраструктурного развития в 2020 году утвердило Минимальный перечень услуг и работ по управлению объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума. В нем речь идет о том, что не реже чем один раз в месяц должно быть обеспечено санитарное состояние земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума:

озеленение (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов),

санитарная очистка мусоропровода,

очистка выгребных ям,

уборка и побелка дворовых уборных,

уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши.

Какие еще товары и работы, не подлежащие разделению налоты, входят в Перечень

Также в Перечень товаров, работ, услуг, по которым разделение на лоты по их однородным видам и по месту их поставки (выполнения, оказания) не требуется, входят 11 видов товаров и 3 вида услуг.

Так, перечень содержит следующие виды товаров:

Канцелярские товары

Хозяйственные товары

Моющие средства

Продукты питания

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения

Строительные материалы

Электротовары

Сантехнические товары

Запасные части

Товары легкой промышленности

Мебельная продукция

А также услуги:

Услуги охраны и пожарной сигнализации

Услуги по техническому обслуживанию зданий (уборка помещений и благоустройство территорий, опрессовка и промывка систем отоплений, электромонтажные и сантехнические работы, услуги плотника)

Полиграфические услуги

Приказ вводится в действие 6 февраля 2024 года.