Перечень услуг по госзакупкам с дополнительными требованиями к поставщикам обновили в Казахстане
В перечень включены услуги:
- по медицинскому осмотру;
- по организации питания;
- по утилизации медицинских отходов;
- по посадке цветов и их содержанию (ранее речь шла о приобретении цветов и услуг по их содержанию);
Потенциальные поставщики и поставщики перечисленных услуг должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг.
- по независимой оценке корпоративного управления.
Потенциальные поставщики и поставщики, оказывающие услуги по независимой оценке корпоративного управления, должны иметь опыт по оценке систем корпоративного управления не менее пяти лет или в 10 крупных компаниях как в Казахстане, так и за его пределами.
Помимо этого в перечень входят работы по содержанию автомобильных дорог.
При этом потенциальные поставщики и поставщики, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных работ.
Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года, одновременно с введением в действие нового закона "О государственных закупках".
Мы сообщали, для каких товаров, работ, услуг способ госзакупок будет определять уполномоченный орган.
Также мы писали, что в Казахстане переутвержден Перечень товаров ежедневной и еженедельной потребности по госзакупкам.