Перечень услуг по госзакупкам с дополнительными требованиями к поставщикам обновили в Казахстане

Министр финансов приказом от 10 сентября 2024 года утвердил перечень отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены услуги:

по медицинскому осмотру;

по организации питания;

по утилизации медицинских отходов;

по посадке цветов и их содержанию (ранее речь шла о приобретении цветов и услуг по их содержанию);

Потенциальные поставщики и поставщики перечисленных услуг должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг.

по независимой оценке корпоративного управления.

Потенциальные поставщики и поставщики, оказывающие услуги по независимой оценке корпоративного управления, должны иметь опыт по оценке систем корпоративного управления не менее пяти лет или в 10 крупных компаниях как в Казахстане, так и за его пределами.

Помимо этого в перечень входят работы по содержанию автомобильных дорог.

При этом потенциальные поставщики и поставщики, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных работ.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года, одновременно с введением в действие нового закона "О государственных закупках".

Мы сообщали, для каких товаров, работ, услуг способ госзакупок будет определять уполномоченный орган.

Также мы писали, что в Казахстане переутвержден Перечень товаров ежедневной и еженедельной потребности по госзакупкам.