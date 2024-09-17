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Перечень услуг по госзакупкам с дополнительными требованиями к поставщикам обновили в Казахстане

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, Казахстан, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:25 Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 10 сентября 2024 года утвердил перечень отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены услуги:

  • по медицинскому осмотру;
  • по организации питания;
  • по утилизации медицинских отходов;
  • по посадке цветов и их содержанию (ранее речь шла о приобретении цветов и услуг по их содержанию);

Потенциальные поставщики и поставщики перечисленных услуг должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг.

  • по независимой оценке корпоративного управления.

Потенциальные поставщики и поставщики, оказывающие услуги по независимой оценке корпоративного управления, должны иметь опыт по оценке систем корпоративного управления не менее пяти лет или в 10 крупных компаниях как в Казахстане, так и за его пределами.

Помимо этого в перечень входят работы по содержанию автомобильных дорог.

При этом потенциальные поставщики и поставщики, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных работ.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года, одновременно с введением в действие нового закона "О государственных закупках".

Мы сообщали, для каких товаров, работ, услуг способ госзакупок будет определять уполномоченный орган.

Также мы писали, что в Казахстане переутвержден Перечень товаров ежедневной и еженедельной потребности по госзакупкам.

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Элина Черногрицкая
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