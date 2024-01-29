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Законодательство РК

Правила захоронения на кладбище: что изменится

Правила захоронения на кладбище: что изменится Фото: Zakon.kz
Министерство нацэкономики разработало поправки в Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлено, что определение принципов проектирования и рекомендации к содержанию кладбищ, к порядку организации похоронного дела, похоронного обряда (обряда захоронения останков или праха человека), а также содержания мест захоронения и работы специализированных служб по вопросам похоронного дела в РК определяются Сводом правил "Проектирование и содержание кладбищ" (СП РК 3.02-141-2014).

Также дополнено, что акиматы городов и районов:

  • организуют свод данных (сведений) учета и регистрацию земельных участков, предназначенных под могилы;
  • осуществляют контроль за соблюдением условий договора по погребению, содержанию и обслуживанию кладбищ;
  • размещают актуальную информацию по занятым и свободным участкам кладбища на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа и в публичной кадастровой карте.

Как пояснили в МНЭ, публичная кадастровая карта позволяет получить в онлайн режиме общедоступные сведения для отображения актуальных данных в сфере земельных отношений.

"Публичная кадастровая карта предназначена для использования неограниченным кругом лиц и осуществляет фильтрацию данных при передаче пространственных данных из ИС ЕГКН посредством набора сервисов. Векторные данные регулярно обновляются и актуализируются, период обновления данных зависит от региона", - пояснили в министерстве.

Вместе с тем говорится, что перезахоронение останков допускается только при отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний (сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка) у умерших людей в течение двух первых недель с момента погребения, в последующем не ранее трех лет, в песчаных грунтах не ранее одного года по согласованию государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Заключение договора на погребение, содержание и обслуживание кладбищ между местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) и администрацией кладбища осуществляется по итогам конкурса в срок, установленный в соответствии с законодательством о государственных закупках.


Как следует из обоснования, принятие проекта позволит обеспечить равный доступ к участию в закупках услуг по погребению, содержанию и обслуживанию кладбищ.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 февраля. 

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