Акиматы обяжут размещать информацию о свободных участках на кладбище

Министерство национальной экономики подготовило приказ, которым вносятся изменения в Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах уточняется пункт о том, что местные исполнительные органы организовывают погребение безродных, содержание и обслуживание кладбищ, а также осуществляют контроль за соблюдением его условий.

Ранее правила предусматривали только содержание и обслуживание кладбищ.

Заключение договора на погребение, содержание и обслуживание кладбищ между местным исполнительным органом и администрацией кладбища осуществляется по итогам проводимого конкурса, в срок в соответствии с законодательством о государственных закупках.

Оговаривается, что заказчик при осуществлении государственных закупок услуг по погребению, содержанию и обслуживанию кладбищ разделяет данные услуги на отдельные лоты.

Государственные закупки услуг по захоронению, содержанию и обслуживанию кладбищ осуществляются по принципу один лот – одно кладбище.

При этом в документе указывается, что местные исполнительные органы на каждого умершего гражданина или лица без определенного места жительства для захоронения из земель общего пользования, занятых и предназначенных под кладбища, бесплатно выделяеют земельный участок не менее 6 м2, но не более 8,1 м2.

Территория кладбища состоит из участков, которые разделяются на ряды могил и обустраиваются проездами для автомобильного транспорта и проходами к участкам могил.

Акимат города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения):

организует свод данных (сведений) учета и регистрацию земельных участков, предназначенных под могилы;

осуществляет контроль за соблюдением условий договора по погребению, содержанию и обслуживанию кладбищ;

размещает актуальную информацию по занятым и свободным участкам кладбища на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа.

Также говорится, что полная информация о порядке оказания ритуальных услуг, в том числе о физических и юридических лицах, осуществляющих оказание ритуальных услуг, размещается на стендах на территории кладбища.

Предусматривается также, что акимат ведет учет и регистрацию земельных участков, предназначенных под могилы на основании журналов учета.

Перезахоронение останков на действующих и закрытых кладбищах не допускается, кроме случаев:

преждевременной ликвидации кладбища или его участка;

при транспортировке останков из отдельных могил для перезахоронения по республике или за ее пределами.

При этом дополнено, что перезахоронение останков допускается только при отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний (сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка) у умерших людей в течение двух первых недель с момента погребения, в последующем не ранее трех лет, в песчаных грунтах не ранее одного года по согласованию государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как поясняется, принятие поправок позволит обеспечить равный доступ к участию в закупках услуг по погребению, содержанию и обслуживанию кладбищ.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 сентября.

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