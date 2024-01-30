Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года

В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 25 января 2024 года "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", – говорится в документе.  

Количество офицеров запаса, подлежащих призыву на воинскую службу в 2024 году

  • Вооруженные силы РК – 600 человек;
  • Пограничная служба КНБ РК – 80 человек; 
  • Национальная гвардия – 42 человека;
  • МЧС – 30 человек.  

Всего будет призвано на службу 752 человека.

Постановление вводится в действие с 9 февраля 2024 года.

Читайте также

Марату Бекетаеву вновь продлили арест
Марату Бекетаеву вновь продлили арест
Лариса Черненко
МО РК Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: