Более 900 офицеров запаса призовут на службу в армии в 2025 году
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство Казахстана приняло постановление от 20 ноября 2024 года "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.
"Призвать в установленном законодательством порядке в 2025 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", - говорится в документе.
В общей сложности призовут 915 человек, в том числе в:
- Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования РК – 700 человек;
- Пограничная служба КНБ РК – 80 человек;
- Национальная гвардия МВД РК – 131 человек;
- МЧС РК – 4.
Постановление вводится в действие с 3 декабря 2024 года.
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