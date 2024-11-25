Более 900 офицеров запаса призовут на службу в армии в 2025 году

Правительство Казахстана приняло постановление от 20 ноября 2024 года "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2025 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", - говорится в документе.

В общей сложности призовут 915 человек, в том числе в:

Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования РК – 700 человек;

Пограничная служба КНБ РК – 80 человек;

Национальная гвардия МВД РК – 131 человек;

МЧС РК – 4.

Постановление вводится в действие с 3 декабря 2024 года.