Педофилов предлагают пожизненно лишать свободы в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 31 января приняли в работу проект закона, которым ужесточается наказание за семейно-бытовое насилие, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил нормы проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" депутат Асхат Аймагамбетов.



"Законопроектом предлагаются следующие основные нормы: прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью, тогда как сейчас эти деяния рассматриваются в рамках КоАП. Кроме того, полицейские будут вправе рассматривать такие факты на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы", – сказал депутат.

Также, по его словам, суд наделяется полномочиями назначить психологическую помощь для изменения агрессивного поведения людей, совершивших насилие в семье.

"Педофилов предлагается пожизненно лишать свободы. Также предлагается введение уголовной ответственности за пропаганду самоубийства. Предложены проверки интернатных учреждений для детей в любое время без предварительного уведомления и другие важные нормы", – резюмировал Асхат Аймагамбетов.

24 января председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента VIII созыва, один из авторов поправок Асхат Аймагамбетов раскрыл суть поправок в интервью Zakon.kz.