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Медицинский университет Караганды реорганизуют

Медицинский университет Караганды реорганизуют Фото: Медицинский университет Караганды
Минздрав подготовил проект постановления правительства "О вопросах реорганизации некоммерческого акционерного общества "Медицинский университет Караганды", сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать НАО "Медицинский университет Караганды" путем разделения Общества на некоммерческое акционерное общество "Карагандинский медицинский университет" (НАО "КМУ") и некоммерческое акционерное общество "Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" (НАО "НЦГТПЗ") со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.

Министерству здравоохранения РК совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК предписано в установленном законодательством порядке обеспечить формирование уставного капитала НАО "КМУ" и НАО "НЦГТПЗ" за счет размера собственного капитала реорганизуемого Общества.

Как поясняется, целью создания НАО "Карагандинский медицинский университет" является содействие развитию системы здравоохранения Республики Казахстан путем создания необходимых условий для получения качественного образования, направленных на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики.

Целью создания НАО "Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний" является содействие развитию системы здравоохранения Республики Казахстан путем создания необходимых условий для научно-исследовательской, клинической и образовательной деятельности в области профессиональной патологии, гигиены труда и медицинской экологии; экспертиза связи заболевания с выполнением работником трудовых (служебных) обязанностей; координация профпатологической службы Казахстана.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 февраля.

Лариса Черненко
Открытые НПА Минздрав РК Казахстан Караганда
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