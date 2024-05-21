Медицинский университет Караганды разделили на две организации

Опубликовано постановление правительства РК от 24 апреля 2024 года "О вопросах реорганизации некоммерческого акционерного общества "Медицинский университет Караганды", сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды" путем разделения на некоммерческое акционерное общество "Карагандинский медицинский университет" (НАО "КМУ") и некоммерческое акционерное общество "Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" (НАО "НЦГТПЗ") со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах", – говорится в документе.

Основными предметами деятельности НАО "КМУ" определено высшее образование, деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц, производство фармацевтических препаратов, исследования и разработки в области противоинфекционных препаратов, прочие исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Основными предметами деятельности НАО "НЦГТПЗ" определена деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц, исследования и разработки в области противоинфекционных препаратов, высшее образование, прочие исследования и разработки в области естественных и технических наук, деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы, прочая деятельность в области здравоохранения, прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Ранее о реорганизации Медуниверситета Караганды сообщили в самом вузе.

О будущей реорганизации стало известно в конце января 2024 года.