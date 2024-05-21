Медицинский университет Караганды разделили на две организации
"Реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды" путем разделения на некоммерческое акционерное общество "Карагандинский медицинский университет" (НАО "КМУ") и некоммерческое акционерное общество "Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" (НАО "НЦГТПЗ") со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах", – говорится в документе.
Основными предметами деятельности НАО "КМУ" определено высшее образование, деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц, производство фармацевтических препаратов, исследования и разработки в области противоинфекционных препаратов, прочие исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Основными предметами деятельности НАО "НЦГТПЗ" определена деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц, исследования и разработки в области противоинфекционных препаратов, высшее образование, прочие исследования и разработки в области естественных и технических наук, деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы, прочая деятельность в области здравоохранения, прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
Ранее о реорганизации Медуниверситета Караганды сообщили в самом вузе.
О будущей реорганизации стало известно в конце января 2024 года.