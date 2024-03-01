Токаев подписал указ о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 февраля 2024 года подписал указ "О проведении внеочередной аттестации отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Провести в период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года внеочередную аттестацию отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в документе.

Вместе с тем образованы:

центральная аттестационная комиссия по внеочередной аттестации отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел РК;

региональные аттестационные комиссии по внеочередной аттестации отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел РК.

Кроме того, утверждены:

Правила проведения внеочередной атгестации отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел РК;

должностной состав центральной атгестационной комиссии;

должностной состав региональных аттестационных комиссий.

Кто подлежит аттестации

Должности среднего, старшего и высшего начальствующего состава департамента собственной безопасности, управления собственной безопасности Комитета уголовно-исполнительной системы, подразделений собственной безопасности департаментов полиции областей, городов республиканского значения и столицы, Департамента полиции на транспорте и территориальных департаментов уголовно-исполнительной системы. Начальники управлений, заместители начальников управлений, начальники самостоятельных отделов Комитета уголовно-исполнительной системы. Начальники управлений, заместители начальников управлений комитетов административной полиции и миграционной службы. Первые заместители и заместители начальников департаментов полиции областей, городов республиканского значения и столицы, Департамента полиции на транепорте. Начальник и заместители начальника Представительства Министерства внутренних дел в городе Байконыре. Заместители начальников территориальных департаментов уголовно- исполнительной системы. Начальники управлений, самостоятельных отделов и отделений аппаратов департаментов полиции областей, городов республиканского значения и столицы, Департамента полиции на транспорте*. Начальники отделов аппаратов территориальных департаментов уголовно-исполнительной системы**. Начальники управлений и отделов полиции департаментов полиции областей, городов республиканского значения и столицы, линейных управлений и отделов полиции Департамента полиции на транспорте. Начальники учреждений уголовно-исполнительной системы. Начальники Управления специализированной службы охраны (город Астана), управлений специализированной службы охраны по охране дипломатических представительств, правительственных учреждений, городов и областей. Начальники Кинологического центра, учреждения автотранспортного обслуживания, баз военного и специального снабжения "Южная" и "Северная".

Кадровое подразделение органов внутренних дел письменно уведомляет сотрудников о сроках проведения внеочередной аттестации не позднее чем за месяц до начала ее проведения.

Руководитель сотрудника, подлежащего внеочередной аттестации, оформляет его служебную характеристику по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, ознакомляет с ней и в срок не позднее чем за три недели до заседания соответствующей аттестационной комиссии направляет ее в кадровое подразделение.

Кадровое подразделение направляет собранные аттестационные материалы в соответствующую аттестационную комиссию в срок не позднее чем за неделю до ее заседания.

Графики сдачи установленных нормативов по определению профессиональной пригодности, проведения компьютерного тестирования на знание законодательства РК и логическое мышление, а также собеседований утверждаются министром внутренних дел РК или лицом, его замещающим.

Проведение внеочередной аттестации

На заседании соответствующей аттестационной комиссии проводится собеседование с аттестуемым сотрудником, которое фиксируется с помощью технических средств записи (аудио-, видеозапись).

По итогам собеседования соответствующая аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности и рекомендуется для зачисления в кадровый резерв или выдвижения на вышестоящую должность;

соответствует занимаемой должности;

не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению в должности;

не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к переводу в другую службу (должность);

не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению из органов внутренних дел.

Сотрудники, отсутствовавшие на заседании соответствующей аттестационной комиссии по уважительным причинам, проходят внеочередную аттестацию по выходу на службу.

Сотрудники, дважды не явившиеся на заседание аттестационной комиссии без уважительных причин, рекомендуются к увольнению.

В случае несдачи установленных нормативов по определению профессиональной пригодности и получения при тестировании оценки ниже порогового значения аттестационная комиссия принимает одно из вышеуказанных решений.

Решение соответствующей аттестационной комиссии в течение трех рабочих дней оформляется протоколом, который подписывается членами соответствующей атгестационной комиссии, присутствовавшими на ее заседании, и секретарем.

Сотрудник ознакомляется с решением соответствующей аттестационной комиссии под роспись в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Сотрудники, не прошедшие внеочередную аттестацию или отказавшиеся продолжить службу в органах внутренних дел на иных, в том числе нижестоящих должностях, подлежат увольнению.

Указ вводится в действие со дня подписания.