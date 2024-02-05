В Казахстане изменят правила приема на обучение в вузы по грантам

Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, или зачисления на платное обучение допускаются лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам:

в национальные ОВПО – не менее 65 баллов, а по области образования "Педагогические науки" – не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" – не менее 70 баллов, по областям образования "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов;

в другие ОВПО – не менее 50 баллов, а по области "Педагогические науки" – не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" – не менее 70 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов.

При этом уточняется, что по Истории Казахстана и двум профильным предметам ЕНТ и творческому экзамену необходимо набрать не менее 5-ти баллов, а предметам Грамотности чтения и Математической грамотности не менее 3-х баллов.

Как пояснили в МНВО, в 2024 году количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократили на пять вопросов (ранее по этим предметам тест состоял из 15 вопросов и пороговый балл составлял не менее 5-ти баллов).

Кроме того правила дополняется, что при одновременной сдаче профильного предмета или специальной дисциплины ЕНТ "Иностранный язык (английский язык)" и предоставлении одного из вышеуказанных международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком (английский язык) для сертификата ЕНТ учитываются баллы по иностранному языку с наилучшим результатом.

В министерстве пояснили, что с учетом требований международных норм, TOEFL PBT (ТОЙФЛ ПИБИТИ) – проводится в странах, где Интернет не доступен. В этой связи для обеспечения качественного отбора поступающих на высшее образование TOEFL PBT исключается.

Это сделано для предоставления возможности получения максимального балла по английскому языку.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что лица, имеющие сертификат КАЗТЕСТ, подтверждающий владение казахским языком не ниже уровня В1 (средний), по желанию освобождаются от сдачи профильного предмета или специальной дисциплины ЕНТ "Казахский язык" и участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта или зачисляются в ОВПО на платное отделение в соответствии со шкалой перевода баллов.

Также добавлено, что выпускники автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" (НИШ), имеющие сертификаты ЕНТ на основании перевода баллов внешнего оценивания результатов обучения, в соответствии со шкалой перевода баллов Типовых правил участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта или зачисляются в вузы на платное отделение.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 февраля.