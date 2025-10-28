Изменились Типовые правила приема в вузы

Министр науки и высшего образования приказом от 21 октября 2025 года внес поправки в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что прием лиц, поступающих в организации образования РК, реализующие образовательные программы высшего образования (ОВПО), осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа и образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты обучения за счет внебюджетных и собственных средств обучающегося.

Прием граждан, имеющих общее среднее образование, прошедших срочную воинскую службу, на обучение в ОВПО на платной основе осуществляется в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы без учета результатов ЕНТ по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. При этом по области образования "Педагогические науки" допускается зачисление на группу образовательных программ "Подготовка учителей начальной военной подготовки", а на другие группы образовательных программ области образования "Педагогические науки", в соответствии с настоящими правилами.

Граждане Республики Казахстан, прошедшие срочную воинскую службу, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование, принимаются в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы на обучение на платной основе по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения без учета результатов ЕНТ по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. При этом по области образования "Педагогические науки" допускается зачисление на группу образовательных программ "Подготовка учителей начальной военной подготовки", а на другие группы образовательных программ области образования "Педагогические науки", в соответствии с настоящими правилами.

Прием магистрантов, докторантов в организации образования, реализующие образовательные программы послевузовского образования (ОВПО), осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров по научно-педагогическому и профильному направлениям, а также оплаты обучения за счет внебюджетных и собственных средств обучающегося.

Лица, поступающие в докторантуру, подают следующий пакет документов:

заявление в произвольной форме;

документ об образовании (подлинник, при подаче документов в приемную комиссию);

документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);

официальный сертификат о сдаче экзамена по государственному языку (КАЗТЕСТ), выданный НЦТ, за исключением иностранных граждан;

сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:

для лиц поступающих в докторантуру по программе докторов философии (PhD):

по владению английским языком:

International English Language Tests System Academic (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем Академик) (IELTS Academic) (АЙЛТС Академик), пороговый балл – не менее 5.0;

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT) (ТОЙФЛ АЙБИТИ), пороговый балл – не менее 35 баллов;

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж институшинал тестинг програм) (TOEFL ITP) (ТОЙФЛ АЙТИПИ), пороговый балл – не менее 417;

TOEIC (Test of English for International Communication (Тест ов Инглиш фо Интернейшнал комуникэйшн), пороговый балл – не менее 550;

Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш тест), пороговый балл – не менее 80;

по владению немецким языком:

Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang Niveau В1 (дойче щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган ниво В1) (DSH, Niveau В1) (ДИСИЭИЧ, ниво В1) – не ниже уровня В1;

TestDaF-Prufung Niveau В1 (тестдаф-прюфун ниво В1) (TDF Niveau В1) (ТИДИЭФ, ниво В1) – не ниже уровня В1;

по владению французским языком:

Test de Français International (Тест де франсэ Интернасиональ) (TFI) (ТФИ) – не ниже уровня В1 по секциям чтения и аудирования;

Diplome d’Etudes en Langue français (Диплом дэтюд ан Ланг франсэз) (DELF) (ДЭЛФ) – не ниже уровня B1;

Diplome Approfondi de Langue français (Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз) (DALF) (ДАЛФ) – не ниже уровня B1;

Test de connaissance du français (Тест де коннэссанс дю франсэ) (TCF) (ТСФ) – не ниже уровня В1.

для лиц, поступающих в докторантуру по программе докторов по профилю, в том числе по программам индустриального PhD:

по владению английским языком:

International English Language Tests System Academic (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем Академик) (IELTS Academic) (АЙЛТС Академик);

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT) (ТОЙФЛ АЙБИТИ);

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж институшинал тестинг програм) (TOEFL ITP) (ТОЙФЛ АЙТИПИ);

TOEIC (Test of English for International Communication (Тест ов Инглиш фо Интернейшнал комуникэйшн);

Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш тест);

по владению немецким языком:

Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган) (DSH) (ДИСИЭИЧ);

TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (TDF) (ТИДИЭФ);

по владению французским языком:

Test de Français International (Тест де франсэ Интернасиональ) (TFI) (ТФИ);

Diplome d’Etudes en Langue français (Диплом дэтюд ан Ланг франсэз) (DELF) (ДЭЛФ);

Diplome Approfondi de Langue français (Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз) (DALF) (ДАЛФ);

Test de connaissance du français (Тест де коннэссанс дю франсэ) (TCF) (ТСФ).

Также говорится, что для претендентов, поступающих в докторантуру по программе докторов философии (PhD) и докторов по профилю по группам образовательных программ "D005 – Подготовка педагогов физической культуры", "D006 – Подготовка педагогов музыки", "D017- Подготовка педагогов казахского языка и литературы" и "D018 – Подготовка педагогов русского языка и литературы", сертификат, подтверждающий владение иностранным языком, не требуются.

Поступающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, за исключением поступающих по группам образовательных программ "D005 – Подготовка педагогов физической культуры", "D006 – Подготовка педагогов музыки", "D017- Подготовка педагогов казахского языка и литературы" и "D018 – Подготовка педагогов русского языка и литературы".

Помимо этого, в новой редакции утвержден перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Прием документов и зачисление в организации высшего и (или) послевузовского образования для обучения по образовательным программам послевузовского образования".

Государственная услуга оказывается организациями высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО) бесплатно.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:

услугодателя;

веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (портал).

Прием документов осуществляется в течение одного рабочего дня, а зачисление в период:

с 15 до 28 августа календарного года;

с 26 декабря до 10 января календарного года.

Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем – 15 минут.

Какие документы требуют

Лица, поступающие в магистратуру или резидентуру: при обращении в ОВПО:

заявление на имя руководителя ОВПО в произвольной форме;

документ о высшем образовании (подлинник) (для поступления в магистратуру);

документа указывающего на наличие квалификации "врач" по программам медицинского образования (для поступления в резидентуру);

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);

шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;

медицинскую справку по форме 075/у; в случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории предоставляют непосредственно в организации образования медицинскую справку по мере снятия данных мероприятий.

документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);

список научных и научно-методических работ (в случае их наличия). Документы, перечисленные в подпунктах 3), 7) и 8) предоставляются в подлинниках и копиях, после сверки которых подлинники возвращаются услугополучателю.

При предоставлении неполного перечня документов, указанных в настоящем пункте, приемная комиссия ОВПО не принимает документы от поступающих.

При обращении через портал:

запрос в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;

А также:

электронный документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);

цифровое фото размером 3x4 сантиметров;

список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).

Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о высшем образовании, медицинскую справку, документа, указывающего на наличие квалификации "врач" по программам медицинского образования, предоставляются услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по следующим основаниям:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК.

Приказ вводится в действие с 4 ноября 2025 года.