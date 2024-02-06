В Казахстане начала работать обновленная единая градостроительная экспертиза проектов

Обновленная экспертиза введена в действие с начала текущего года и охватывает все виды градостроительных проектов, включая ПДП, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве промышленности и строительства, единая градостроительная экспертиза градпроектов всех уровней была введена с целью качественного градостроительного планирования законом от 5 апреля 2023 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений".

"Суть цифровой трансформации градостроительных процессов заключается в автоматизации операционной деятельности и переводе информации в более доступную цифровую среду, в которой ее быстрее и легче анализировать, чтобы получать точные решения", - пояснили в министерстве.

Как будет работать обновленная градостроительная экспертиза проектов

Раньше генпланы (городов с населением менее 100 тыс. человек) проходили комплексную экспертизу через местный исполнительный орган – акимат, для более крупных городов экспертиза проводилась – на уровне центрального госоргана.

Этот процесс приводил к потере рабочего времени, низкой скорости передачи и обработки информации, несвоевременному принятию решений, бумажным затратам.

При этом проекты детальной планировки и проекты застройки принимались акиматами без проведения экспертизы.

С января 2024 года все вновь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генпланы, ПДП и проекты застройки) будут проходить комплексную градостроительной экспертизу в РГП "Госэкспертиза" по принципу "одного окна".

Экспертиза градпроектов будет проводиться полностью в электронном формате на Едином портале www.epsd.kz. Пользователи смами смогут произвести предварительный расчет стоимости градэкспертизы и подать заявку с комплектом разработанной документации.

Весь процесс взаимодействия с РГП "Госэкспертиза" будет осуществляться через личный кабинет на портале, включая подписание договора, исправление замечаний, получение заключения и градпроекта в окончательной редакции, рекомендованной экспертной группой к утверждению.

"Новый механизм позволит уже на этапе градостроительного планирования предотвратить отклонение от градостроительных норм (плотность, этажность, озеленение, санитарно-защитные зоны, экологические требования и т.д.), а также исключить нарушения по утверждению градостроительной документации", - пояснили в министерстве промышленности и строительства.

Таким образом, обновленная единая градостроительная экспертиза градпроектов позволит автоматизировать рабочие процессы, что влечет за собой прозрачность экономических операций и их мониторинга, минимизацию человеческого фактора.

Правила проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней были разработаны в мае 2023 года. Документ устанавливает порядок проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней и являются обязательными для руководства всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, осуществляемой на территории республики в области градостроительного планирования развития и застройки территорий.

