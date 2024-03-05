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В Казахстане все строительные проекты будут проходить комплексную градостроительную экспертизу

В Казахстане все строительные проекты будут проходить комплексную градостроительную экспертизу, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 14:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане для исключения точечной застройки все градостроительные проекты будут проходить комплексную градостроительную экспертизу. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства, передает Zakon.kz.

Так, для создания комфортной среды для проживания населения министерство внедрило на законодательном уровне институт градостроительной экспертизы.

Как сообщил вице-министр промышленности и строительства Азамат Бейспеков, вновь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генпланы, ПДП и проекты застройки) будут проходить комплексную градостроительную экспертизу, в том числе на соответствие проектным решениям вышестоящего градостроительного проекта в Госэкспертизе.

"Учитывая, что при разработке проектов детальной планировки обеспечиваются минимальные площади для озеленения кварталов и микрорайонов, механизм градэкспетизы обеспечит соответствие госнормативам", - сказал вице-министр на заседании правительства.

В министерстве напомнили, что раньше генпланы (с населением менее 100 тыс. человек) проходили комплексную экспертизу через местный исполнительный орган – акимат, для более крупных городов экспертиза проводилась – на уровне центрального госоргана.

При этом процесс приводил к потере рабочего времени, низкой скорости передачи и обработки информации, несвоевременному принятию решений, бумажным затратам. Проекты детальной планировки и проекты застройки принимались акиматами без проведения экспертизы.

С января 2024 года все вновь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генпланы, ПДП и проекты застройки) будут проходить комплексную градостроительной экспертизу в РГП "Госэкспертиза" по принципу "одного окна".

Также внедрен единый механизм проведения общественных обсуждений при разработке градпроектов (в Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки).

Кроме того, для пресечения незаконного строительства усилен механизм мониторинга за строящимися (намечаемыми к строительству) объектами, путем выезда органами архитектуры. При выявлении нарушений органы архитектуры направляют информацию в органы ГАСК для принятия мер.

Ранее мы рассказали, что Министерство промышленности и строительства наделили новыми функциями.

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Лариса Черненко
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