Право

Политику управления госсобственностью планируют внедрить в Казахстане

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 15:33 Фото: senate.parlam.kz
Министерство нацэкономики разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственного имущества", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что государство должно осуществлять функции собственника в государственных компаниях в интересах широкой общественности, а также проводить тщательную оценку и раскрывать причины, которые оправдывают государственную собственность, и подвергать ее регулярному пересмотру.

Указывается, что четкий мандат государственных компаний, закрепленный в соответствующей политике, позволит определить конкретные ожидаемые результаты их деятельности в привязке к документам Системы государственного планирования.

В последние 10 лет политика управления государственной собственностью закрепляется в документах системы государственного планирования, в различных концепциях (к примеру, по госуправлению, развитию конкуренции, бюджетной политике и др).

Между тем, вышеуказанные документы ограничены временным фактором и пересматриваются в рамках дебюрократизации.

С учетом этого, предлагается на законодательном уровне наделить Правительство РК компетенцией по утверждению Политики управления государственной собственностью.

В документе отмечается, что государство должно четко определить ожидания владельцев, предоставить госполитике полную операционную автономию для их достижения и воздерживаться от интервенций в управлении.

Кроме того, предлагается:

  • Ограничение убытков ГП за счет оценки расходов и финансирования обязательств по государственным услугам и целям.
  • Введение системы финансового надзора за госполитикой, оценка финансового состояния ГП и фискальных рисков.
  • Внедрение функции собственности ГП, которая выполняется государством как информированного, активного и профессионального собственника в системе корпоративного управления ГП.

МНЭ отмечает, что классификация организаций с участием государства на экономические и неэкономические позволит четко обозначать границы и разницы между ними, а также позволит определить рациональность участия государства в экономике, мандат, структуру управления, и корректный учет в системе управления государственными финансами и повысить прозрачность сектора.

Деятельность экономических организаций с участием государства будет направлена на управление и развитие инфраструктуры для населения либо критических объектов.

Экономические организации с участием государства будут функционировать в промышленно-финансовой сфере, органом управления будут Совет Директоров и Наблюдательный Совет.

Все это в итоге повлияет на сокращение издержек, снижение бюрократии, эффективное принятие решений, улучшение инвестиционной эффективности и к ответственное управление Фондом.

Также предлагается:

  • Нормативно закрепить критерии выбора организационно-правовой формы предприятий с государственным участием, а также модели участия государства в экономике через национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании и национальные институты развития в части четкого статуса, целей и пределов государственного участия, а также единых требований к корпоративному управлению и оценке эффективности деятельности исполнительных органов.
  • Законодательно закрепить единый статус и мандат СПК как региональных институтов развития.
  • Внести изменения в Закон "О государственном имуществе" с закреплением СПК как региональных институтов развития с четко определенным перечнем их функций и запретом на выполнение непрофильных функций.
  • Фокусирование СПК на инвестиционную модель деятельности. Перевод СПК от модели "оператора хозяйственных вопросов" при акиматах к модели регионального агентства развития с приоритетом привлечения инвестиций в регионы, структурирования инвестиционных проектов итсо-инвестирования с частным бизнесом.
  • Инвентаризация всех активов и вывод непрофильных и неэффективных активов из СПК через приватизацию, концессию, ГЧП.
  • Разграничение функций СПК с госорганами и институтами развития:

- национальный уровень – стратегическое планирование и привлечение крупных инвестиций;

- СПК на региональном уровне – сопровождение инвесторов в регионах, управление инвестиционными площадками, региональные проекты МСБ и инфраструктуры;

- акиматы на региональном уровне – административные и регуляторные функции.

  • Синхронизация деятельности СПК с документами СГП, утверждение планов развития СПК МИО в соответствии с планами развития регионов.
  • Внедрение единой системы KPI и оценки эффективности деятельности СПК с акцентом на социально-экономический эффект (реализованные проекты, привлеченные инвестиции, занятость населения региона, загрузка индустриальных зон, возвратность бюджетных средств), с обязательной публичной отчетностью.

Документ также предусматривает принятие нормативной базы по:

  • определению четких критериев для отнесения имущества к стратегическим объектам;
  • введению критериев для определения государственных стратегических объектов, подлежащих и не подлежащих дальнейшему отчуждению;
  • закреплению полномочий местных исполнительных органов по самостоятельному распоряжению отдельными объектами коммунальной собственностью, являющимися стратегическими;
  • установлению правового механизма отчуждения государственных стратегических объектов, с обязательным соблюдением принципов прозрачности и подотчетности;
  • разработке прозрачной и эффективной системы контроля за такими сделками в целях минимизации рисков коррупции и потери стратегически важных активов;
  • приданию статуса "стратегического объекта" объектам в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение.
  • устранит правовую фрагментарность и разночтения по регионам;
  • повысит управляемость стратегическими объектами;
  • установление прозрачной и эффективной системы контроля за сделками со стратегическими объектами;
  • дебюрократизация, сокращение сроков и этапов.

Как отмечается, предлагаемые меры будут способствовать повышению качества бюджетного и финансового контроля за государственным имуществом.

Как ожидается, необходимые законопроекты будут разработаны в январе, феврале и мае 2026 года и будут внедряться поэтапно.

Консультативный документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
