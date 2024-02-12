Что изменилось в налоговом законодательстве в 2024 году

Какие изменения в налоговом законодательстве вступают в силу с 2024 года в связи с принятием закона "О введении в действие Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" и поправок в Налоговый кодекс, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте государственных доходов Мангистауской области, поправки предусматривают три основных блока изменений:

В части налогового администрирования предусмотрены следующие изменения:

По передаче сведений от субъектов игорного бизнеса. Камеральному контролю. Налоговым проверками и ЭСФ. Расширению способов взаимодействия.

Для юридических лиц

КПН для МФО и работодателей по профессиональным выплатам. Цифровому майнингу. Специальным экономическим зонам.

Для физических лиц

Поправки по ИПН и государственной пошлине

Так, в сфере налогового регулирования предпринимательской деятельности предусмотрены исключения:

требования по хранению в течение 5 лет фискальных данных для налогоплательщиков, применяющих контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных, в связи с тем, что такая информация хранится на сервере операторов фискальных данных и передается в органы государственных доходов;

требования обязательного нотариального засвидетельствования копий документов, подтверждающих местонахождения налогоплательщика, так налогоплательщик в подтверждении своего фактического места нахождения в явочном порядке должен представить в орган государственных доходов письменное пояснение о причинах отсутствия в момент налогового обследования, с приложением копий документов и оригинала (для сверки) или нотариально засвидетельствованных копий документов.

вида деятельности по "сбору и приему стеклопосуды" из числа запрещенных видов деятельности при применении специального налогового режима для субъектов малого бизнеса.

Кроме того, с 12 февраля 2024 года вводится обязательство организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы или тотализатора, представлять в Комитет сведения об участниках азартной игры и пари, и их выигрышах путем интеграции информационных систем.

С 12 февраля 2024 года также вводятся в действие изменения по камеральному контролю:

исключение обязательства налогоплательщика в представлении документов с приложением выписок из регистров налогового и бухгалтерского учета и документов, относящихся к указанным нарушениям, к пояснению о несогласии с нарушениями, выявленными по результатам камерального контроля;

обязанность налогоплательщика по приложению копий документов, подтверждающих факт осуществления операций (сделок), указанных в нарушениях, заменена на обязанность по указанию обстоятельств, подтвержденных документами по осуществлению операций (сделок), указанных в уведомлении;

обязанность налогоплательщика по предоставлению пояснения с указанием обстоятельств несогласия и обязательным приложением документов предусмотрена только для уведомлений с высоким риском (безтоварные сделки). При этом для уведомлений со средним уровнем риска это обязательство исключено;

вынесение решения о признании уведомления неисполненным только для уведомлений с высоким риском (бестоварные сделки).

Также исключено основание для приостановления расходных операций по банковским счетам налогоплательщика, предусматривающее наличие решения органа государственных доходов о признании неисполненным уведомления об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля.

Кроме того, исключены положения предусматривающие, что распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам, отменяется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем:

вручения предписания о назначении внеплановой налоговой проверки или налоговой проверки,

поступления жалобы налогоплательщика (налогового агента) и возобновляется в случае неудовлетворения указанной жалобы не позднее одного рабочего дня.

Так, любое действие налогоплательщика в рамках исполнения уведомления (представление налогоплательщиком ДопФНО, представление пояснения с отражением всех обстоятельства, являющиеся основаниями и доказательствами отсутствия нарушении, либо представление формального пояснение на уведомления) считается устранением причин приведших к приостановлению расходных операций по банковским счетам.

Вместе с тем предусмотрено:

определение налогового обязательства по взаиморасчетам с налогоплательщиком (налогоплательщиками), в отношении которого (которых) органом государственных доходов применены ограничения, по выписке электронных счетов фактур;

предусматривающие замену оснований для тематической проверки в части "неисполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) уведомления" на "подтверждения наличия нарушений, указанных в уведомлении";

Предлагаемая поправка обусловлена необходимостью доказательного подтверждения наличия расхождений выявленного налоговыми органами по результатам камерального контроля, в случае неисполнения в установленный срок и (или) признания неисполненным уведомления об устранении нарушений, при этом не ограничивая финансово-хозяйственную деятельность предпринимателя (в том числе с целью досудебного разбирательства).

С 1 января 2024 года введена подача жалоб и направления решения по жалобе в электронном виде.



Предусмотрена возможность направления налогоплательщиком (налоговым агентом) жалобы на уведомление о результатах проверки, посредством портала электронного правительства, а также направление уполномоченным органом решения по жалобе в электронном виде, с удостоверением посредством электронной цифровой подписи.

По корпоративному подоходному налогу (КПН)

С 1 января 2024 года также вводятся изменения по налогообложению микрофинансовых организаций.

Так, предусмотрено для целей исчисления КПН непризнание доходом от снижения размеров провизий (резервов), созданных микрофинансовой организацией в случае уменьшения размера требования к должнику в связи с прощением такой организацией безнадежной задолженности по микрокредиту и вознаграждению по нему в пределах максимального размера соотношения, равного коэффициенту 0,2 от общей суммы прощенных за налоговый период безнадежной задолженности по микрокредитам и вознаграждения по ним к сумме основного долга на начало налогового периода.

По профессиональной выплате

С 1 января 2024 года также предусмотрена возможность применения вычета профессиональной выплаты за счет средств работодателя при определении налогооблагаемого дохода при исчислении КПН.

По индивидуальному подоходному налогу (ИПН)

не рассматривается в качестве дохода физического лица:

доход от прекращения обязательств по кредиту (займу, микрокредиту) не рассматривается в качестве годового дохода физического лица, подлежащего налогообложению, если прекращение обязательств проведено в результате прощения задолженности по кредиту (займу, микрокредиту), выданному банком (микрофинансовой организацией), в том числе по основному долгу, вознаграждению, комиссии, неустойке (пени, штрафу), а также по уплаченной кредитором государственной пошлине.

прирост стоимости при реализации (передаче в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) парковочных мест, находящихся на территории РК на праве собственности один год и более с даты регистрации права собственности (вводится в действие с 1 января 2022 года);

материальная выгода от экономии на стоимости товаров, работ, услуг при их приобретении за счет суммы, начисленной за ранее осуществленные покупки или полученные работы, услуги (вводится в действие с 1 января 2018 года);

профессиональная выплата за счет средств работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РК (вводится в действие с 1 января 2024 года);

Как поясняется, осуществляется работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, при достижении 55-летнего возраста и уплате за них ОППВ в совокупности не менее 84 месяцев (7 лет) - при условии прекращения ими трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов. Выплачивается ежемесячно в размере одного прожиточного минимума (43 407 тенге в 2024 году).

целевые накопления в виде выплаты из единого накопительного пенсионного фонда, а также направленные на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, в соответствии с законом "О правах ребенка в Республике Казахстан" (вводится в действие с 1 января 2024 года);

Целевые накопления – деньги за счет инвестиционного вознаграждения Национального Фонда РК, накопленные на целевом накопительном счете ребенка в едином накопительном пенсионном фонде, до достижения им 18 лет. Могут быть использованы в целях улучшения жилищных условий или оплаты образования детей.

В случае, если целевые накопления не были использованы в течение 10 лет после достижения ребенком 18 лет, данные накопления подлежат переводу на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов данного лица.

ИПН по обложению единовременных пенсионных выплат

Для приведения в соответствие с Социальным кодексом РК уточнен порядок единовременного удержания ИПН с 1 июля 2023 года введено в действие:

при выезде физического лица на постоянное место жительства за пределы РК;

при выплате лицу, унаследовавшему пенсионные накопления;

при переводе пенсионных накоплений в страховую организацию по договорам пенсионного аннуитета, в том числе осуществленных ранее с 1 июля 2023 года;

при выплате физическому лицу, являющемуся получателем пенсионных выплат за выслугу лет (военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов и т.д.);

Также предусмотрено, что размер облагаемого дохода в виде единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда определяется в виде суммы дохода в виде единовременных пенсионных выплат за минусом стандартного вычета для лиц, являющихся инвалидами, приравненными к ним лицами, родителями, опекунами, попечителями ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью с детства, а также одним из усыновителей (удочерителей), одним из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью.



По государственной пошлине

С 1 января 2024 года предусмотрено предоставление отсрочки по уплате государственной пошлины в судах. Отсрочка может быть предоставлена физическому лицу исходя из его имущественного положения, или юридическому лицу, за исключением субъекта крупного предпринимательства, исходя из финансового положения, которое не позволяет уплатить государственную пошлину при подаче иска.

Также предусмотрено установление нулевой ставки взамен ставки в 1 МРП по государственной пошлине с подаваемых обращений граждан в Конституционный суд РК.

По цифровому майнингу с 1 января 2024 года:

освобождение от НДС оборота по реализации криптовалют;

установление фиксированной ставки платы за цифровой майнинг в размере 2 тенге за 1 квт/час потребленной электроэнергии и исключение ставки в размере 10 тенге за 1 квт/час потребленной электроэнергии, при потреблении электроэнергии, произведенной на собственных электростанциях;

По налогообложению специальных экономических зон (СЭЗ):

исключение положений по утверждению перечней приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территориях СЭЗ, постановлением Правительства Республики Казахстан (далее – ППРК), в связи с ведением такого перечня уполномоченным органом (Министерством промышленности и строительства РК) (вводится в действие с 1 января 2024 года);

введение диференцированного подхода к предоставлению налоговых льгот в СЭЗ по принципу "чем больше вложения, тем больше льгот", так срок действия налоговых льгот будет определяться напрямую в зависимости от объема вложенных инвестиций.

Так, Категория А – до 3 000 000 МРП – 7 лет.

– до 3 000 000 МРП – 7 лет. Категория B – от 3 000 000 до 14 500 000 МРП – 15 лет.

– от 3 000 000 до 14 500 000 МРП – 15 лет. Категория С – от 14 500 000 МРП - 25 лет.

Дифференцированный подход применяется к участникам СЭЗ, заключившим договоры об осуществлении деятельности после 1 января 2024 года.



