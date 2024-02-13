Педофилам и террористам хотят запретить въезд в Казахстан

Депутаты Мажилиса разработали проект закона, которым регулируются вопросы миграции. В эту среду, 14 февраля 2024 года, он будет вынесен на пленарное заседание Мажилиса во втором чтении. Суть поправок в эксклюзивном интервью Zakon.kz разъяснил депутат Магеррам Магеррамов.

– Магеррам Мамедович, законопроект по вопросам совершенствования в сферах миграции населения и уголовно-исправительной системы сейчас содержит 151 позицию, а начиналась работа с 39. Скажите, пожалуйста, в чем была необходимость в разработке данного законопроекта?

– В период пандемии коронавируса обнажилось множество проблем, и одна из них касалась работы миграционной службы. Возникла необходимость в срочном порядке решать проблему иностранцев, у которых истек срок пребывания в Казахстане, но они не могли покинуть страну из-за карантинных ограничений. Тогда временным решением стало временное постановление правительства. Но ведь повторение такой ситуации нельзя исключить в будущем, и пришла мысль в голову, что мы должны законодательно защитить тех людей, которые находятся на территории Казахстана и не по своей вине не могут покинуть ее пределы, а остались в связи с истекшим сроком действия их документов.

Было также обращение, что казахстанцы вынуждены при выезде за рубеж делать паспорт детям, а они стоят столько же, сколько и для взрослых. Вот эти два момента, с которого начался законопроект. Правда, потом по детским паспортам в налоговый кодекс внесли поправки и с этого года, с 1 января заработал механизм, когда услуга по изготовлению детского паспорта стоит в два раза дешевле, чем взрослого.

Отмечу, что норма по продлению срока действия документов будет действовать не только в режиме ЧС, но и Чрезвычайного положения, то есть срок их действия будет автоматически продлеваться до тех пор, пока либо не отменится чрезвычайное положение, либо не заработают те органы, которые продлевают срок их пребывания. Это хорошая норма, во-первых, гуманная, справедливая и думаю, что она необходима, ведь человек не по своей вине остается, это форс-мажор, от него независящий.

– В документе есть довольно жесткая норма о запрете въезда в страну иностранцев, причастных к террористическим организациям и осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Можно более детально рассказать, чем мотивированы такие поправки?

– Эта норма связана с вопросами национальной безопасности. Чтобы для иностранцев, которые причастны к экстремистской или террористической деятельности был запрещен въезд в Казахстан. Было также поручение Главы государства по запрету въезда педофилов в Казахстан. Поэтому такие новеллы были предусмотрены документом.

– Есть ли в мире такая практика?

– Да, есть, и в этом вопросе каждое государство исходит из своих интересов и интересов национальной безопасности. Более того, в мире есть практика, когда без объяснения причин власти могут вообще не дать разрешения на въезд в страну.

– Кто будет следить за реализацией нормы, если Парламент примет ее в предлагаемом вами виде?

– Пограничная служба КНБ, плюс МВД, но в целом весь силовой блок, все ведомства, в которых есть данные граждан, так как когда поступает обращение на въезд в Казахстан, оно проходит по всем ведомствам, которые занимаются вопросами национальной безопасности и общественного порядка.

– Если со страной установлен безвизовый режим и люди могут купить билет и просто прилететь в Казахстан. Как в этом случае будет работать данная норма?

– Будут выявлять пограничники при въезде в страну. И в целом эта норма не только для тех, кто причастен к экстремистской или террористической деятельности, или же совершил преступление против половой неприкосновенности детей, эти же ограничения будут действовать и в отношении тех, кто не отбыл наказание по уголовным преступлениям. А также для тех, кто не исполнил административное взыскание по адмправонарушениям. Также есть пункт, касающийся лидеров преступных группировок – им тоже будет запрещен въезд в Казахстан. Эта же норма будет распространяться и на тех, кто проходит по реадмистии, то есть, тех, кого выдворили за пределы страны – они в течение 5 лет не смогут въехать в нашу страну.

– Как изменятся процедуры в отношении кандасов?

– Документом совершенствуется процедура присвоения статуса "кандас", а также приема в гражданство и восстановления гражданства Республики Казахстан. Там есть также норма по включению в региональную квоту кандасов и отдельных членов их семьей. Есть факты, когда люди приезжают с государств, где не указывается в документах, удостоверяющих личность, национальность. Человек приезжает и говорит, что он этнический казах, или что у него мама или папа – казахи, но при этом это нигде в документах не зафиксировано. В этом случае функцию подтверждения национальной принадлежности будет брать на себя созданные в регионах комиссии. Для них уполномоченный орган – Министерство труда и социальной защиты населения разработает "Правила определения этнической принадлежности" и вот эти комиссии помогут им восстановить свою этническую принадлежность, задокументируют и уже потом далее будет присваиваться статус кандаса, и он сможет в упрощенном порядке получить гражданство.

– С чем связано включение такой нормы в законопроект?

– Эта норма направлена на обеспечение национальной безопасности. Ведь есть факты по линии правоохранительных органов, когда представляют поддельные документы.

– Законопроектом создаются благоприятные условия для переселенцев. Можно более детально рассказать, что именно изменится в этой части?

– Да, вы правы, создаются благоприятные условия для переселенцев в принимающих регионах. Это трудодефицитные северные регионы: Костанайская, Северо-Казахстанская и другие области. Но ведь для того, чтобы у человека был стимул переезжать, нужно создать какие-то льготы? И депутаты внесли нормы, чтобы они могли получить земельные участки сельхозназначения вне конкурса на пять лет, без права отчуждения, передачи в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества. При этом смена постоянного места жительства из этих регионов повлечет прекращение права землепользования.

– По истечении пяти лет переселенцы имеют право обратиться за продлением срока землепользования?

– Приоритетность в продлении срока аренды предусмотрена статьей 37 Земельного кодекса. Стоит отметить, что данная норма уже работает и она касается не только переселенцев, но и других временных землепользователей.

Это означает, что по истечении срока действия договора аренды арендатор, в нашем случае - переселенец, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное перед другими право на заключение договора на новый срок.

В связи с чем, арендатору в трехмесячный срок до окончания срока действия договора аренды необходимо письменно уведомить арендодателя о намерении заключить договор на новый срок.

Законодательно закрепляется норма о защите государственных субсидий, выплачиваемых участникам добровольного переселения из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы на переезд, на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг от взысканий по кредитным обязательствам перед банками и финансовыми организациями. На них не может быть наложен арест, временное ограничение на распоряжение имуществом и другие ограничения на совершение сделок и иных операций с имуществом. Считаю, что это такая социально-ориентированная норма.

Кроме того, мы добавили норму по вдовам кандасов. Эта норма также родилась в ходе рассмотрения жизненной ситуации одной семьи. Супруг с сыном приехали в Казахстан, получили гражданство, а супруга осталась на родине по семейным обстоятельствам. Позже супруг умер, и она не могла воссоединится с сыном, так как не была этнической казашкой. Проблему этой семьи, конечно же, решили, но тогда и возникла мысль, что это ведь не единичный случай. И с такими проблемами могут столкнуться и другие люди. Поэтому было решено внести такую поправку и в случае ее принятия они также будут получать как вдовы статус кандаса и далее в упрощенном порядке гражданство Казахстана и всю государственную помощь, в том числе региональную квоту по расселению. Также гражданство Казахстана в упрощенном порядке могут получить этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях Республики Казахстан.

– В этом свете документом предусматриваются поправки и в отношении трудовых мигрантов. Как будет регулироваться этот вопрос?

- У нас сейчас по закону есть норма, согласно которой трудовым мигрантам предоставляется возможность получать трудовое разрешение на месяц, на три, шесть и 12 месяцев. Мы пошли другим путем – сделали сразу на срок от одного до 12 месяцев, то есть если его приглашают как трудового мигранта, работодатель сразу определяет на какой срок, но не больше 12 месяцев.

– Получается, вы упростили процедуру?

– Да, мы упростили. Зачем усложнять? Ведь удобно, когда работодатель может сам определить на какой срок получить разрешение. Дополнительных хождений по инстанциям не будет. Например, трудовой мигрант получил разрешение на три месяца, но не успел выполнить работу, и ему нужно еще два месяца, условно. Что он делает сейчас? Он снова идет и берет разрешение. В этой части законопроектом мы предлагаем упростить и установить порог от 1 до 12 месяцев. В этом случае они сами могут выбрать, сколько им надо времени, но, подчеркну, не больше 12 месяцев. Плюс сейчас по действующей норме продление можно только после истечения срока разрешения и все это длилось около 30 дней, то есть, нет правовой логики: человеку нужно выехать из страны, потом снова въехать. Мы предлагаем норму, что до истечения срока разрешения они смогут продлить, но там тоже сделали ограничение – уже там нельзя продлить на год, максимум на три месяца.

– Документ очень объемный и касается не только сферы миграции. Есть в нем нормы, касающиеся уголовно – исправительной системы. Что там предлагается изменить?

– Да, мы расширили документ и вышли немного за сферу миграции – зашли в Уголовный Кодекс. Ситуация такая: есть поручение главы государства, чтобы все тюрьмы были оснащены видеокамерами, и у нас на сегодня практически везде они установлены. Но на практике столкнулись с такой проблемой, когда их умышленно выводят из строя. За 2023 год в целом по стране более 500 видеокамер намерено вывели из строя. А это ведь дополнительные средства. Во-вторых, возможно, это делается с целью скрыть какие-то другие преступления. И для того, чтобы предотвратить такие факты, предусмотрели ответственность для заключенных и сотрудников учреждений, потому что не исключено, что они сами могут идти на это.

– Санкции какие предусматриваются?

– В случае, если будет доказано, что заключенный намерено вывел из строя видеокамеру, для заключенных предлагается до двух лет добавить к основному сроку, для сотрудников – начинается со штрафа – до 2 тыс. МРП, общественные работы 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. Они также не смогут занимать определенные должности длительностью три года.