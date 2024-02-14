Какие требования установят к партнерским организациям правительства для граждан

Министерство цифрового развития разработало проект требований к субъекту предпринимательства для заключения партнерского соглашения. Документ должен регламентировать деятельность партнерских организаций Госкорпорации, сообщает Zakon.kz.

24 февраля 2024 года вводятся в действие поправки по вопросам Государственной корпорации "Правительство для граждан". С их принятием Госкорпорация "Правительство для граждан" не будет являться единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов.

Функции по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов будут переданы партнерским организациям путем заключения партнерских соглашений.

МЦРИАП разработан проект требований к партнерским организациям для детализации порядка их отбора и дальнейшей деятельности.

Партнерской организацией может быть субъект предпринимательства:

зарегистрированный на территории РК;

соответствующий настоящим Требованиям, Закону, в том числе требованиям к обеспечению информационной безопасности и защиты персональных данных;

заключивший партнерское соглашение.

К отбору допускаются все субъекты предпринимательства, соответствующие настоящим Требованиям, за исключением филиалов и представительств иностранных юридических лиц.

Отбор предпринимателей для заключения партнерского соглашения осуществляет уполномоченный орган в сфере оказания государственных услуг, который для этих целей создает Комиссию.

Партнерская организация:

обеспечивает информированность услугополучателей в доступной форме о порядке приема заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов, в том числе с учетом доступности для лиц с нарушениями зрения и (или) слуха;

предоставляет равный доступ к получению услуг без какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Помещения (при наличии) партнерских организаций по оказанию услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю должны соответствовать условиям и требованиям, применяемым к помещениям Государственной корпорации.

Партнерская организация обеспечивает оснащение своих помещений визуальным наблюдением с помощью фото- и видеокамер. При наличии системы видеонаблюдения у входа размещается предупредительная вывеска о наличии системы видеонаблюдения.

Требования к работникам партнерской организации

Следует отметить, что персональные данные граждан, ставшие известными в процессе оказания услуг партнерской организацией, не подлежат разглашению третьим лицам. Такое требование установлено законом "О персональных данных и их защите".

Работники партнерской организации, которые в силу осуществления своих функциональных обязанностей получили доступ к сведениям, составляющим тайну пенсионных накоплений, социальных отчислений, не разглашают сведения, составляющие тайну пенсионных накоплений и условных пенсионных счетов.

Если в действиях работников и должностных лиц партнерской организации, имеющих доступ к персональным данным граждан, а также участвующих в процессе оказания услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю, будут выявлены признаки административных, уголовных правонарушений, они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

Не может быть работником или должностным лицом партнерской организации, имеющим доступ к персональным данным граждан, а также участвующим в процессе оказания услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов, лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость, а также лицо, признанное виновным в совершении коррупционного преступления.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 февраля 2024 года.