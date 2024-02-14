Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие требования установят к партнерским организациям правительства для граждан

Разработаны требования к партнерским организациям Госкорпорации "Правительство для граждан" Фото: pexels
Министерство цифрового развития разработало проект требований к субъекту предпринимательства для заключения партнерского соглашения. Документ должен регламентировать деятельность партнерских организаций Госкорпорации, сообщает Zakon.kz.

24 февраля 2024 года вводятся в действие поправки по вопросам Государственной корпорации "Правительство для граждан". С их принятием Госкорпорация "Правительство для граждан" не будет являться единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов.

Функции по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов будут переданы партнерским организациям путем заключения партнерских соглашений.

МЦРИАП разработан проект требований к партнерским организациям для детализации порядка их отбора и дальнейшей деятельности.

Партнерской организацией может быть субъект предпринимательства:

  • зарегистрированный на территории РК;
  • соответствующий настоящим Требованиям, Закону, в том числе требованиям к обеспечению информационной безопасности и защиты персональных данных;
  • заключивший партнерское соглашение.

К отбору допускаются все субъекты предпринимательства, соответствующие настоящим Требованиям, за исключением филиалов и представительств иностранных юридических лиц.

Отбор предпринимателей для заключения партнерского соглашения осуществляет уполномоченный орган в сфере оказания государственных услуг, который для этих целей создает Комиссию.

Партнерская организация:

  • обеспечивает информированность услугополучателей в доступной форме о порядке приема заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов, в том числе с учетом доступности для лиц с нарушениями зрения и (или) слуха;
  • предоставляет равный доступ к получению услуг без какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Помещения (при наличии) партнерских организаций по оказанию услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю должны соответствовать условиям и требованиям, применяемым к помещениям Государственной корпорации.

Партнерская организация обеспечивает оснащение своих помещений визуальным наблюдением с помощью фото- и видеокамер. При наличии системы видеонаблюдения у входа размещается предупредительная вывеска о наличии системы видеонаблюдения.

Требования к работникам партнерской организации

Следует отметить, что персональные данные граждан, ставшие известными в процессе оказания услуг партнерской организацией, не подлежат разглашению третьим лицам. Такое требование установлено законом "О персональных данных и их защите".

Работники партнерской организации, которые в силу осуществления своих функциональных обязанностей получили доступ к сведениям, составляющим тайну пенсионных накоплений, социальных отчислений, не разглашают сведения, составляющие тайну пенсионных накоплений и условных пенсионных счетов.

Если в действиях работников и должностных лиц партнерской организации, имеющих доступ к персональным данным граждан, а также участвующих в процессе оказания услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю, будут выявлены признаки административных, уголовных правонарушений, они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

Не может быть работником или должностным лицом партнерской организации, имеющим доступ к персональным данным граждан, а также участвующим в процессе оказания услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов, лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость, а также лицо, признанное виновным в совершении коррупционного преступления.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 февраля 2024 года.

Читайте также

Разработаны натуральные нормы снабжения гигиеническими средствами организаций образования
Какие гигиенические средства должны быть в каждой школе: разработаны нормы снабжения
В Казахстане будут вести электронный реестр разрешений в сфере градостроительства
В Казахстане введут электронный реестр разрешений в сфере градостроительства
Могут ли отказать в приемме на работу из-за отсутствия военного билета
Могут ли отказать в трудоустройстве из-за отсутствия военного билета
Элина Черногрицкая
Открытые НПА МЦРИАП Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: