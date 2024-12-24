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Право

Что изменится во взаимодействии Госкорпорации с партнерскими организациями

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 13:06 Фото: gov4c.kz
Министерство цифрового развития подготовило проект поправок в Типовое партнерское соглашение и в Правила отбора субъектов предпринимательства для заключения партнерского соглашения с Госкорпорацией, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в целях оптимизации процессов взаимодействия Госкорпорации "Правительство для граждан" с партнерскими организациями.

В частности, в проекте говорится, что партнерские организации сотрудничают с Государственной корпорацией при передаче в пользование "Интегрированной информационной системы "Центров обслуживания населения" (ИИС ЦОН).

Напомним, в действующих правилах предусмотрены три вида сотрудничества:

  • "Агент государственной корпорации "Правительство для граждан" – индивидуальный предприниматель, заключивший партнерское соглашение с Госкорпорацией "Правительство для граждан";
  • сотрудничество c партнерскими организациями при передаче в пользование ИИС ЦОН;
  • сотрудничество при передаче ЦОН в доверительное управление.

Информация об услугах по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдачу их результатов услугополучателю, оказываемых партнерскими организациями, а также наименование и контактные данные партнерских организаций размещаются на интернет-ресурсе Государственной корпорации и в местах приема заявлений на оказание государственных услуг и выдачи их результатов услугополучателю.

Отбор государственных услуг из реестра государственных услуг, по которым партнерские организации могут осуществлять прием заявлений на оказание государственных услуг и выдачу их результатов, осуществляет уполномоченный орган на основании рекомендации Комиссии по отбору субъектов предпринимательства для заключения партнерского соглашения.

В ведомстве сообщили, что отбор услуг будет производиться уполномоченным органом по мере готовности их функционала по приему и выдаче к передаче в конкурентную среду, что само по себе является больше техническим процессом, не нуждающимся в нормативно-правовом закреплении, и соответствует Концепции дебюрократизации госаппарата.

Кроме того, так как партнерские организации в бизнес-процессе оказания государственной услуги находятся только на входе заявления и на выходе результата оказания госуслуги, и при этом не оказывают госуслуги, вопрос формирования списка соответствующих госуслуг, по которым партнерские организации могут осуществлять прием заявлений на оказание государственных услуг и выдачу их результатов услугополучателю, носит технический характер.

В проекте предложен новый порядок сотрудничества Госкорпорации c партнерскими организациями.

Сотрудничество c партнерскими организациями при передаче в пользование ИИС ЦОН – оказание государственных услуг, доступных через Центры обслуживания населения (ЦОН) партнерскими организациями на своих площадках с учетом обеспечения необходимой инфраструктуры.

Определены права и обязанности Государственной корпорации:

  • предоставление доступа в ИИС ЦОН партнерским организациям в целях приема документов на оказание государственных услуг и обеспечения сопровождения;
  • обеспечение функционала запроса доступа к персональным данным и биометрической идентификации личности заявителей в ИИС ЦОН по оказываемым партнерскими организациями государственным услугам.

Определены права и обязанности партнерских организаций:

  • обеспечение безопасного канала связи для подключения ИИС ЦОН в отделениях (офисах);
  • прием заявлений на оказание государственных услуг исключительно при личной явке с запросом доступа к персональным данным и биометрической идентификацией личности с учетом предоставления полного пакета документов;
  • обеспечение наличия круглосуточной охраны своих зданий (помещений, офисов).

Предусмотрен следующий алгоритм взаимодействия:

  • подготовительный этап:
    • определение и утверждение Госкорпорацией и партнером локации партнерского центра обслуживания населения (ПЦОН);
    • заключение соглашения между Госкорпорацией и партнером;
    • создание партнером нового ПЦОН, проведение ремонтных работ для приведения в соответствие с требованиями, установленными для ЦОН;
    • уплата партнером за доступ к ИИС ЦОН и обучение;
    • проведение Госкорпорацией обучения сотрудников партнера (либо трудоустройство действующих работников ЦОН);
    • обеспечение безопасного канала связи;
    • подготовка площадки для оказания услуг (помещение, организационная техника, мебель и другие);
    • настройка ИИС ЦОН и электронной очереди;
  • реализационный этап:
    • обеспечение постоянной работы ПЦОН на оказание услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателям;
    • соблюдение графика работы ПЦОН, аналогичного графику работы ЦОН Государственной корпорации;
    • определение потребностей услугополучателей;
    • идентификация услугополучателей, в том числе посредством биометрической аутентификации в ИИС ЦОН;
    • получение от услугополучателей заявлений на прием документов для оказания государственных (ой) услуг(и) и выдачи готовых результатов;
    • формирование полных пакетов документов;
    • организация приема оплаты;
    • оказание услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг;
    • доставка заявлений и пакетов документов услугодателям (при необходимости);
    • доставка результата оказания государственной услуги и выдачи услугополучателям.

Также указывается, что работниками или должностными лицами партнерской организации, имеющими доступ к персональным данным физических лиц, а также участвующими в процессе оказания услуг по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов услугополучателю, могут быть граждане РК, имеющие опыт работы не менее одного года в ЦОН, а также в сфере оказания госуслуг.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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