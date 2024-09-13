Казахстан намерен сотрудничать с Туркменистаном в сфере транспорта, логистики и транзита

Подготовлено постановление правительства "О подписании Соглашения о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита между правительством РК и правительством Туркменистана", сообщает Zakon.kz.

Соглашение является инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта. Не распространяется на перевозку товаров, относящихся к продукции двойного и военного назначения.

Цель соглашения – поощрение сотрудничества между сторонами в следующих областях:

содействие развитию межправительственного диалога;

привлечение объемов перевозок по территориям Казахстана и Туркменистана, включая принятие совместных мер по созданию благоприятных тарифных условий, синхронизации развития инфраструктуры, внедрению цифровых решений для обмена предварительной и иной информацией, стороны решили продолжить работу в рамках действующей рабочей группы по транспорту и логистике;

установление и развитие сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта с целью обеспечения эффективной и безопасной транспортировки грузов;

продолжение работы по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг", направлений Китай-Иран и Китай-Турция, включая контейнерные перевозки по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран;

реализации проекта "Единый логистический оператор на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север-Юг";

установление льготных железнодорожных транзитных тарифов для экспортеров сторон, в том числе транзитом по территориям сторон в направление Серахс, Акяйла, Серхетабат, Имамназар, создание равных, беспрепятственных условий для экспорта и транзита в Афганистан и Иран;

дальнейшее развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества сторон в морской сфере с целью обеспечения эффективной управляемости и развития имеющихся морских портов сторон;

содействие развитию железнодорожной и морской инфраструктуры, технической совместимости, синхронизации развития пограничных переходов и прилегающих участков Болашак-Актау, Серхетяка-Берекет а также совместных проектов в этой области.

Как пояснили в Министерстве транспорта, принятие документа позволит углубить стратегическое сотрудничество в области транспорта, транзита и логистики между странами.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября.

Ранее сообщалось, что самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию.