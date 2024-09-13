Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан намерен сотрудничать с Туркменистаном в сфере транспорта, логистики и транзита

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 11:42 Фото: unsplash
Подготовлено постановление правительства "О подписании Соглашения о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита между правительством РК и правительством Туркменистана", сообщает Zakon.kz.

Соглашение является инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта. Не распространяется на перевозку товаров, относящихся к продукции двойного и военного назначения.

Цель соглашения – поощрение сотрудничества между сторонами в следующих областях:

  • содействие развитию межправительственного диалога;
  • привлечение объемов перевозок по территориям Казахстана и Туркменистана, включая принятие совместных мер по созданию благоприятных тарифных условий, синхронизации развития инфраструктуры, внедрению цифровых решений для обмена предварительной и иной информацией, стороны решили продолжить работу в рамках действующей рабочей группы по транспорту и логистике;
  • установление и развитие сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта с целью обеспечения эффективной и безопасной транспортировки грузов;
  • продолжение работы по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг", направлений Китай-Иран и Китай-Турция, включая контейнерные перевозки по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран;
  • реализации проекта "Единый логистический оператор на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север-Юг";
  • установление льготных железнодорожных транзитных тарифов для экспортеров сторон, в том числе транзитом по территориям сторон в направление Серахс, Акяйла, Серхетабат, Имамназар, создание равных, беспрепятственных условий для экспорта и транзита в Афганистан и Иран;
  • дальнейшее развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества сторон в морской сфере с целью обеспечения эффективной управляемости и развития имеющихся морских портов сторон;
  • содействие развитию железнодорожной и морской инфраструктуры, технической совместимости, синхронизации развития пограничных переходов и прилегающих участков Болашак-Актау, Серхетяка-Берекет а также совместных проектов в этой области.  

Как пояснили в Министерстве транспорта, принятие документа позволит углубить стратегическое сотрудничество в области транспорта, транзита и логистики между странами.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября.

Ранее сообщалось, что самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию.

Читайте также

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строительная спецтехника, строительный кран
В Казахстане изменят типовую форму договора о долевом участии
Верховный Суд РК, суд, судебный процесс, судья
В Казахстане разрабатывают законопроект по вопросам стандартизации
Высшая аудиторская палата Республики Казахстан
Недостатки в планировании бюджетных расходов на 2025-2027 годы выявила Высшая аудиторская палата
Лариса Черненко
Открытые НПА Транспорт Казахстан Туркменистан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Пассажирский автобус вылетел с моста и упал на микроавтобус при въезде в Каскелен
Алсу уехала из России
Алсу уехала из России
Главная героиня фильма &quot;Томирис&quot; вышла замуж
Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" вышла замуж
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: