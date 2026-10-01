Расширены полномочия руководителя Комитета госдоходов

Приказом министра финансов от 20 августа 2026 года внесены изменения в Положение о Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что руководитель комитета назначается на должность и освобождается от должности министром финансов РК, если иное не установлено законодательством.

Изменен порядок назначения руководителей территориальных органов государственных доходов.

Теперь руководитель КГД назначает и освобождает:

своих заместителей;

руководителей департаментов государственных доходов по областям, столице и городам республиканского значения;

руководителя Главного диспетчерского управления;

руководителей специализированных государственных учреждений;

руководителя организации, находящейся в ведении КГД.

Ранее руководители территориальных департаментов назначались министром финансов по согласованию с премьер-министром и руководителем Администрации президента.

Кроме того, руководитель КГД получает соответствующие полномочия по вопросам командирования, отпусков, обучения, повышения квалификации, поощрения, надбавок и премирования указанных категорий работников.

В Положение также включена ТОО "Digital Silk Road Company" как организация, находящаяся в ведении КГД.

Приказ вводится в действие с 20 августа 2026 года.