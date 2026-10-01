Расширены полномочия руководителя Комитета госдоходов
Так, говорится, что руководитель комитета назначается на должность и освобождается от должности министром финансов РК, если иное не установлено законодательством.
Изменен порядок назначения руководителей территориальных органов государственных доходов.
Теперь руководитель КГД назначает и освобождает:
- своих заместителей;
- руководителей департаментов государственных доходов по областям, столице и городам республиканского значения;
- руководителя Главного диспетчерского управления;
- руководителей специализированных государственных учреждений;
- руководителя организации, находящейся в ведении КГД.
Ранее руководители территориальных департаментов назначались министром финансов по согласованию с премьер-министром и руководителем Администрации президента.
Кроме того, руководитель КГД получает соответствующие полномочия по вопросам командирования, отпусков, обучения, повышения квалификации, поощрения, надбавок и премирования указанных категорий работников.
В Положение также включена ТОО "Digital Silk Road Company" как организация, находящаяся в ведении КГД.
Приказ вводится в действие с 20 августа 2026 года.