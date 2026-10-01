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Право

Расширены полномочия руководителя Комитета госдоходов

Министерство финансов РК, МФ РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом министра финансов от 20 августа 2026 года внесены изменения в Положение о Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что руководитель комитета назначается на должность и освобождается от должности министром финансов РК, если иное не установлено законодательством.

Изменен порядок назначения руководителей территориальных органов государственных доходов.

Теперь руководитель КГД назначает и освобождает:

  • своих заместителей;
  • руководителей департаментов государственных доходов по областям, столице и городам республиканского значения;
  • руководителя Главного диспетчерского управления;
  • руководителей специализированных государственных учреждений;
  • руководителя организации, находящейся в ведении КГД.

Ранее руководители территориальных департаментов назначались министром финансов по согласованию с премьер-министром и руководителем Администрации президента.

Кроме того, руководитель КГД получает соответствующие полномочия по вопросам командирования, отпусков, обучения, повышения квалификации, поощрения, надбавок и премирования указанных категорий работников.

В Положение также включена ТОО "Digital Silk Road Company" как организация, находящаяся в ведении КГД.

Приказ вводится в действие с 20 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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