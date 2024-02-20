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Законодательство РК

Что делать, если предприниматель не представляет информацию о себе

Что делать, если предприниматель не дает информацию о себе Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Достаточно распространненная ситуация, когда продавец товара (предприниматель) отказывается предоставить о себе информацию покупателю. Что делать в таких случаях, рассказали в Комитете по защите прав потребителей, сообщает Zakon.kz.

В любом магазине или в месте получения услуги покупатель имеет право знать информацию о продавце или услугодателе. Это право регламентировано законом "О защите прав потребителей".

В частности, закон предусматривает, что субъект предпринимательства обязан довести до сведения потребителя свое наименование (фирменное наименование), место нахождения (юридический адрес) и режим работы, разместив указанную информацию на казахском и русском языках.

Информация должна быть доведена до сведения потребителя также при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания потребителей вне постоянного местонахождения продавца (изготовителя, исполнителя), во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в других случаях.

Кроме этого, продавец (изготовитель, исполнитель) обязан предоставить потребителю свои контактные данные (адрес и номер телефона) и контактные данные (адрес и номер телефона) Департамента торговли и защиты прав потребителей, условия реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также информацию об обязанности выдать документ, подтверждающий факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), или договор, заключенный при приобретении товара (выполнении работы, оказании услуги). Информация предоставляется на казахском и русском языках.

В Комитете отметили, что если продавец не представляет свои контактные данные, то необходимо обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей своего города или области.

Вместе с тем в комитете по защите прав потребителей добавили, что Кодекс РК "Об административных правонарушениях" предусматривает административное взыскание, согласно которому следует предупреждение за неисполнение продавцом (изготовителем, исполнителем) обязанностей по размещению информации о контактных данных предпринимателя, уполномоченного органа в сфере защиты прав потребителей и субъектов досудебного урегулирования потребительских споров, а также информации о праве потребителя обратиться к ним за восстановлением своих нарушенных прав и законных интересов.

При повторном нарушении уже грозит штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП (184 600 тенге).

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