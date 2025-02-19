В Казахстане установили новые лимиты на охоту на животных и птиц

Фото: pixabay

Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов от 13 февраля 2025 года утверждены лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 15 февраля 2025 года по 15 февраля 2026 года включительно, сообщает Zakon.kz.

Лимиты установлены на каждую область отдельно. В целом, разрешается добыть во время охоты: кабаны – 18 878;

маралы – 1 257;

сибирская косуля – 14 068;

сибирский горный козел – 1 395;

бурый медведь – 185;

рысь – 178;

енотовидная собака – 1 581;

корсак – 15 888;

лисицы – 63 516;

барсук – 16 773;

горностай – 6 086;

соболь – 1 690;

степной хорек – 24 237;

заяц – 419 428;

сурок – 292 514;

ондатра – 72 764. Также лимиты установлены на охоту на птиц. Так, разрешается отловить: гусей – 1 099 202;

уток – 1 989 645;

тетеревов – 26 384;

рябчиков – 1 781;

фазанов – 78 341;

куропаток – 135 833;

перепелов – 56 109;

голубей – 128 517. Кроме того, установлены квоты на изъятие животных в научных целях (в пределах квоты резервного фонда охотничьих угодий), которые необходимо осуществить до 31 декабря 2025 года. Приказ вводится в действие со дня подписания.

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