В Казахстане установили новые лимиты на охоту на животных и птиц
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Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов от 13 февраля 2025 года утверждены лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 15 февраля 2025 года по 15 февраля 2026 года включительно, сообщает Zakon.kz.
Лимиты установлены на каждую область отдельно.
В целом, разрешается добыть во время охоты:
- кабаны – 18 878;
- маралы – 1 257;
- сибирская косуля – 14 068;
- сибирский горный козел – 1 395;
- бурый медведь – 185;
- рысь – 178;
- енотовидная собака – 1 581;
- корсак – 15 888;
- лисицы – 63 516;
- барсук – 16 773;
- горностай – 6 086;
- соболь – 1 690;
- степной хорек – 24 237;
- заяц – 419 428;
- сурок – 292 514;
- ондатра – 72 764.
Также лимиты установлены на охоту на птиц. Так, разрешается отловить:
- гусей – 1 099 202;
- уток – 1 989 645;
- тетеревов – 26 384;
- рябчиков – 1 781;
- фазанов – 78 341;
- куропаток – 135 833;
- перепелов – 56 109;
- голубей – 128 517.
Кроме того, установлены квоты на изъятие животных в научных целях (в пределах квоты резервного фонда охотничьих угодий), которые необходимо осуществить до 31 декабря 2025 года.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
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