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Право

В Казахстане установили новые лимиты на охоту на животных и птиц

В Казахстане установили новые лимиту на охоту на животных и птиц, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 10:44 Фото: pixabay
Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов от 13 февраля 2025 года утверждены лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 15 февраля 2025 года по 15 февраля 2026 года включительно, сообщает Zakon.kz.

Лимиты установлены на каждую область отдельно. 

В целом, разрешается добыть во время охоты:

  • кабаны – 18 878;
  • маралы – 1 257;
  • сибирская косуля – 14 068;
  • сибирский горный козел – 1 395;
  • бурый медведь – 185;
  • рысь – 178;
  • енотовидная собака – 1 581;
  • корсак – 15 888;
  • лисицы – 63 516;
  • барсук – 16 773;
  • горностай – 6 086;
  • соболь – 1 690;
  • степной хорек – 24 237;
  • заяц – 419 428;
  • сурок – 292 514;
  • ондатра – 72 764. 

Также лимиты установлены на охоту на птиц. Так, разрешается отловить:

  • гусей – 1 099 202;
  • уток – 1 989 645;
  • тетеревов – 26 384;
  • рябчиков – 1 781;
  • фазанов – 78 341;
  • куропаток – 135 833;
  • перепелов – 56 109;
  • голубей – 128 517.

Кроме того, установлены квоты на изъятие животных в научных целях (в пределах квоты резервного фонда охотничьих угодий), которые необходимо осуществить до 31 декабря 2025 года.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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