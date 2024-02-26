Как должна выглядеть столица: разработаны правила

Подготовлено решение маслихата столицы "Об утверждении Правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Астаны", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при формировании архитектурного облика и градостроительного планирования города необходимо:





обеспечивать комплексную безопасность территории и ее защиту от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

компактно размещать и взаимно увязывать функциональные зоны с системой общественных центров, объектами социального и повседневного обеспечения, инженерной и транспортной инфраструктурой с учетом требований шаговой доступности;



соблюдать на территории республики нормативно-технические требования, генеральный план города;

обеспечивать градостроительными и архитектурными методами нормативную и естественную проветриваемость территории города, инсоляцию и защищенность от шума окружающей среды;

проводить общественные обсуждения открыто и публично, учитывать мнение общественных слушателей;

осуществлять проектирование общественных пространств, реконструкций улиц и дворов с учетом мнения горожан;

осуществлять развитие города Астаны по принципу полицентричности, комплексной и компактной застройки.





К зонам особого градостроительного регулирования в Астане относятся территории, установленные генеральным планом города, в том числе по использованию земель, существующих объектов недвижимости исходя из общественных, градостроительных, экономических, экологических, рекреационных, культурных, исторических и других факторов, влияющих на устойчивое развитие территории города.





Условия к застройке в зонах особого градостроительного регулирования:





особенности по плотности и коэффициенту застройки;

допустимая этажность в соответствии с высотным регламентом, устанавливаемый государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, нормативно-техническими документами и правилами;

строительство в охранной зоне памятников истории и архитектуры;

архитектурные решения фасадов зданий и сооружений.





К зонам особого градостроительного регулирования относятся охранные зоны памятников истории и культуры.





В границах охранных зон памятников истории и культуры подлежат сохранению или восстановлению все градостроительные объекты и их характеристики, культурная ценность. В таких зонах не допускается нарушение структуры и стиля исторических зданий, пропорций и высотности.





Также не допускается превышение максимально допустимой высоты, равно как и превышение средней высотности окружающей застройки, нарушение масштаба архитектурного решения в охранных зонах памятников истории и культуры в радиусе до 50 метров.





Для обеспечения условий устойчивого развития территории, формирования качественной и комфортной среды на территории города применяется минимальная и максимальная плотность населения на 1 гектар, в зависимости от функционального зонирования, существующей градостроительной ситуации.





При этом плотность населения на территории города для застройки необходимо рассчитывать в порядке с государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, с учетом оценки стоимости земли, ресурсных возможностей инженерных и транспортных коммуникаций, наличия достаточных мест на объектах социального назначения в шаговой доступности, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей, но не более 440 человек на 1 гектар при квартальной застройке.

Предусматривается, что границы расчетной территории требуется устанавливать по красным линиям границам участков застройки, по осям межквартальных проездов, пешеходных путей, или естественным рубежам, а при их отсутствии – на расстоянии 3 метров от линии застройки.





Среднюю жилищную обеспеченность для расчета плотности, нового строительства на территории города применять не менее 18–25 квадратных метров, в зависимости от класса на одного человека

жилой площади.





Плотность допускается увеличивать на 20%, при соблюдении следующих одновременных условий:





наличие встроенно-пристроенных детских садов и дошкольных учреждений на территории;

наличие достаточного уровня обеспеченности в шаговой доступности местами в школах начального и среднего образования;

наличие придомовой территории 10 квадратных метров на одного жителя (с учетом площадок для хозяйственных и рекреационных нужд, парковок, благоустройства и озеленения).





Коэффициент плотности застройки необходимо принимать в соответствии с государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства:





наличие транспортной доступности, подземных или многоуровневых паркингов;

наличие открытых зеленых зон на территориях в рамках нормативной обеспеченности в шаговой доступности;



наличие достаточной инженерной инфраструктуры, необходимой для строительства и устойчивого функционирования введенного впоследствии в эксплуатацию объекта;

соблюдение нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативных актов и нормативных технических документов в сфере гражданской защиты;

наличие объектов повседневного обслуживания в радиусе не более 500 метров.





Минимальная величина разрывов (бытовые расстояния) между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий линейного типа должна составлять:





при застройке домами: 4-5 этажей – не менее 20 метров;

при застройке домами: 6-12 этажей – не менее 30 метров;

при застройке домами: 13-16 этажей – не менее 48 метров;

при застройке домами: 17 этажей и выше – не менее 50 метров.





Минимальная величина разрывов (бытовые расстояния) между короткими и длинными сторонами зданий линейного типа должна составлять:





при застройке домами: 4-5 этажей – не менее 12 метров;

при застройке домами: 6-12 этажей – не менее 15 метров;

при застройке домами: 13-16 этажей – не менее 24 метров;

при застройке домами: 17 этажей и выше – не менее 45 метров.





При этом не допускается:





строительство высотных зданий вдоль пешеходных улиц, эвакуационных выездов из кварталов;

размещение дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций во встроенных в высотные здания помещениях выше 12 этажей, а также над подземными и пристроенными стоянками автомобилей;

минимальная величина разрывов между жилыми или общественными зданиями до 3-х этажей (не более 12 метров по высоте от отметки уровня земли до конька кровли, определяется в соответствии с нормами инсоляции и допустимыми противопожарными разрывами).





Для обеспечения безопасности от техногенных и природных факторов, влияющих на жизнь и здоровье человека при градостроительном освоении территории города, необходимо соблюдать условия и нормативные требования при проектировании, строительстве и эксплуатации на площадках, с учетом подъема грунтовых вод на отдельных участках.





При размещении зданий башенного типа расстояние следует принимать с учетом норм обеспечения инсоляции всех жилых помещений, но не менее 23 метров в случае размещения в одну линию с объединенным объёмом первых этажей.





При осуществлении проектирования и строительства жилых и нежилых зданий на территории города вне пределах зон особого градостроительного регулирования необходимо учитывать следующие условия:





наличие обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями;

здания жилого и нежилого назначения следует располагать от красных линий магистральных улиц города не менее 6 метров, дорог местного значения не менее 3 метров;

наличие обеспеченности территории строительства детскими, дошкольными учреждениями в шаговой доступности с учетом предполагаемой плотности населения (места в детских дошкольных учреждениях дошкольного возраста не менее 100 мест на тысячу человек);

наличие обеспеченности общеобразовательными учреждениями в шаговой доступности с учетом предполагаемой плотности населения (не менее 180 мест на тысячу человек);

наличие участкового отделения полиции (из расчета 1 участковый инспектор на 3 тыс. человек (минимальная площадь участкового отделения полиции не должна быть менее 45 квадратных метров).

"Фасады зданий и сооружений на территории города должны отражать отличительные эстетические характеристики качества города и окружающей градостроительной среды (стилевую и композиционную целостность, ритм, соразмерность и пропорциональность, визуальное восприятие, баланс открытых и закрытых пространств), соответствовать архитектурно-градостроительному облику, предусмотренному в проектной документации и (или) согласованному эскизному проекту", - говорится в документе.

Расположение окон и витрин на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид, включая цветовое решение, должны соответствовать технической документации здания, системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, регулярности по высоте, ритму, объемно-пространственному решению здания, предусмотренных проектом здания.





Устройство и оборудование входных групп (входов) осуществляется в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией, с учетом обеспечения надежности, безопасности конструкций, исключая ущерб для внешнего вида фасада здания и архитектурно-планировочного замысла, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения.





Для сохранения внешнего архитектурного облика зданий, для визуальной доступности декоративно-художественных элементов и минимального нанесения материального ущерба фасадам, входные группы (входы) оборудуются легкими типовыми прозрачными навесами безопасности из противоударного высокопрочного стекла на подвесных или опорных кронштейнах согласно проекту.





Расположение лоджий и балконов на фасадах зданий, характер их устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, предусмотренного проектной документацией, или архитектурному паспорту фасада.





При этом говорится, что балконы, лоджии, эркеры должны быть единообразными по всей высоте здания (независимо от этажа и месторасположения балкона, лоджии, эркера в здании) и соответствовать проектной документации, применяемой при строительстве здания или сооружения.

Цветовое решение балконов и лоджий должно соответствовать особенностям архитектурного решения фасада согласно проектной документации здания или архитектурному паспорту фасада.





Размещение кондиционеров на фасадах зданий необходимо производить в специально отведенных нишах, предусмотренных выданным архитектурно-планировочным заданием. В случае отсутствия отведенных ниш, размещение кондиционеров осуществляется по решению собрания всех собственников квартир, нежилых помещений.





Указывается, что размещение технического оборудования необходимо производить без ущерба для внешнего вида архитектуры и технического состояния фасадов, с учетом комплексного решения размещения оборудования при минимальном контакте с архитектурными поверхностями, рациональном устройстве и технологичности крепежа, использовании стандартных конструкций крепления.





Эксплуатация инженерного оборудования не должна наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасада, причинять неудобства окружающим.





При формировании архитектурного облика и градостроительного планирования необходимо создать:





высокий уровень безопасности и комфортности территории (организация достаточного освещения дворов);

зоны отдыха и хозяйственные зоны;

использование покрытий дворовой территории в зависимости от назначения (асфальтовое покрытие, плиточное покрытие, комбинированные покрытия резиново-древесное покрытие для детских площадоово-древесное покрытие для детских площадок);

мово-древесное покрытие для детских площадок);

малые архитектурные формы, выдержанные в едином стиле согласно архитектурному облику (дизайн-коду), оборудование для маломобильных групп населения, скамьи, урны, вазоны, детские игровые комплеково-древесное покрытие для детских площадок);

малые архитектурные формы, выдержанные в едином стиле согласно архитектурному облику (дизайн-коду), оборудование для маломобильных групп населения, скамьи, урны, вазоны, детские игровые комплексы;

парковочные места на расстоянии от жилых зданий не менее 10 метров;

безбарьерную пешеходную среду для маломобильных групп населения (пандусы, тактильные плитки и приподнятые пешеходы).





При этом архитектурному освещению подлежат:





высотные здания, телевизионные и радиовышки, пешеходные и автомобильные мосты;

культовые объекты, культурные центры, театры, кинотеатры, концертные залы, музеи и выставочные центры, вокзалы, аэропорт, подземные и наземные переходы, спортивные и гостиничные комплексы;

объекты особой общественной значимости: здания, предназначенные для осуществления городских функций и функций административных центров города;

объекты особой значимости: общественные и жилые здания, расположенные на планировочных осях площадей, осях и изгибах радиальных и кольцевых магистралей и набережных рек города, магистралей, набережных и бульваров, на их пересечениях; производственные здания, инженерные сооружения (трубы, строительные краны, высокомачтовые осветительные установки), находящиеся вдоль основных автомагистралей;

объекты особой исторической и архитектурной значимости: памятники истории, архитектуры, монументы, фонтаны и садово-паркового искусства, включая воссозданные, с учетом режимов охранных зон.





Проектирование, строительство инженерных сетей и сооружений осуществляется с последующей передачей сетей на баланс соответствующих служб города.





Прокладку открытым способом допускается осуществлять путем строительства коммуникационных тоннелей, каналов.





Проектирование и строительство инженерных сетей и автомобильных дорог необходимо осуществлять в пределах красных линий улиц, утверждаемых в градостроительной документации города (генеральном плане, проектах детальной планировки или проектах застройки), с обоснованием, при необходимости, на охраняемых природных территориях параметров элементов плана, уклонов продольного профиля, параметров поперечного профиля улиц и дорог, включая тротуары и велодорожки, с расчетом в зависимости от скорости движения и габаритов автомобиля, с разработкой мероприятий, обеспечивающих безопасность движения.



В документе также говорится, что при разработке проектов организации дорожного движения, строительства, реконструкции и ремонта дорог, а также при содержании и эксплуатации улично-дорожной сети города нужно применять:







на остальных улицах города при количестве полос движения двух и менее в обоих направлениях, материал для дорожной разметки линий применяется в соответствии с результатами расчетов. Ширину продольных линий разметки предусматривать – 0,12 метров;

на улицах и дорогах с интенсивным движением транспорта, с количеством полос более двух в обоих направлениях, транспортных развязках, улицах с выделенной полосой для общественного транспорта долговечные разметочные материалы (двухкомпонентный пластик холодного нанесения). Ширину продольных линий разметки предусматривать – 0,15 метров.





Не допускается проводить строительно-монтажные работы инженерных сетей по проектам строительства в период отопительного сезона:

освещения и линий электропередач, и другие работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий в пределах красных линий улиц;

подземных инженерных коммуникаций;

реконструкции и капитальный ремонт дорог.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 марта.



