ЭЦП в Казахстане будут выдавать по биометрической идентификации

МЦРИАП планирует запустить пилотный проект при получении ключей электронной цифровой подписи и облачной электронной цифровой подписи по биометрической идентификации на официальном сайте Национального удостоверяющего центра РК, сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект при получении ключей электронной цифровой подписи и облачной электронной цифровой подписи по биометрической идентификации посредством официального сайта Национального удостоверяющего центра РК с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года", – говорится в проекте приказа.

Как отмечается, в процессе реализации пилотного проекта допустимы доработки прикладного программного обеспечения в части добавления новых функций и возможностей, позволяющих упростить процедуру получения регистрационных свидетельств Национального удостоверяющего центра РК.

Кроме того, разработан Алгоритм пилотного проекта.

Процесс получения ключей ОЭЦП для физических лиц по биометрической идентификации:

Пользователь на сайте pki.gov.kz выбирает шаблон ОЭЦП и инициирует подачу заявки на получение регистрационных свидетельств.



Пользователь перенаправляется на сервис НУЦ РК.

НУЦ РК выводит соглашение на обработку персональных данных, где для продолжения пользователь дает согласие на сбор и обработку персональных данных.



Сервис НУЦ РК формирует и выводит проверочный код (captcha). Пользователь вводит код с картинки и заполняет поле ИИН.



НУЦ РК отображает пользователю данные по ИИН (имя Ф.О. пользователя).



Для прохождения биометрической идентификации пользователь нажимает кнопку продолжить и перенаправляется на сервис VI НУЦ РК (vi.pki.gov.kz).



Сервис VI НУЦ РК формирует и выводит проверочный код (captcha). Пользователь вводит проверочный код с картинки (captcha), после чего VI НУЦ РК проверяет введенный код.



Сервис VI НУЦ РК выводит форму для заполнения номера телефона зарегистрированной в БМГ. Пользователь вводит часть номера телефона. После чего VI НУЦ РК отправляет проверочный код на номер телефона.



Пользователь вводит полученный проверочный код.



VI НУЦ РК проверяет введенный проверочный код. Повторная отправка проверочного кода будет доступна пользователю через 60 секунд. В случае отправки проверочного кода более трех раз в течении сессии VI НУЦ РК блокирует пользователя на 10 минут, о чем сообщает соответствующим сообщением. По истечении 10 минут пользователю необходимо повторно пройти процесс подачи заявки с пункта 1 Алгоритма.



Пользователь выбирает камеру ПК для прохождения биометрической идентификации. Пользователь разрешает доступ к камере.



Затем пользователь проходит биометрическую идентификацию. На это ему предоставляется 10 попыток в течение сессии для успешного прохождения биометрической идентификации.

В случае неуспешного прохождения биометрической идентификации VI НУЦ РК блокирует пользователя на 10 минут, о чем сообщает соответствующим сообщением. По истечении 10 минут пользователю необходимо повторно пройти процесс подачи заявки.



При успешно пройденной биометрической идентификации пользователь перенаправляется на сервис НУЦ РК. Затем сервис НУЦ РК выводит пользователю форму с вводом пароля для ОЭЦП. Пользователь вводит пароль, после чего происходит выпуск ОЭЦП.

Аналогично происходит процесс получения ключей ЭЦП по биометрической идентификации.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 марта.