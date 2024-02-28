Палата судебных исполнителей опровергла информацию прокуратуры о хищении алиментов

Республиканская палата частных судебных исполнителей распространила опровержение информации о том, что их сотрудник из Алматинской области присвоил чужие алименты, сообщает Zakon.kz.

Утром 28 февраля Прокуратура Алматинской области распространила пресс-релиз о том, что частный судебный исполнитель на протяжении полутора лет совершал хищение алиментов. Якобы на его специальный счет с заработной платы должника были перечислены 816 тыс. тенге, но на счет матери ребенка сумма не поступала.

В свою очередь, Республиканская палата частных судебных исполнителей (РПЧСИ) после выхода указанной информации, изучила все соответствующие материалы и предоставила свою позицию по делу. По их версии, получательница алиментов не предоставила частному судебному исполнителю (ЧСИ) банковский счет для перечисления туда средств.



"Получатель алиментов Айткенова Г. знала о находящихся на счете ЧСИ алиментных денег (имеется соответствующее заявление). ЧСИ Жетысуской области Ихсан А. при направлении исполнительного производства по территориальности в Алматинскую область не отозвал постановление об обращении взыскания с заработной платы должника Айткенова Е., в связи с чем, удержанные денежные средства поступали на расчетный счет ЧСИ. Так как банковский счет Айткеновой Г. был закрыт, взысканные и направленные взыскателю суммы возвращались на счет ЧСИ. Неоднократные просьбы ЧСИ Ихсан в адрес взыскателя Айткеновой Г. о предоставлении нового банковского счета для зачисления взысканных сумм она ранее не реагировала", – сказано в распространенном сообщении.

Согласно платежному поручению от 23 февраля 2024 года деньги в сумме 816 137,72 тенге ЧСИ Ихсан перечислил на новый расчетный счет получательницы алиментов.

"В связи с наличием задолженности у должника Айткенова Е. перед взыскателем в размере 2 316 500 тенге на момент временного приостановления действия специальных прав должника остаток задолженности превышал 250 МРП. В этой связи, ЧСИ Ихсан А. предпринял меры по временному приостановлению действия специальных прав должника, что соответствует требованиям Закона РК", – резюмировали в РПЧСИ.

По данным же прокуратуры Алматинской области, в отношении частного судебного исполнителя возбуждено уголовное дело по ст. 251 УК РК ("Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем").