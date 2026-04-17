В Республиканской палате частных судебных исполнителей новый руководитель

Избран новый глава Республиканской палаты частных судебных исполнителей (ЧСИ), сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 17 апреля 2026 года, в Астане прошло заседание президиума Республиканской палаты ЧСИ. На повестке дня стоял вопрос избрания нового председателя в связи с окончанием срока действия полномочий председателя правления Айдоса Иманбаева.

"Единогласным решением членов президиума от областей и Министерства юстиции избран Нуржан Арингазинов, прежде занимавший должность заместителя председателя палаты", – сообщили в палате ЧСИ.

Нуржан Арингазинов родился в 1984 году в городе Макинске Акмолинской области.

В 2006 году окончил Казахскую государственную юридическую академию. В сферу принудительного исполнения пришел в 2009 году государственным судебным исполнителем города Астаны.

В разные годы занимал должности старшего судебного исполнителя начальника Сарыаркинского и Алматинского районов столицы, а также заместителя руководителя Департамента по исполнению судебных актов Астаны.

С 2016 по 2018 год был заместителем руководителя столичного Департамента юстиции, 2018 год – заместитель директора Департамента по исполнению судебных актов МЮ РК.

С сентября 2018 года по сегодняшний день занимал должность заместителя председателя Республиканской палаты ЧСИ.

Ранее сообщалось, что после выявленных фактов присвоения средств казахстанцев усилили контроль за деятельностью частных судебных исполнителей и внедряют цифровое досье.