События

В Республиканской палате частных судебных исполнителей новый руководитель

новый глава платы ЧСИ, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 14:55 Фото: республиканская палата ЧСИ
Избран новый глава Республиканской палаты частных судебных исполнителей (ЧСИ), сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 17 апреля 2026 года, в Астане прошло заседание президиума Республиканской палаты ЧСИ. На повестке дня стоял вопрос избрания нового председателя в связи с окончанием срока действия полномочий председателя правления Айдоса Иманбаева.

"Единогласным решением членов президиума от областей и Министерства юстиции избран Нуржан Арингазинов, прежде занимавший должность заместителя председателя палаты", – сообщили в палате ЧСИ.

Нуржан Арингазинов родился в 1984 году в городе Макинске Акмолинской области.

В 2006 году окончил Казахскую государственную юридическую академию. В сферу принудительного исполнения пришел в 2009 году государственным судебным исполнителем города Астаны.

В разные годы занимал должности старшего судебного исполнителя начальника Сарыаркинского и Алматинского районов столицы, а также заместителя руководителя Департамента по исполнению судебных актов Астаны.

С 2016 по 2018 год был заместителем руководителя столичного Департамента юстиции, 2018 год – заместитель директора Департамента по исполнению судебных актов МЮ РК.

С сентября 2018 года по сегодняшний день занимал должность заместителя председателя Республиканской палаты ЧСИ.

Ранее сообщалось, что после выявленных фактов присвоения средств казахстанцев усилили контроль за деятельностью частных судебных исполнителей и внедряют цифровое досье.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
О "не чистых на руку" сотрудниках рассказал глава Палаты частных судебных исполнителей
12:06, 19 апреля 2024
О "не чистых на руку" сотрудниках рассказал глава Палаты частных судебных исполнителей
Выпившего много кумыса главу палаты ЧСИ арестовали и лишили прав
13:33, 23 февраля 2026
Выпившего много кумыса главу палаты ЧСИ арестовали и лишили прав
С частного судебного исполнителя взыскали 50 млн тенге: не доделал работу
09:20, 15 ноября 2024
С частного судебного исполнителя взыскали 50 млн тенге: не доделал работу
Последние
Популярные
Читайте также
Фантастика: казахстанец отобрал "золото" чемпионата Азии у звезды дзюдо из Таджикистана
14:29, Сегодня
Фантастика: казахстанец отобрал "золото" чемпионата Азии у звезды дзюдо из Таджикистана
Определились соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на Кубке Азии
14:27, Сегодня
Определились соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на Кубке Азии
Жубаназар умопомрачительным броском удосрочил экс-россиянина в битве за "бронзу" ЧА
14:19, Сегодня
Жубаназар умопомрачительным броском удосрочил экс-россиянина в битве за "бронзу" ЧА
Обаяние Головкина помогло казахстанскому боксу победить Узбекистан на ЧА? Мнение тренера
14:06, Сегодня
Обаяние Головкина помогло казахстанскому боксу победить Узбекистан на ЧА? Мнение тренера
