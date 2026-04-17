В Республиканской палате частных судебных исполнителей новый руководитель
Сегодня, 17 апреля 2026 года, в Астане прошло заседание президиума Республиканской палаты ЧСИ. На повестке дня стоял вопрос избрания нового председателя в связи с окончанием срока действия полномочий председателя правления Айдоса Иманбаева.
"Единогласным решением членов президиума от областей и Министерства юстиции избран Нуржан Арингазинов, прежде занимавший должность заместителя председателя палаты", – сообщили в палате ЧСИ.
Нуржан Арингазинов родился в 1984 году в городе Макинске Акмолинской области.
В 2006 году окончил Казахскую государственную юридическую академию. В сферу принудительного исполнения пришел в 2009 году государственным судебным исполнителем города Астаны.
В разные годы занимал должности старшего судебного исполнителя начальника Сарыаркинского и Алматинского районов столицы, а также заместителя руководителя Департамента по исполнению судебных актов Астаны.
С 2016 по 2018 год был заместителем руководителя столичного Департамента юстиции, 2018 год – заместитель директора Департамента по исполнению судебных актов МЮ РК.
С сентября 2018 года по сегодняшний день занимал должность заместителя председателя Республиканской палаты ЧСИ.
Ранее сообщалось, что после выявленных фактов присвоения средств казахстанцев усилили контроль за деятельностью частных судебных исполнителей и внедряют цифровое досье.