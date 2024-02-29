Казахстанца с двойным гражданством выдворили из страны
Фото: Zakon.kz
Жителя Западно-Казахстанской области, который умолчал о получении гражданства Армении, выдворили из страны, сообщает Zakon.kz.
Административное дело по ч. 2 ст. 496 ("Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве") КоАП РК рассмотрено в суде №2 района Байтерек.
"В феврале 2024 года при переходе через государственную границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию сотрудниками пограничной службы было установлено двойное гражданство у гражданина Г. Как установлено, в 2023 году он получил гражданство Республики Армения и в установленные законодательством сроки не сообщил о факте приобретения иностранного гражданства", – говорится в сообщении.
В суде мужчина свою вину признал и пояснил, что не знал о необходимости утраты гражданства Республики Казахстан. Он попросил не назначать ему штраф, так как не имеет возможности его оплатить.
"Согласно ч. 2 ст. 496 КоАП РК, несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП, либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. Постановлением суда гражданин Республики Армения был признан виновным по ч. 2 ст. 496 КоАП РК и выдворен за пределы Республики Казахстан".Западно-Казахстанский областной суд
Как отмечается, постановление вступило в законную силу.
21 февраля 2024 года стало известно, что жителя Жамбылской области выдворили из страны за двойное гражданство. Как выяснилось, в 2010 году он получил гражданство Турецкой Республики и в установленные законодательством сроки не сообщил о факте приобретения иностранного гражданства.
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