Как получить финансовую помощь сиротам и детям из социально незащищенных семей: утверждены правила

Министр просвещения приказом от 21 февраля 2024 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере семьи и детей, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции правил говорится, что они определяют порядок оказания финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования:

детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;

детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;

детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.

Коллегиальным органом управления организации образования является попечительский совет.

Для получения госуслуги "Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования" нужно подать заявление в организации образования с приложением следующих документов:

документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);

свидетельство о рождении ребенка (детей) в электронной форме или его копия на бумажном носителе, при отсутствии сведений в информационной системе "Регистрационный пункт ЗАГС" (ИС ЗАГС) либо родившегося за пределами РК;

копия свидетельства о заключении или расторжении брака (при отсутствии сведений в ИС ЗАГС);

копия решения уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства), о передаче на патронатное воспитание и в приемную семью;

акт расследования причин аварий, бедствий, катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для рассмотрения заявлений в организации образования решением первого руководителя организации образования утверждается ответственное лицо.

Услугодатель в течение одного рабочего дня с момента получения документов проверяет полноту представленных документов.

В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления в течение одного рабочего дня с момента получения документов.

При этом сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, рождение ребенка, заключение или расторжении брака, о регистрации в качестве безработного, о принадлежности услугополучателя (семьи) к получателям государственной адресной социальной помощи, о доходах лиц, не получающих государственную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, на патронатное воспитание и приемную семью услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем.

Услугодатели получают цифровые документы из сервиса цифровых документов при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на портале номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление портала.

По итогам проверки документов услугодатель в течение трех рабочих дней готовит уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования.

Что касается детей, переданных на патронатное воспитание, то попечительский совет определяет необходимости финансовой помощи на основании заключения обследования материального положения семьи.

Заключение подписывается членами попечительского совета и представляется для ознакомления заявителю, в случае его отсутствия – совершеннолетнему дееспособному члену семьи, в присутствии которого было проведено обследование.

Отказ услугополучателя, а в случае его отсутствия – одного из совершеннолетних дееспособных членов семьи в проведении обследования материального положения, фиксируется в заключении, которое подписывается членами попечительского совета.

После составления заключения услугодатель в течение двух рабочих дней проводит заседание попечительского совета и по итогам заседания оформляет протокол, который подписывается присутствующими членами попечительского совета и утверждается решением первого руководителя организации образования.

По итогам заседания попечительского совета услугодатель в течение трех рабочих дней готовит уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования.

Основания для отказа в предоставлении финансовой помощи:

установление недостоверности представленных документов или данных, содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, установленным требованиям;

не нуждаются в предоставлении финансовой и материальной помощи согласно заключению попечительского совета подготовленного по результатам обследования материально-бытового положения семьи;

отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

При отказе в оказании государственной услуги услугодатель не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока направляет заявителю уведомление о предварительном решении об отказе, а также времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания услугодатель в течение одного рабочего дня направляет уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.



В случаях несогласия с результатами оказания госуслуги услугополучатель может обратиться в суд.

Приказ вводится в действие с 10 марта 2024 года.