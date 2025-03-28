Обновлены правила оказания госуслуг в сфере семьи и детей
В частности, в Правилах оказания государственной услуги "Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования" несколько пунктов изложены в новой редакции.
Так, говорится, что правила оказания госуслуги "Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования" определяют порядок оказания финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования:
- детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;
- детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;
- детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
- иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.
Коллегиальным органом организации образования является попечительский совет.
Для получения госуслуги необходимо подать в организации образования (услугодатель) заявление по форме с приложением следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);
- свидетельство о рождении ребенка (детей) в электронной форме или его копия на бумажном носителе при отсутствии сведений в информационной системе "Регистрационный пункт ЗАГС" (ИС ЗАГС) либо родившегося за пределами РК;
- копия свидетельства о заключении или расторжении брака (при отсутствии сведений в ИС ЗАГС);
- копия решения уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства), о передаче на патронатное воспитание и в приемную семью;
- акт расследования причин аварий, бедствий, катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Для рассмотрения заявлений в организации образования решением первого руководителя организации образования утверждается ответственное лицо.
По итогам проверки документов услугодатель в течение трех рабочих дней готовит уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования.
По итогам заседания попечительского совета услугодатель в течение трех рабочих дней готовит уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования.
Госуслуга оказывается бесплатно, ее результатом является уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования либо мотивированный ответ об отказ.
Также в новой редакции утверждены:
- Правила оказания государственных услуг "Выдача справок по опеке и попечительству".
- Правила оказания государственных услуг "Выдача справок для распоряжения имуществом несовершеннолетних".
- Правила оказания государственных услуг "Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей".
- Правила оказания государственных услуг "Назначение и размер выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей".
- Правила оказания государственных услуг "Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание, назначение и размер выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям".
- Правила оказания государственных услуг "Передача ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, назначение выплаты денежных средств на их содержание".
- Правила оказания государственных услуг "Назначение, возврат и размер единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей".
- Правила оказания государственных услуг "Выдача разрешения на свидания с ребенком родителям, лишенным родительских прав, не оказывающие на ребенка негативного влияния".
- Правила оказания государственных услуг "Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах".
- Правила оказания государственных услуг "Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах".
- Правила оказания государственных услуг "Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования".
- Правила оказания государственных услуг "Выдача решения органа опеки и попечительства об учете мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста".
Приказ вводится в действие с 7 апреля 2025 года.
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