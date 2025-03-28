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Право

Обновлены правила оказания госуслуг в сфере семьи и детей

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 11:33 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 20 марта 2025 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере семьи и детей, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах оказания государственной услуги "Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования" несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что правила оказания госуслуги "Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования" определяют порядок оказания финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования:

  • детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;
  • детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
  • детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;
  • детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
  • иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.

Коллегиальным органом организации образования является попечительский совет.

Для получения госуслуги необходимо подать в организации образования (услугодатель) заявление по форме с приложением следующих документов:

  • документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);
  • свидетельство о рождении ребенка (детей) в электронной форме или его копия на бумажном носителе при отсутствии сведений в информационной системе "Регистрационный пункт ЗАГС" (ИС ЗАГС) либо родившегося за пределами РК;
  • копия свидетельства о заключении или расторжении брака (при отсутствии сведений в ИС ЗАГС);
  • копия решения уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства), о передаче на патронатное воспитание и в приемную семью;
  • акт расследования причин аварий, бедствий, катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для рассмотрения заявлений в организации образования решением первого руководителя организации образования утверждается ответственное лицо.

По итогам проверки документов услугодатель в течение трех рабочих дней готовит уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования.

По итогам заседания попечительского совета услугодатель в течение трех рабочих дней готовит уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования.

Госуслуга оказывается бесплатно, ее результатом является уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования либо мотивированный ответ об отказ.

Также в новой редакции утверждены:

  1. Правила оказания государственных услуг "Выдача справок по опеке и попечительству".
  2. Правила оказания государственных услуг "Выдача справок для распоряжения имуществом несовершеннолетних".
  3. Правила оказания государственных услуг "Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей".
  4. Правила оказания государственных услуг "Назначение и размер выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей".
  5. Правила оказания государственных услуг "Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание, назначение и размер выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям".
  6. Правила оказания государственных услуг "Передача ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, назначение выплаты денежных средств на их содержание".
  7. Правила оказания государственных услуг "Назначение, возврат и размер единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей".
  8. Правила оказания государственных услуг "Выдача разрешения на свидания с ребенком родителям, лишенным родительских прав, не оказывающие на ребенка негативного влияния".
  9. Правила оказания государственных услуг "Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах".
  10. Правила оказания государственных услуг "Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах".
  11. Правила оказания государственных услуг "Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования".
  12. Правила оказания государственных услуг "Выдача решения органа опеки и попечительства об учете мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста". 

Приказ вводится в действие с 7 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что местные акиматы будут сами устанавливать нормативы подушевого финансирования в детсадах.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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