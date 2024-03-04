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В Казахстане внедряют "Прокурорский фильтр по защите инвесторов"

В Казахсьтане проведряют прокурорский фильтр по защите инвесторов, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 12:01 Фото: gov.kz
Приказом генерального прокурора от 14 февраля 2024 года утверждены Методические рекомендации по реализации "прокурорского фильтра" по защите инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Методические рекомендации определяют порядок реализации прокурором фильтра по защите прав и законных интересов инвесторов, а также разграничения полномочий и зон ответственности между должностными лицами органов прокуратуры.

Проект "Прокурорского фильтра по защите инвесторов" (Prosecutor's filter for investor protection) внедряется Генеральной прокуратурой по всем решениям и ограничительным мерам госорганов в отношении инвесторов. Теперь все проверки, иски со стороны госорганов, не говоря уже о запрет, будут осуществляться только под контролем прокуратуры

Цель – улучшение инвестиционного климата.

Как пояснили в Генпрокуратуре, для инвесторов важно, чтобы прокурор включался не постфактум, а работал на опережение, до начала судебных тяжб.

"Прокурорский фильтр" подразумевает под собой выполнение прокурорами следующих функций:

  • согласование мер запретительно-ограничительного характера, налагаемых уполномоченными государственными органами, местными исполнительными органами и субъектами квазигосударственного сектора в отношении инвесторов, отнесенных к категории среднего и крупного предпринимательства (инвестор);
  • мониторинг, изучение и оценка законности по делам об административных правонарушениях в отношении инвесторов;
  • согласование актов и решений налоговых органов о назначении проверок в деятельности инвесторов;
  • оценка законности и обоснованности исков, инициируемых государственными и местными исполнительными органами в отношении инвесторов, поступающих в органы прокуратуры в уведомительном порядке.

Согласованию в органах прокуратуры подлежат акты должностных лиц уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора о наложении мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, связанные с:

  • приостановлением деятельности субъекта (объекта либо его отдельного участка), действия, процесса;
  • приостановлением действия, лишением (отзывом) разрешения или приложения к разрешению;
  • отказом в продлении срока действия разрешения;
  • отменой (отзывом) решения государственного, в том числе местного исполнительного органа, организаций квазигосударственного сектора, вынесенного ранее в пользу инвестора;
  • расторжением уполномоченным государственным органом либо субъектом квазигосударственного сектора в одностороннем порядке контракта либо соглашения, отзывом тарифа.

Акты должностных лиц уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора о наложении мер запретительно-ограничительного характера подлежат рассмотрению в органах прокуратуры в течение 3-х рабочих дней.

При наличии угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных и иных аварий, влекущих массовое причинение вреда жизни и здоровью человека, рассмотрение актов должностных лиц уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора о согласовании мер запретительно-ограничительного характера, связанных с приостановлением деятельности субъекта (объекта либо его отдельного участка), действия, процесса, осуществляется органами прокуратуры в течение 3-х часов.

Вне рабочего времени, в выходные и праздничные дни рассмотрение актов должностных лиц уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора о согласовании мер запретительно-ограничительного характера, указанных выше, осуществляется дежурным прокурором.

При этом дежурный прокурор должен обладать необходимыми компетенциями и познаниями, в том числе в области поддержки инвестиций и защиты прав субъектов предпринимательства.

Указывается, что решение об отказе в согласовании мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвестора должно быть обоснованным и мотивированным, содержать конкретные факты и ссылки на нормы законодательства, опровергающие доводы уполномоченных государственных органов о необходимости применения в отношении инвестора запретительно-ограничительных мер.

Решение о согласовании либо отказе в согласовании мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвестора должно содержать:

  • дату, наименование органа прокуратуры, фамилия, имя, отчество, должность и подпись прокурора, вынесшего решение;
  • наименование государственного органа, принимающего решение о применении меры запретительно-ограничительного характера;
  • наименование инвестора (с указанием категории субъекта предпринимательства, к которой он относится), в отношении которого принимается запретительно-ограничительная мера, его местонахождение, бизнес-идентификационный номер;
  • правовые основания для наложения запретительно-ограничительных мер;
  • период, на который налагаются запретительно-ограничительные меры;
  • обоснование решения прокурора.

Проведение мониторинга

Мониторинг, изучение и оценка законности по делам об административных правонарушениях в отношении инвесторов проводятся органами прокуратуры на ежедневной основе посредством информационных систем КПСиСУ "Единый реестр административных правонарушений" и "Аналитический центр".

Оценка законности указанной категории дел дается в течение 3-х дней с момента составления протокола об административном правонарушении.

При необходимости у уполномоченного органа запрашиваются дополнительные документы и сведения.

Перечень административных производств налоговых органов, предоставляемый в органы прокуратуры ежедекадно, но не позднее трех дней до даты рассмотрения дела об административном правонарушении, изучаются прокурорами в течение трех дней.

По административным производствам налоговых органов, рассмотрение которых подведомственно судам, поступающие после возбуждения дела об административном правонарушении материалы изучаются прокурорами в течение суток.

Не подлежат мониторингу и изучению в рамках "прокурорского фильтра" административные правонарушения:

  • при их фиксации сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме;
  • при наличии согласия лица с уплатой штрафа на основании полученных уведомления и (или) извещения органа государственных доходов либо применения в отношении него сокращенного производства по делу об административном правонарушении;
  • в случаях совершения административного правонарушения, влекущего наложение административного взыскания в виде предупреждения, если лицо признало факт совершения правонарушения, а также в иных случаях, предусмотренных статей 807 КоАП.

По указанным категориям дел об административных правонарушениях меры прокурорского надзора и реагирования принимаются в порядке, установленном действующим законодательством.

Методические рекомендации также устанавливают:

  1. Порядок согласования в органах прокуратуры актов и решений налоговых органов о назначении проверок в деятельности инвесторов.
  2. Порядок оценки обоснованности исков, инициированных государственными органами, затрагивающих права и законные интересы инвесторов и поступающих в органы прокуратуры в уведомительном порядке.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

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