В Казахстане внедряют "Прокурорский фильтр по защите инвесторов"

Приказом генерального прокурора от 14 февраля 2024 года утверждены Методические рекомендации по реализации "прокурорского фильтра" по защите инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Методические рекомендации определяют порядок реализации прокурором фильтра по защите прав и законных интересов инвесторов, а также разграничения полномочий и зон ответственности между должностными лицами органов прокуратуры.

Проект "Прокурорского фильтра по защите инвесторов" (Prosecutor's filter for investor protection) внедряется Генеральной прокуратурой по всем решениям и ограничительным мерам госорганов в отношении инвесторов. Теперь все проверки, иски со стороны госорганов, не говоря уже о запрет, будут осуществляться только под контролем прокуратуры



Цель – улучшение инвестиционного климата.



Как пояснили в Генпрокуратуре, для инвесторов важно, чтобы прокурор включался не постфактум, а работал на опережение, до начала судебных тяжб.



"Прокурорский фильтр" подразумевает под собой выполнение прокурорами следующих функций:



согласование мер запретительно-ограничительного характера, налагаемых уполномоченными государственными органами, местными исполнительными органами и субъектами квазигосударственного сектора в отношении инвесторов, отнесенных к категории среднего и крупного предпринимательства (инвестор);

мониторинг, изучение и оценка законности по делам об административных правонарушениях в отношении инвесторов;

согласование актов и решений налоговых органов о назначении проверок в деятельности инвесторов;

оценка законности и обоснованности исков, инициируемых государственными и местными исполнительными органами в отношении инвесторов, поступающих в органы прокуратуры в уведомительном порядке.

Согласованию в органах прокуратуры подлежат акты должностных лиц уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора о наложении мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, связанные с:

приостановлением деятельности субъекта (объекта либо его отдельного участка), действия, процесса;

приостановлением действия, лишением (отзывом) разрешения или приложения к разрешению;

отказом в продлении срока действия разрешения;

отменой (отзывом) решения государственного, в том числе местного исполнительного органа, организаций квазигосударственного сектора, вынесенного ранее в пользу инвестора;

расторжением уполномоченным государственным органом либо субъектом квазигосударственного сектора в одностороннем порядке контракта либо соглашения, отзывом тарифа.

Акты должностных лиц уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора о наложении мер запретительно-ограничительного характера подлежат рассмотрению в органах прокуратуры в течение 3-х рабочих дней.

При наличии угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных и иных аварий, влекущих массовое причинение вреда жизни и здоровью человека, рассмотрение актов должностных лиц уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора о согласовании мер запретительно-ограничительного характера, связанных с приостановлением деятельности субъекта (объекта либо его отдельного участка), действия, процесса, осуществляется органами прокуратуры в течение 3-х часов.

Вне рабочего времени, в выходные и праздничные дни рассмотрение актов должностных лиц уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора о согласовании мер запретительно-ограничительного характера, указанных выше, осуществляется дежурным прокурором.

При этом дежурный прокурор должен обладать необходимыми компетенциями и познаниями, в том числе в области поддержки инвестиций и защиты прав субъектов предпринимательства.

Указывается, что решение об отказе в согласовании мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвестора должно быть обоснованным и мотивированным, содержать конкретные факты и ссылки на нормы законодательства, опровергающие доводы уполномоченных государственных органов о необходимости применения в отношении инвестора запретительно-ограничительных мер.

Решение о согласовании либо отказе в согласовании мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвестора должно содержать:

дату, наименование органа прокуратуры, фамилия, имя, отчество, должность и подпись прокурора, вынесшего решение;

наименование государственного органа, принимающего решение о применении меры запретительно-ограничительного характера;

наименование инвестора (с указанием категории субъекта предпринимательства, к которой он относится), в отношении которого принимается запретительно-ограничительная мера, его местонахождение, бизнес-идентификационный номер;

правовые основания для наложения запретительно-ограничительных мер;

период, на который налагаются запретительно-ограничительные меры;

обоснование решения прокурора.

Проведение мониторинга

Мониторинг, изучение и оценка законности по делам об административных правонарушениях в отношении инвесторов проводятся органами прокуратуры на ежедневной основе посредством информационных систем КПСиСУ "Единый реестр административных правонарушений" и "Аналитический центр".

Оценка законности указанной категории дел дается в течение 3-х дней с момента составления протокола об административном правонарушении.

При необходимости у уполномоченного органа запрашиваются дополнительные документы и сведения.

Перечень административных производств налоговых органов, предоставляемый в органы прокуратуры ежедекадно, но не позднее трех дней до даты рассмотрения дела об административном правонарушении, изучаются прокурорами в течение трех дней.

По административным производствам налоговых органов, рассмотрение которых подведомственно судам, поступающие после возбуждения дела об административном правонарушении материалы изучаются прокурорами в течение суток.

Не подлежат мониторингу и изучению в рамках "прокурорского фильтра" административные правонарушения:

при их фиксации сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме;

при наличии согласия лица с уплатой штрафа на основании полученных уведомления и (или) извещения органа государственных доходов либо применения в отношении него сокращенного производства по делу об административном правонарушении;

в случаях совершения административного правонарушения, влекущего наложение административного взыскания в виде предупреждения, если лицо признало факт совершения правонарушения, а также в иных случаях, предусмотренных статей 807 КоАП.

По указанным категориям дел об административных правонарушениях меры прокурорского надзора и реагирования принимаются в порядке, установленном действующим законодательством.

Методические рекомендации также устанавливают:

Порядок согласования в органах прокуратуры актов и решений налоговых органов о назначении проверок в деятельности инвесторов. Порядок оценки обоснованности исков, инициированных государственными органами, затрагивающих права и законные интересы инвесторов и поступающих в органы прокуратуры в уведомительном порядке.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.